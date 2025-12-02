ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πιο δυνατό Συνδικάτο σημαίνει πιο δυνατή η φωνή μας και ο αγώνας μας!

Μπροστά στη μάχη των αρχαιρεσιών και της απεργίας στις 10 Δεκέμβρη ο «Ριζοσπάστης» συζητά με τον πρόεδρο Γιάννη Νικολιδάκη

Σήμερα Τρίτη ξεκινά για το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής η μεγάλη μάχη των αρχαιρεσιών, η οποία ολοκληρώνεται στις 8 Δεκέμβρη. Ταυτόχρονα, το Συνδικάτο έχει κηρύξει και 24ωρη απεργία στις 10 Δεκέμβρη για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, συμμετέχοντας στην κοινή απεργιακή μάχη με τους οικοδόμους και τους μισθωτούς τεχνικούς (βλ. σελ. δίπλα).

Πριν δύο βδομάδες πραγματοποίησε μάλιστα την επιτυχημένη του εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, δίνοντας ώθηση στη μαζική συμμετοχή στις εκλογές. Το περασμένο Σάββατο, κλιμάκιο του Συνδικάτου βρέθηκε στο έργο του Ελληνικού, καλώντας τους ηλεκτρολόγους να συμμετέχουν μαζικά στις αρχαιρεσίες και την απεργία, με τους εργαζόμενους να συζητούν για την αξία της ενίσχυσης του Συνδικάτου, για τη μάχη αυτή που «είναι υπόθεση όλων».

Ο «Ριζοσπάστης» μιλά με τον Γιάννη Νικολιδάκη, πρόεδρο της απερχόμενης διοίκησης του Συνδικάτου, για την κατάσταση στον κλάδο, τα κύρια προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Παράλληλα, μιλήσαμε για τη δράση του Συνδικάτου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, το θετικό βήμα της Γενικής Συνέλευσής τους και βέβαια για τους στόχους που θέτουν στη μάχη των αρχαιρεσιών και τα αιτήματα που προβάλλουν στο πλαίσιο της απεργίας.

RIZOSPASTIS

- Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση των μισθωτών ηλεκτρολόγων στην Αττική και πανελλαδικά λόγω της αύξησης των κατασκευαστικών έργων, μικρότερα ή μεγαλύτερα κ.ά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερους εργαζόμενους, συνολικά στον κλάδο των κατασκευών. Στην ειδικότητα των ηλεκτρολόγων έχουμε πλέον μεγάλο αριθμό νέων, ηλικιακά, συναδέλφων, κάτι που έχουμε να συναντήσουμε, σε τέτοιο βαθμό, πριν τη δεκαετία της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Το συντριπτικό ποσοστό των μισθωτών ηλεκτρολόγων απασχολείται στην εγκατάσταση και στη συντήρηση ανελκυστήρων. Ακόμα απασχολούνται ως συντηρητές κτιρίων και υποδομών σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αλλού, αλλά και στη βιομηχανία.

- Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μισθωτοί ηλεκτρολόγοι;

- Το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζει το σύνολο των συναδέλφων είναι το χαμηλό μεροκάματο, ο χαμηλός μισθός. Με την ακρίβεια να «τσακίζει κόκαλα», με τα ενοίκια στα ύψη κ.ά., ο μισθός μας φτάνει έως τις 15 με 20 του μήνα. Αν κάποιος συνάδελφος έχει οικογένεια, η κατάσταση γίνεται ασφυκτική.

Οι συνάδελφοι για να τα βγάλουν πέρα αναγκάζονται να κάνουν υπερωρίες, δικά τους «μερεμέτια», δεύτερη δουλειά (π.χ. ως διανομείς), να εργάζονται Σάββατα και Κυριακές.

Ακόμα είμαστε αντιμέτωποι με την εντατικοποίηση και τις πολλές ώρες εργασίας, γιατί οι εργοδότες πιέζουν για να «πιαστούν τα χρονοδιαγράμματά τους», να παραδοθούν πιο γρήγορα τα έργα. Πίεση υπάρχει και στον χώρο των ανελκυστήρων, με τους συναδέλφους να πιέζονται για να κάνουν όλο και περισσότερες συντηρήσεις ανά ημέρα. Ενα οποιοδήποτε έργο πριν 20 χρόνια θα έκανε «Χ» χρόνο να ολοκληρωθεί. Σήμερα το ίδιο έργο ολοκληρώνεται σε πολύ λιγότερο χρόνο λόγω της ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, και λόγω της εμπειρίας των εργαζομένων στον κλάδο. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όπως εργαζόμασταν πριν 20 χρόνια, τις ίδιες ώρες, πιθανά και περισσότερες, αντί να εργαζόμαστε λιγότερες και να αμειβόμαστε καλύτερα. Αιτία αυτής της αντίφασης είναι τα κέρδη των εργοδοτών, που γίνονται τόσο περισσότερα όσο περισσότερο μας εκμεταλλεύονται.

Η εντατικοποίηση σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια δημιουργούν συνθήκες αύξησης των εργατικών «ατυχημάτων» στον κλάδο. Το κέρδος μάς σκοτώνει και μας σακατεύει. Η εργοδοσία θεωρεί κόστος ακόμα και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων της «φροντίζει» για την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Επίσης δεν είμαστε ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) γιατί εδώ και χρόνια η ειδικότητά μας θεωρείται «στεγασμένο επάγγελμα». Ακόμα, μεγάλος αριθμός εργοδοτών κολλάει σε συναδέλφους ένσημα «υπαλλήλου γραφείου», ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία.

- Επομένως, ενώ υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών τα μεροκάματα είναι χαμηλά...

- Αυτήν τη στιγμή στην Αττική βρίσκονται υπό κατασκευή εκατοντάδες έργα. Η υλοποίησή τους απαιτεί εκατομμύρια ευρώ, όμως αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στους μισθούς μας. Οι μεγάλες κατασκευαστικές και οι μεγάλοι εργοδότες ανακοινώνουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη, αλλά για εμάς, τους ανθρώπους που κατασκευάζουμε αυτά τα έργα, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Ενας από τους βασικούς λόγους που το μεροκάματο είναι χαμηλό είναι και πως οι κλαδικές Συμβάσεις που υπάρχουν στον κλάδο είναι, αφενός, πολύ πίσω από τις ανάγκες μας και, αφετέρου, δεν είναι «υποχρεωτικές». Επομένως στην εγκατάσταση για παράδειγμα η εργοδοσία δεν εφαρμόζει την αντίστοιχη κλαδική Σύμβαση.

- Με ποιες δυσκολίες έχει να αναμετρηθεί το Συνδικάτο;

- Εμπόδιο στην οργάνωση των εργαζομένων στέκεται η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, που ακόμα και το ζήτημα της υπογραφής ΣΣΕ το χειρίζεται μακριά από τους εργαζόμενους αλλά μαζί με τους εργοδότες «πίσω από κλειστές πόρτες». Ετσι επιχειρεί να ορθώσει εμπόδια στο να γίνει η διεκδίκηση ΣΣΕ υπόθεση του κλάδου και κάνει ό,τι μπορεί για να μην παίρνουν ενεργό μέρος οι συνάδελφοι σε αυτή την προσπάθεια.

Παράλληλα, από τον τρόπο που η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας χειρίζεται τα ζητήματα και το περιεχόμενο των ΣΣΕ που υπογράφει προκύπτουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι πως καλλιεργεί τη λογική της ανάθεσης, της μη ενεργούς συμμετοχής. Το δεύτερο είναι ότι οι κλαδικές ΣΣΕ δεν βελτιώνουν ουσιαστικά τη θέση μας, ενώ η Ομοσπονδία δεν έχει αναλάβει καμιά δράση για την εφαρμογή τους. Είναι ενδεικτικό πως το Συνέδριο της Ομοσπονδίας έγινε με χορηγούς (ακόμα και τη μεγάλη κατασκευαστική - ΤΕΡΝΑ!) ενώ απασχόλησε το ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών από τη σκοπιά της εργοδοσίας. Κανείς δεν μίλησε για αυξήσεις στα μεροκάματα και κάποιοι ομιλητές έφτασαν να κατηγορούν τους συναδέλφους που αλλάζουν κλάδο στην προσπάθειά τους να τα βγάλουν πέρα.

Επομένως, σε αυτές τις συνθήκες δυναμώνουμε την αντιπαράθεση με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, που μέσω της Ομοσπονδίας βάζει εμπόδια στη μεγαλύτερη συσπείρωση των συναδέλφων και στην αγωνιστική διεκδίκηση.

- Πριν λίγες μέρες κάνατε μια επιτυχημένη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Πώς την προετοιμάσατε και τι ξεχωρίζετε από αυτή;

- Η εκλογοαπολογιστική μας Γενική Συνέλευση ήταν επιτυχημένη αν κρίνουμε τόσο από τη μεγάλη συμμετοχή, όσο και από το περιεχόμενο της συζήτησης. Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή αρκετών συναδέλφων για πρώτη φορά σε τέτοια διαδικασία και ο αρκετά μεγάλος αριθμός νέων ηλικιακά συναδέλφων και συναδελφισσών. Το Συνδικάτο έκανε προσπάθεια να ενημερώσει όσους περισσότερους συναδέλφους μπορεί, παρεμβήκαμε σε μια σειρά χώρους δουλειάς, πραγματοποιήσαμε περιοδείες και εξορμήσεις σε μια σειρά έργα και γραφεία ανελκυστήρων. Μοιράσαμε την ανακοίνωση κάλεσμα, βγάλαμε αφίσα που προπαγάνδιζε τη Συνέλευση, την κολλήσαμε σε χώρους εργασίας, σε μαγαζιά ηλεκτρολογικού υλικού κ.λπ. Κάναμε προσπάθεια με όσους μιλάγαμε να τους βάλουμε στη διαδικασία να συμμετέχουν και αυτοί, να καλέσουν και αυτοί κόσμο που πιθανά το Συνδικάτο δεν θα προλάβαινε να φτάσει, και νομίζουμε πως το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό για τη συνέχεια.

Στη Γενική Συνέλευση μεταφέρθηκε πλούσια και ζωντανή πείρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στον χώρο δουλειάς και στη ζωή τους συνολικότερα, προτάσεις για το πώς θα λυθούν, διαπιστώσεις για τη δράση του Συνδικάτου κ.ά.

Ενα ζήτημα που μας απασχόλησε είναι ότι πολύ μεγάλο κομμάτι νέων συναδέλφων έχει μια λαθεμένη αντίληψη, ακόμα και άγνοια για το τι είναι το Συνδικάτο, ποια είναι τα δικαιώματά τους. Για αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε καμπάνια ενημέρωσης των νέων συναδέλφων για τα δικαιώματά τους, ακόμα και τα πιο βασικά, με στόχο αυτή η προσπάθεια να κορυφωθεί σε μια μεγάλη εκδήλωση.

Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη απάντηση στο αν ήταν επιτυχημένη είναι πως οι συνάδελφοι έφυγαν με χαμόγελο, πείσμα και μαχητικότητα για να μεταφέρουν τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και το κάλεσμα του Συνδικάτου σε όσο το δυνατόν περισσότερους.

- Με ποια αιτήματα προχωράτε στη μάχη της απεργίας και γιατί συντονίζετε τα βήματά σας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον χώρο των κατασκευών;

- Με την 24ωρη απεργία στην εγκατάσταση κλιμακώνουμε και εμείς με τη σειρά μας τον αγώνα μας για υπογραφή συμβάσεων με ικανοποιητικές αυξήσεις, με εργασία 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο, με επανένταξη των ηλεκτρολόγων στα ΒΑΕ, με μέτρα ΥΑΕ.

Απεργούμε επίσης για τη διαμορφωμένη κατάσταση στο σύνολο της ζωής μας, την Υγεία, την Παιδεία κ.ά.

Στον αγώνα που δίνουμε συντονίζουμε το βήμα μας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμή μας. Εργαζόμαστε στους ίδιους χώρους δουλειάς, αντιμετωπίζουμε πολλά παρόμοια προβλήματα. Και οι εργοδότες συνασπίζονται εξάλλου, έχουν τις ενώσεις τους, την κυβέρνηση που περνάει νόμους για να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους.

Ετσι και εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε τις ενώσεις μας, τα Συνδικάτα μας. Οργανωμένα μας επιτίθενται, οργανωμένα απαντάμε! Και από αυτό εδώ το βήμα απευθύνουμε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία στις 10 Δεκέμβρη και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος!

- Ως προς τις αρχαιρεσίες τι στόχους έχετε θέσει και με ποιους τρόπους παλεύετε για να τους πετύχετε;

- Θέλουμε να μετρήσουμε άνοδο στη συμμετοχή των αρχαιρεσιών. Αυτό θα είναι απάντηση σε όλους αυτούς που μας θέλουν ανοργάνωτους για να μας εκμεταλλεύονται ανεμπόδιστα. Με άνοδο στη συμμετοχή θα μπορούμε να διεκδικήσουμε βελτίωση στους όρους ζωής μας από καλύτερη θέση, για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Ταυτόχρονα η ενίσχυση του Συνδικάτου θα συμβάλει στην προσπάθεια αλλαγής συσχετισμών στην Ομοσπονδία μας, με την περαιτέρω ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων.

Προσπαθούμε να φτάσουμε με το κάλεσμα συμμετοχής των αρχαιρεσιών σε όσο περισσότερους συναδέλφους γίνεται, αξιοποιώντας κάθε τρόπο, φτάνοντας σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε όσο περισσότερες σχολές, κάθε βαθμίδα της Εκπαίδευσης που έχει ηλεκτρολόγους. Εμείς καλούμε κάθε συνάδελφο ηλεκτρολόγο να έρθει στο Συνδικάτο και να ψηφίσει. Τον καλούμε να γίνει μέλος στο Συνδικάτο, να μάθει τα δικαιώματά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του, να ανταλλάξουμε πείρα, να αποφασίσουμε μαζί το πώς θα διεκδικήσουμε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πιο δυνατό Συνδικάτο σημαίνει πιο δυνατή η φωνή όλων μας! Ολοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί!