ΜΟΣΧΑΤΟ

Πετάνε στον δρόμο τριμελή οικογένεια

Χριστουγεννιάτικα στον δρόμο κινδυνεύει να βρεθεί μια τριμελής εργατική οικογένεια στο Μοσχάτο, καθώς ένα «αρπακτικό», η εταιρεία διαχείρισης τραπεζικών δανείων «Intrum», μεθοδεύει την έξωσή της, και ενώ η οικογένεια έχει αποπληρώσει ένα σημαντικό μέρος του στεγαστικού της δανείου.

Οπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γυναικών Μοσχάτου - Ταύρου, η «Intrum», αφού πρώτα αρνήθηκε να γίνει οποιοσδήποτε διακανονισμός για το στεγαστικό δάνειο της οικογένειας, εμφανίστηκε στη συνέχεια ως ...ιδιοκτήτρια του σπιτιού, που το άρπαξε μέσα από έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος σημειώνει: «Η "Intrum" πατάει πάνω στο νομικό οπλοστάσιο που παρείχαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, νομικό οπλοστάσιο που ενίσχυσε παραπέρα και η σημερινή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα το ένα μετά το άλλο τα εργατόσπιτα να αρπάζονται στο "πιτς φιτίλι"».

Ο Σύλλογος καλεί «να εκφραστεί στον μέγιστο βαθμό η εργατική - λαϊκή αλληλεγγύη για να αποτρέψουμε την έξωση, να βάλουμε εμπόδιο στην απάνθρωπη επιδίωξη της "Intrum". Καμία γυναίκα δεν μπορεί να ανεχτεί να πετιέται το παιδί της στον δρόμο. Κανένα παιδί δεν ανέχεται να βλέπει τους γονείς του στον δρόμο. Είναι η ώρα να κάνουμε πράξη την πεποίθησή μας ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό».