ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ «ΝΟΚΙΑ»

Απεργία στις 10 Δεκέμβρη ενάντια στο σχέδιο απολύσεων

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στη «Nokia» μετά από απόφαση μαζικής Γενικής Συνέλευσης του επιχειρησιακού τους Σωματείου, απαιτώντας να μη χαθεί καμία θέση εργασίας και να γίνει άμεση απορρόφηση σε άλλα πόστα, αυξήσεις και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παράλληλα εναντιώνονται στην εμπλοκή της εταιρείας στα πολεμικά σχέδια, απαιτώντας καμία εμπλοκή των εργαζομένων σε πολεμικά προγράμματα.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στον σχεδιασμό της πολυεθνικής για 200 προγραμματισμένες απολύσεις το επόμενο διάστημα, που στην Ελλάδα μεταφράζεται μέχρι τώρα σε 9 μέχρι τα τέλη του 2025.

Παράλληλα το Σωματείο επισημαίνει ότι η εργοδοσία βάζει στόχο για έως 60% παραπάνω κέρδη (3,1 δισ. ευρώ), κάτι που για τους εργαζόμενους σηματοδοτεί απολύσεις, αύξηση της εντατικοποίησης, αλλά και προσπάθεια πειθάρχησης μέσα από τα εργαλεία «αξιολόγησης».

«Ο αγώνας μας είναι κοινός με όλους τους συναδέλφους που επηρεάζονται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο», ξεκαθαρίζει το Σωματείο, και αναδεικνύει ότι η «Nokia» διοχετεύει δισ. ευρώ στις πολεμικές μπίζνες την ίδια στιγμή που εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα και χιλιάδες στην Ευρώπη είναι «στον αέρα». «Εκεί που οι λαοί σκοτώνονται, αυτοί βλέπουν ευκαιρία για επένδυση. Τους λέμε ΟΧΙ, η επιστήμη μας δεν προορίζεται για να σκοτώνονται οι λαοί. Τους γυρίζουμε πίσω τα απαράδεκτα επιχειρήματα ότι μπορεί "να είναι για καλό", "να δουλέψουμε τώρα ακόμα πιο σκληρά για να αποδείξουμε την αξία μας". Δεν θα περιμένουμε σαν τα πρόβατα στη σφαγή», αναφέρεται στο απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρούν σήμερα Τρίτη σε τηλεδιάσκεψη με εργαζόμενους από άλλες χώρες οι οποίοι επηρεάζονται από τους σχεδιασμούς της εταιρείας, καθώς και σε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη.