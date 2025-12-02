ΑΥΡΙΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ

Με αγωνιστικές πρωτοβουλίες γίνεται σταθμός διεκδίκησης για τους ανάπηρους

Κάλεσμα ξεσηκωμού από τη ΣΕΑΑΝ: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου | Δραστηριότητες σε όλη τη χώρα

Aύριο Τετάρτη είναι η Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) καλεί σε ξεσηκωμό, κόντρα στην εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων, του κράτους και της ΕΕ, αλλά και στον αντίποδα της στάσης της συμβιβασμένης πλειοψηφίας της ΕΣΑμεΑ, που δεν ...κουνάει ρούπι εδώ και δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, η ΣΕΑΑΝ διοργανώνει συλλαλητήριο στις 6 μ.μ. στο Σύνταγμα, με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου απαιτώντας συνάντηση και συγκεκριμένες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό. Στο πλευρό τους τάσσονται και συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση μια σειρά σωματεία και φορείς, μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής, η ΕΙΝΑΠ, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, η ΟΓΕ κ.ά.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις:

- Στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση οργανώνεται την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ., στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποφασίστηκε σε σύσκεψη που οργανώθηκε στην πόλη από τη ΣΕΑΑΝ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργατικών σωματείων.

- Στην Πάτρα, η κινητοποίηση θα γίνει αύριο Τετάρτη, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα.

- Στο Ηράκλειο της Κρήτης, επίσης αύριο Τετάρτη, στις 6 μ.μ. στα Λιοντάρια.

- Επίσης, πολύμορφες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα με πρωτοβουλία μαζικών φορέων, όπως εθελοντική αιμοδοσία σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, δράση στην κεντρική πλατεία της Χίου με τη συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων ΑμεΑ, Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας και Καρκινοπαθών Χίου, επιστημονική ημερίδα για θέματα Ειδικής Αγωγής στην Ικαρία με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ κ.ά.

Αντιμέτωποι με την κόλαση των περικοπών και της πολεμικής οικονομίας

Και η φετινή Παγκόσμια Ημέρα άλλωστε βρίσκει τους ανάπηρους στην κόλαση των περικοπών και της πολεμικής οικονομίας. Εκτιμάται ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα είναι με αναπηρία και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Στατιστικές Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας για το 2023), μόλις το 3,8% του συνόλου των πενιχρών κοινωνικών δαπανών διατίθεται για την αναπηρία (1,996 εκατομμύρια ευρώ). Οι δικαιούχοι των αναπηρικών συντάξεων μέσα σε 3 χρόνια μειώθηκαν κατά 2,5% (συνολικά μόνο 103.001 άνθρωποι έπαιρναν αναπηρική σύνταξη το 2023). Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την αναπηρία στην Ελλάδα, το 54% των ανθρώπων με σοβαρή αναπηρία βιώνει φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Το ποσοστό των κατοίκων με σοβαρή αναπηρία, που δεν ικανοποίησε ανάγκες σε ιατρική εξέταση ή θεραπεία τους τελευταίους 12 μήνες (λόγω οικονομικής δυσκολίας, μεγάλης λίστας αναμονής ή μεγάλης απόστασης /έλλειψη τρόπου μετακίνησης) ξεπερνά το 35%.

ΣΕΑΑΝ: Ξεσηκωμός γιατί έρχονται και χειρότερα

«Παίρνουμε την υπόθεση της ζωής μας, των δικαιωμάτων μας, την οργάνωση του αγώνα στα δικά μας χέρια. Οργανώνουμε από τα κάτω τη μεγάλη πανελλαδική παναναπηρική κινητοποίηση», σημειώνει η ΣΕΑΑΝ στο κάλεσμά της.

Και, αναφερόμενη στην ηγεσία της ΕΣΑμεΑ, σχολιάζει πως «για μία ακόμη φορά επιβεβαίωσε τον εαυτό της. Ενώ είχε δεσμευτεί στο συνέδριό της ότι θα κάνει κινητοποίηση στις 3 του Δεκέμβρη, τώρα διαρρέει για κάποια κινητοποίηση που θα γίνει κάποια άλλη μέρα. Γνωστή τακτική! Για να εκτονώσει την πίεση που δεχόταν, προσπαθεί με τον αποπροσανατολισμό, με το μπέρδεμα να εκτονώσει την πίεση, στηρίζοντας και με αυτόν τον τρόπο την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ. Ηγεσία της ΕΣΑμεΑ για χρόνια θυμιατίζει την πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ, τις ΜΚΟ και τους επιχειρηματίες του χώρου, προσδοκώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των ΑμεΑ, ενώ έχει να κάνει έστω και μία κινητοποίηση, έστω και συμβολική για πάνω από 10 χρόνια!», αναφέρει η ΣΕΑΑΝ στο κάλεσμά της, προειδοποιώντας για τα χειρότερα που έρχονται, όπως είναι:

Η επιβολή συμμετοχής 15% στις θεραπείες αποκατάστασης από τον Μάη, η γενίκευση της επιχειρηματικής δράσης μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο μετά και το τελευταίο νομοσχέδιο για την Υγεία, η προώθηση των σχεδίων για την εμπορία αίματος και πλάσματος, η υποβάθμιση των δημόσιων μεταμοσχευτικών κέντρων για την ενίσχυση ενός ιδιωτικού (Ωνάσειο). Η πρώτη μείωση κατά 15% στα ΕΣΠΑ είναι γεγονός, ενώ ενημερώνονται μια σειρά εργαζόμενοι σε κοινωνικά προγράμματα δήμων και όχι μόνο, ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.

«Οι αποφάσεις της ΕΕ είναι ωμές: Δραστικές μειώσεις ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα. Η κυβέρνηση, η ΕΣΑμεΑ, κόμματα του ευρωμονόδρομου συνειδητά συγκαλύπτουν και εξαπατούν. Συνέπεια της πολιτικής τους είναι η μείωση του προσδόκιμου ζωής των χρονίως πασχόντων και γενικότερα των ΑμεΑ, η αύξηση της νοσηρότητας στις χώρες της ΕΕ και στη δική μας.

Στην Ειδική Αγωγή ξεκίνησε εδώ και 2 μήνες η χειρότερη σχολική χρονιά. Πολλά παιδιά με αναπηρίες δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο, μείωση στην παράλληλη στήριξη, συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολεία χωρίς νοσηλευτές και απινιδωτές, τα σχολεία που έκλεισαν πέρυσι παραμένουν κλειστά, ενώ δεν ανακαινίστηκε ουσιαστικά κανένα ειδικό σχολείο, δεν λειτούργησε κανένα καινούριο, ενώ αρνούνται ακόμα και την προσωρινή λειτουργία σε κάποιο ασφαλές κτίριο, στα ειδικά σχολεία που μένουν για χρόνια στα χαρτιά, όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών», καταγγέλλει η ΣΕΑΑΝ.

ΕΣΚ Τυφλών: Οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες δεν πήραν απόφαση για κινητοποίηση

Tη στάση της πλειοψηφίας του ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, της ΕΟΤ και της ΕΣΑμεΑ καταγγέλλει και η ΕΣΚ Τυφλών «που ενώ η καθημερινότητα των αναπήρων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, δεν πήραν απόφαση για κινητοποίηση. Ο Πανελλήνιος επικαλέστηκε ότι δεν πήραν απόφαση οι Ομοσπονδίες, κάτω από την ομπρέλα των οποίων είναι και η ΕΣΑμεΑ, γιατί δεν έχει λεφτά! Δεν έχει λεφτά η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των ΑμεΑ με τόσες κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και όχι μόνο, ούτε ο Πανελλήνιος με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ τον χρόνο;».

Οι διεκδικήσεις για σύγχρονα δικαιώματα από το ταξικό αναπηρικό κίνημα

Κόντρα στην κλιμάκωση της επίθεσης κεφαλαίου - κυβερνήσεων και ΕΕ, που αναμένεται να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη ζωή για τους χιλιάδες αναπήρους και χρονίως πάσχοντες, το ταξικό αναπηρικό κίνημα διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, καθώς και γενναίες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Απαιτεί ειδικά το επίδομα των 250 ευρώ του Νοέμβρη να αυξηθεί τουλάχιστον στα 1.000 ευρώ, ενώ ζητά να μπει τέλος στους πλειστηριασμούς και στις εξώσεις που πλήττουν άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Διεκδικεί επίσης να πάνε επιτέλους σχολείο τα παιδιά με αναπηρίες που σήμερα παραμένουν αποκλεισμένα στα σπίτια τους και να λειτουργήσουν σε ασφαλή και κατάλληλα κτίρια τα ειδικά σχολεία που επί χρόνια υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών.

Παράλληλα, παλεύει για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και για τη μεταφορά σχολείων όπως το ΕΕΕΕΚ Κωφών, αλλά και άλλων ειδικών σχολείων που στεγάζονται σε επισφαλή κτίρια, σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Απαιτεί αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, Πρόνοιας και αποκατάστασης, μέσα από γενναία αύξηση των δαπανών και προσλήψεις προσωπικού. Τέλος, λέει κατηγορηματικό όχι στις απολύσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, διεκδικώντας άμεσα μαζικές προσλήψεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Εθελοντική αιμοδοσία στην Πάτρα

Σε εθελοντική αιμοδοσία προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στα γραφεία του ΕΚ (1ος όροφος) από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ.