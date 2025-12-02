Τρίτη 2 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ
Σήμερα και αύριο η 48ωρη πανελλαδική απεργία

Σε πανελλαδική 48ωρη απεργία από σήμερα στις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί. Στο πλαίσιο της απεργίας, σήμερα στις 10 το πρωί πραγματοποιούν συγκέντρωση με τα οχήματά τους στη διασταύρωση της Σπ. Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών.

«Ηρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή μας σε όλη την Ελλάδα», σημειώνει στο απεργιακό της κάλεσμα η «Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία» Ταξί. Μεταξύ άλλων αναδεικνύει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα από την τεράστια φοροληστεία, που απογειώθηκε με τον ν. 5073/23, την επιβάρυνση από τα πανάκριβα καύσιμα, την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά στο πλαίσιο της «πράσινης μετάβασης», την πολιτική της «απελευθέρωσης» που διευκολύνει περισσότερο τις μεγάλες εταιρείες.

Γι' αυτό η «Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία» ξεχωρίζει την απαίτηση για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε μορφής τεκμαρτής φορολόγησης, να γίνεται φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, στη βάση των πραγματικών εσόδων και εξόδων. Ζητά επίσης την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, όπως ίσχυε πριν το 2010, και άλλα μέτρα ανακούφισης από τη φοροληστεία.

Για τα χρέη προς την εφορία και τις τράπεζες: Διαγραφή τόκων και προστίμων, διαγραφή του 30% του εναπομείναντος χρέους και αποπληρωμή του υπόλοιπου με πολύμηνες δόσεις, διαγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, και δυνατότητα αποπληρωμής σε πολλές δόσεις.

Λέει «όχι» στην υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά και ζητά κρατικές επιδοτήσεις για τους αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες, τόσο για την ανανέωση των οχημάτων όσο και για τον εξοπλισμό τους, όπως ταξίμετρα και POS. Επίσης, την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην Ενέργεια, καθώς και αφορολόγητο πετρέλαιο για τους ταξιτζήδες, όπως ισχύει για τους εφοπλιστές. Ακόμα, μείωση 50% στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων τους, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες κερδοφορούν σε βάρος τους, και άμεση μείωση των ληστρικών προμηθειών που επιβάλλουν οι εταιρείες.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Τρεις παραιτήσεις γιατρών σε λίγες μέρες, λόγω της υπερεφημέρευσης και των «εντέλλεσθε»
Με αγωνιστικές πρωτοβουλίες γίνεται σταθμός διεκδίκησης για τους ανάπηρους
Εντατικές οι προετοιμασίες στα εργοτάξια για την επιτυχία της μάχης
Πιο δυνατό Συνδικάτο σημαίνει πιο δυνατή η φωνή μας και ο αγώνας μας!
Δεν πέρασε η προσπάθεια της ξεπουλημένης ηγεσίας για «συνέδριο σιωπής»
 Απεργία στις 10 Δεκέμβρη ενάντια στο σχέδιο απολύσεων
 Πετάνε στον δρόμο τριμελή οικογένεια
Με στάσεις εργασίας απαίτησαν Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις
 Παράταση στις αρχαιρεσίες του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ
 Τη ΔΥΠΑ απέκλεισαν οι εργαζόμενοι του «Sandy Beach» απαιτώντας το επίδομά τους
 Σύσκεψη με εργαζόμενους των ΕΛΤΑ ενάντια στο κλείσιμο των κέντρων διαλογής
 Κάτω από τις πιέσεις δόθηκε παράταση για την εγγραφή στο «Open Business»
 Η νέα συμφωνία - μνημόνιο για τις ΣΣΕ και οι νέοι «ΤΡΟΪΚΑνοί»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ