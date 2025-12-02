Τρίτη 2 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύσκεψη με εργαζόμενους των ΕΛΤΑ ενάντια στο κλείσιμο των κέντρων διαλογής

Το κλαδικό Συνδικάτο Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ) πραγματοποιεί σύσκεψη με τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ την Κυριακή 7 Δεκέμβρη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Γερανίου 28, Αθήνα).

Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να οργανωθεί η μάχη όλων των εργαζομένων, ασχέτως εργασιακής σχέσης, μπροστά στο σχέδιο παράδοσης των δικτύων διανομής και διαλογής των ΕΛΤΑ σε ιδιώτες. Το Συνδικάτο τονίζει ότι η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεών της για «απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς», δηλαδή για να μπουν οι ιδιώτες πιο βαθιά στον χώρο. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν αυτήν τη γραμμή: Μείωσαν προσωπικό, έκλεισαν υπηρεσίες, έφεραν εργολάβους και ελαστικές σχέσεις εργασίας, πίεσαν μισθούς και δικαιώματα.

«Η ιδιωτικοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε μειώσεις προσωπικού, επιδείνωση συνθηκών εργασίας, μετακινήσεις, ανασφάλεια και πλήρη εγκατάλειψη των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις, που ήδη βιώνουν αστάθεια, απολύσεις και έλλειψη δικαιωμάτων», σημειώνει το ΣΕΤΤΑ. Μάλιστα καταγγέλλει την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΤ), η οποία, ενώ γνώριζε τις εξελίξεις, αντί να οργανώσει και να ενημερώσει τους εργαζόμενους περιορίζεται σε καθυστερημένες και ανούσιες τοποθετήσεις, χωρίς ουσιαστική αντίδραση.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Τρεις παραιτήσεις γιατρών σε λίγες μέρες, λόγω της υπερεφημέρευσης και των «εντέλλεσθε»
Με αγωνιστικές πρωτοβουλίες γίνεται σταθμός διεκδίκησης για τους ανάπηρους
Εντατικές οι προετοιμασίες στα εργοτάξια για την επιτυχία της μάχης
Πιο δυνατό Συνδικάτο σημαίνει πιο δυνατή η φωνή μας και ο αγώνας μας!
Δεν πέρασε η προσπάθεια της ξεπουλημένης ηγεσίας για «συνέδριο σιωπής»
 Απεργία στις 10 Δεκέμβρη ενάντια στο σχέδιο απολύσεων
 Πετάνε στον δρόμο τριμελή οικογένεια
Με στάσεις εργασίας απαίτησαν Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις
 Παράταση στις αρχαιρεσίες του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ
 Σήμερα και αύριο η 48ωρη πανελλαδική απεργία
 Τη ΔΥΠΑ απέκλεισαν οι εργαζόμενοι του «Sandy Beach» απαιτώντας το επίδομά τους
 Κάτω από τις πιέσεις δόθηκε παράταση για την εγγραφή στο «Open Business»
 Η νέα συμφωνία - μνημόνιο για τις ΣΣΕ και οι νέοι «ΤΡΟΪΚΑνοί»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ