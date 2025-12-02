ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύσκεψη με εργαζόμενους των ΕΛΤΑ ενάντια στο κλείσιμο των κέντρων διαλογής

Το κλαδικό Συνδικάτο Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ) πραγματοποιεί σύσκεψη με τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ την Κυριακή 7 Δεκέμβρη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Γερανίου 28, Αθήνα).

Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να οργανωθεί η μάχη όλων των εργαζομένων, ασχέτως εργασιακής σχέσης, μπροστά στο σχέδιο παράδοσης των δικτύων διανομής και διαλογής των ΕΛΤΑ σε ιδιώτες. Το Συνδικάτο τονίζει ότι η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεών της για «απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς», δηλαδή για να μπουν οι ιδιώτες πιο βαθιά στον χώρο. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν αυτήν τη γραμμή: Μείωσαν προσωπικό, έκλεισαν υπηρεσίες, έφεραν εργολάβους και ελαστικές σχέσεις εργασίας, πίεσαν μισθούς και δικαιώματα.

«Η ιδιωτικοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε μειώσεις προσωπικού, επιδείνωση συνθηκών εργασίας, μετακινήσεις, ανασφάλεια και πλήρη εγκατάλειψη των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις, που ήδη βιώνουν αστάθεια, απολύσεις και έλλειψη δικαιωμάτων», σημειώνει το ΣΕΤΤΑ. Μάλιστα καταγγέλλει την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΤ), η οποία, ενώ γνώριζε τις εξελίξεις, αντί να οργανώσει και να ενημερώσει τους εργαζόμενους περιορίζεται σε καθυστερημένες και ανούσιες τοποθετήσεις, χωρίς ουσιαστική αντίδραση.