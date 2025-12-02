ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ

Σήμερα και αύριο η 48ωρη πανελλαδική απεργία

Σε πανελλαδική 48ωρη απεργία από σήμερα στις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί. Στο πλαίσιο της απεργίας, σήμερα στις 10 το πρωί πραγματοποιούν συγκέντρωση με τα οχήματά τους στη διασταύρωση της Σπ. Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών.

«Ηρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή μας σε όλη την Ελλάδα», σημειώνει στο απεργιακό της κάλεσμα η «Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία» Ταξί. Μεταξύ άλλων αναδεικνύει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα από την τεράστια φοροληστεία, που απογειώθηκε με τον ν. 5073/23, την επιβάρυνση από τα πανάκριβα καύσιμα, την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά στο πλαίσιο της «πράσινης μετάβασης», την πολιτική της «απελευθέρωσης» που διευκολύνει περισσότερο τις μεγάλες εταιρείες.

Γι' αυτό η «Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία» ξεχωρίζει την απαίτηση για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε μορφής τεκμαρτής φορολόγησης, να γίνεται φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, στη βάση των πραγματικών εσόδων και εξόδων. Ζητά επίσης την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, όπως ίσχυε πριν το 2010, και άλλα μέτρα ανακούφισης από τη φοροληστεία.

Για τα χρέη προς την εφορία και τις τράπεζες: Διαγραφή τόκων και προστίμων, διαγραφή του 30% του εναπομείναντος χρέους και αποπληρωμή του υπόλοιπου με πολύμηνες δόσεις, διαγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, και δυνατότητα αποπληρωμής σε πολλές δόσεις.

Λέει «όχι» στην υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά και ζητά κρατικές επιδοτήσεις για τους αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες, τόσο για την ανανέωση των οχημάτων όσο και για τον εξοπλισμό τους, όπως ταξίμετρα και POS. Επίσης, την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην Ενέργεια, καθώς και αφορολόγητο πετρέλαιο για τους ταξιτζήδες, όπως ισχύει για τους εφοπλιστές. Ακόμα, μείωση 50% στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων τους, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες κερδοφορούν σε βάρος τους, και άμεση μείωση των ληστρικών προμηθειών που επιβάλλουν οι εταιρείες.