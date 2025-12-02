ΚΚΕ - ΚΝΕ

Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Πολωνίας - Ο αντικομμουνισμός δεν θα περάσει

με επικεφαλής τηνβουλευτή του Κόμματος, πραγματοποίησε χθεςστην Αθήνα, καταδικάζοντας τη συνέχιση τωνπου κλιμακώνονται εκ νέου αύριο 3 Δεκέμβρη στο Συνταγματικό Δικαστήριο, έπειτα από αίτηση «αντισυνταγματικότητας για τους στόχους και τη δράση του ΚΚ Πολωνίας» την οποία κατέθεσε ο Πολωνός Πρόεδρος Κ. Ναβρότσκι.

Οι συγκεντρωμένοι έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Πολωνίας, με συνθήματα όπως «Ούτε στην Πολωνία δεν πιάνουν απειλές, κάτω τα χέρια απ' τους κομμουνιστές» και «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στις διώξεις των κομμουνιστών».

Η Αφρ. Κτενά επέδωσε το διάβημα του ΚΚΕ στην Ewa Panczak, αναπληρώτρια επιτετραμμένη της πρεσβείας. Στο διάβημα σημειώνονται τα εξής:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) και η Κομμουνιστική Νεολαία (ΚΝΕ) πραγματοποιούν σήμερα, 1η Δεκέμβρη 2025, διάβημα διαμαρτυρίας στην πολωνική πρεσβεία εκφράζοντας τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη στο ΚΚ Πολωνίας, ενάντια στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις απαγόρευσης της νόμιμης δράσης του που σχεδιασμένα προωθούνται τα τελευταία χρόνια από τις πολωνικές κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές.

Στις 3 Δεκέμβρη έχει οριστεί δικάσιμος από το Συνταγματικό Δικαστήριο έπειτα από αίτηση "αντισυνταγματικότητας για τους στόχους και τη δράση του ΚΚ Πολωνίας" που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Πολωνίας Κ. Ναβρότσκι.

Οι αβάσιμες και με σκοπιμότητα κατηγορίες, οι διώξεις εναντίον του ΚΚ Πολωνίας, δεν το έχουν λυγίσει, παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων, που ενθαρρύνονται και από τον αντικομμουνισμό, που αποτελεί επίσημη ιδεολογία της ΕΕ.

Ο αντικομμουνισμός και οι διώξεις εναντίον των κομμουνιστών πάνε χέρι - χέρι με την ένταση τις αντιλαϊκής πολιτικής, τις άγριες περικοπές εισοδημάτων και εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων, με το ξαναγράψιμο της Ιστορίας και την απαράδεκτη εξίσωση του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού, που έχει διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα κατά των λαών.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, στέκονται στο πλευρό του ΚΚ Πολωνίας και τονίζουν ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ΚΚ Πολωνίας η ελεύθερη πολιτική έκφραση και η δράση των κομμουνιστών στη χώρα τους για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων.

Το ΚΚΕ απαιτεί από τις πολωνικές αρχές να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις ενάντια στο ΚΚ Πολωνίας. Να καταργηθεί ο απαράδεκτος Ποινικός Κώδικας που έχει θεσμοθετήσει ένα πλαίσιο δίωξης των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, αναστέλλοντας στην πράξη κάθε έκφραση λαϊκής ελευθερίας στην Πολωνία.

Κάτω τα χέρια από τους Πολωνούς κομμουνιστές!».

Η ΕΕ προωθεί την αντικομμουνιστική υστερία

Στη συνέχεια η Αφρ. Κτενά σε δήλωσή της τόνισε μεταξύ άλλων ότι η δίωξη ενάντια στο ΚΚ Πολωνίας «είναι απαράδεκτη, δεν έχει καμία βάση και φυσικά εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των διώξεων ενάντια στους κομμουνιστές, της αντικομμουνιστικής υστερίας σε όλη την ΕΕ.

Εχουμε πολλές τέτοιες εκφράσεις αυτής της αντικομμουνιστικής υστερίας στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά, ειδικά ενάντια στο ΚΚ Πολωνίας, που επιχειρείται να βγει εκτός νόμου. Η διεθνιστική αλληλεγγύη των προηγούμενων χρόνων, η κινητοποίηση των Κομμουνιστικών Κομμάτων και το ίδιο το ΚΚ Πολωνίας με τη στάση του έχουν σταματήσει αυτήν την εξέλιξη, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η δίωξη έρχεται σε μια περίοδο που εντείνεται και βαθαίνει η εκμετάλλευση των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων, εντείνεται η καταστολή σε όλα τα επίπεδα και, φυσικά, η ΕΕ προετοιμάζεται για πόλεμο και προετοιμάζει τους λαούς να χύσουν το αίμα τους για ξένα προς αυτούς συμφέροντα. Απέναντι σε αυτά οι κομμουνιστές σε όλο τον κόσμο, και στη χώρα μας, οργανώνονται, διεκδικούν, επιχειρούν και καταφέρνουν να σταματήσουν εξελίξεις, να βάλουν εμπόδια. Αυτό είναι που ενοχλεί, ενάντια σε αυτό γίνονται οι διώξεις. Δεν θα τους περάσει, η Ιστορία δεν ξαναγράφεται και οι κομμουνιστές θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα ξαναγραφεί».

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης (ΕΚΔ), που συνεδρίασε στις 22/11 στην Αθήνα, ενέκρινε ψήφισμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Πολωνίας και καταδίκης των μεθοδεύσεων απαγόρευσης της νόμιμης δράσης του. Το ψήφισμα είναι ανοιχτό για υπογραφές και μέχρι στιγμής υπογράφεται από 35 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα.