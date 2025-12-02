ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δεν πέρασε η προσπάθεια της ξεπουλημένης ηγεσίας για «συνέδριο σιωπής»

Κάλεσμα της ΔΑΣ στους αντιπροσώπους να ψηφίσουν για ΕΚ μπροστάρη - οργανωτή του αγώνα των σωματείων

Την πραγματοποίηση πραγματικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και διαδικασιών έτσι όπως αρμόζει στους εργαζόμενους, στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την επίθεση στα δικαιώματά τους από κυβερνήσεις και εργοδοσία, με σκοπό την οργάνωση του αγώνα τους, απαίτησαν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Κυριακής.

Με τη στάση τους δεν πέρασε η προσπάθεια του προέδρου του ΕΚ Καλαμάτας να μη γίνει η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και να γίνει ένα Συνέδριο σιωπής, όπως βολεύει κυβέρνηση και εργοδοσία, με «fast track» διαδικασίες... απευθείας εκλογής εφορευτικής επιτροπής, χωρίς καμία συζήτηση.

Αντιθέτως, με δημοκρατικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκε εκλογή προεδρείου και ουσιαστικά η Γενική Συνέλευση, δίνοντας τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων και των σωματείων τους, να μιλήσουν για τα προβλήματά τους και ό,τι τους δυσκολεύει τη ζωή καθημερινά.

Στη συζήτηση αναδείχθηκαν αγώνες σωματείων στους χώρους δουλειάς, για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και ζωής των εργαζομένων, αλλά και πρωτοβουλίες για λαϊκά προβλήματα (πλειστηριασμοί, ακρίβεια, Υγεία, Παιδεία κ.ά.).

Παράλληλα, τονίστηκε η πλήρης απουσία του Εργατικού Κέντρου, με ευθύνη της ηγετικής ομάδας, από τους χώρους δουλειάς και τα προβλήματα των εργαζομένων, η κατά συρροή ανοιχτή απεργοσπασία, υπονόμευση κάθε αγωνιστικής δράσης τα προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνοντας ότι πρόκειται για την κορυφαία κάθε τρία χρόνια τακτική διαδικασία, που δεν μπορεί να απαξιώνεται, την ώρα μάλιστα που η επίθεση στους εργατοϋπαλλήλους όλων των κλάδων μεγαλώνει, οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ κάλεσαν ταυτόχρονα για ένα Εργατικό Κέντρο - όπλο στα χέρια των εργατών, οργανώνοντας και στηρίζοντάς τους στους χώρους δουλειάς.

Αυτό άλλωστε ανέδειξε και η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου, απαιτώντας να μην περάσει ο εκφυλισμός.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος, Σωτήρης Τσώνης, μιλούσε για «εκδήλωση», παραπέμποντας τα πάντα στον δικαστικό αντιπρόσωπο και τη συζήτηση στην τακτική ΓΣ του τριμήνου!

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να εκφυλίσει τις διαδικασίες»

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να αμαυρώσει τις διαδικασίες, τιμούμε την Ιστορία και τον αγώνα του ΕΚ για το οποίο χύθηκε αίμα για να υπάρχει», είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Καράμπελας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας, εκ μέρους της ΔΑΣ, σημειώνοντας στην ομιλία του ότι η εργατική τάξη μετρά νεκρούς και δεν μπορεί να μη γίνεται συζήτηση.

«Η Γενική Συνέλευση είναι η καρδιά του Εργατικού Κέντρου, ανώτερη από οποιονδήποτε πρόεδρο. Αυτές τις θυσίες των εργαζομένων και το καταστατικό αρνείται ο πρόεδρος να τα εφαρμόσει», δήλωσε σε άλλο σημείο, υπογραμμίζοντας πως όλο το προηγούμενο διάστημα ο πρόεδρος δεν έχει βρεθεί ούτε σε έναν εργασιακό χώρο για τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων.

«Δεν θέλουμε ένα τέτοιο Εργατικό Κέντρο», πρόσθεσε αναφέροντας πως ο άλλος δρόμος που προτείνει η ΔΑΣ είναι της οργάνωσης του αγώνα και της καθημερινής πάλης.

Κατήγγειλε πως με ευθύνη αυτής της συνδικαλιστικής ηγεσίας, το Εργατικό Κέντρο δεν συμμετείχε καν στη μεγάλη απεργία της 28ης Φλεβάρη, ενώ ήταν μακριά και από τα προβλήματα των εργατοϋπαλλήλων, τους αγώνες τους σε χώρους δουλειάς, όπως στον «ΚΑΡΕΛΙΑ», στους διανομείς, σε ενεργειακά έργα κ.ά.

Τόνισε επιπλέον ότι ουδέποτε ο πρόεδρος και η ηγετική ομάδα άνοιξαν τα ζητήματα του πολέμου, ήταν άφαντοι όταν τα συνδικάτα κινητοποιήθηκαν με αφορμή το ναυάγιο της Πύλου.

Μίλησε, επίσης, για τα θέματα που ανέδειξαν τα συνδικάτα και για τοπικά προβλήματα, καλώντας όλους τους αντιπροσώπους να κάνουν το βήμα, ανεξάρτητα του τι υποστήριζαν έως σήμερα, στηρίζοντας την ΔΑΣ. Κάλεσε επίσης κάθε εργαζόμενο να σκεφτεί, να πορευτεί με βάση τα συμφέροντα και προβλήματά του, οργανώνοντας τον αγώνα του, απέναντι σε εργοδότες και κυβερνήσεις που τον πλήττουν. «Θέλουν να μας χωρίσουν αλλά τα προβλήματά μας είναι κοινά, έτσι πρέπει να είναι και ο αγώνας μας», είπε.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις έγιναν και από άλλους αντιπροσώπους σωματείων, με τον εκπρόσωπο του επιχειρησιακού σωματείου στο εργοστάσιο «ΚΑΡΕΛΙΑ» να τονίζει χαρακτηριστικά: «Αντί να είναι δίπλα μας το ΕΚ Καλαμάτας, ήταν μακριά στη σιωπή».

Ο,τι μπορούσαν για να μην ακουστεί η φωνή των εργαζομένων

Και ενώ οι αντιπρόσωποι συζητούσαν πραγματοποιώντας ΓΣ, στο ΕΚ Καλαμάτας βρέθηκε η ...Αστυνομία (!), η οποία βέβαια πήρε αποφασιστική απάντηση από τους αντιπροσώπους και απομακρύνθηκε από τον χώρο.

Χαρακτηριστική της κατάστασης εκφυλισμού που ήθελαν να επιβάλουν πρόεδρος και ηγετική ομάδα του ΕΚΚ ήταν η άρνηση του δικαστικού αντιπροσώπου να δεχθεί τους αντιπροσώπους του Συνδικάτου Γάλακτος - Ποτών - Τροφίμων. Το σωματείο βέβαια έγινε δεκτό στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος έφτασε μάλιστα στο σημείο να χλευάζει τις συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων, ακόμη και εργαζόμενη στον κλάδο εδώ και 31 χρόνια, απαγορεύοντας τη συμμετοχή της στις διαδικασίες εκλογής εφορευτικής επιτροπής.

Ως πρόσχημα για τις ενέργειές του επικαλέστηκε μόνο τον κατάλογο που «ενέκρινε» το ΔΣ του ΕΚΚ, μην αναγνωρίζοντας τις συλλογικές διαδικασίες, την ανωτερότητα της ΓΣ, αν και νωρίτερα είχε αποδεχθεί την απόφασή της για παράταση μισής ώρας στην ψηφοφορία!

Εκλογή εφορευτικής με μητρώο που... δεν ενέκρινε η ΓΣ!

Τα εκφυλιστικά γεγονότα κατήγγειλε η ΔΑΣ, που σε ανακοίνωσή της μετά τις διαδικασίες χαιρετίζει την αποφασιστική στάση των αντιπροσώπων των σωματείων που πέτυχαν να πραγματοποιηθεί ΓΣ.

Η ΔΑΣ καταγγέλλει συγκεκριμένα «τον πρόεδρο του ΕΚ και τον δικηγόρο που εκτελούσε σε εντεταλμένη υπηρεσία χρέη δικαστικού αντιπροσώπου για καταπάτηση του Καταστατικού και του Νόμου. Αγνοώντας τις αποφάσεις της ΓΣ που αποτελεί το ανώτατο όργανο και έχει δικαίωμα ελέγχου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησαν σε εκλογή εφορευτικής επιτροπής με παράνομο μητρώο αφού δεν είχε την έγκριση της ΓΣ».

Προσθέτει ότι το μόνο που ενδιαφέρει πρόεδρο και ηγετική ομάδα του ΕΚ Καλαμάτας είναι οι καρέκλες «με νοθείες και σωματεία φαντάσματα, έχοντας στην υπηρεσία τους τον αξιότιμο δικαστικό αντιπρόσωπο», σημειώνοντας και την «επιστράτευση» της αστυνομίας για τρομοκράτηση των εργαζομένων που συλλογικά έπαιρναν αποφάσεις.

«Οι εργαζόμενοι αποδείξαμε ότι μπορούμε, με δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να οργανώσουμε τον αγώνα, απέναντι στην ηγετική ομάδα που θέλει μόνο σωματεία - εκλογικούς μηχανισμούς για να εκλέγεται μόνιμα και να συνεχίζει να στηρίζει τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία», σημειώνει η ΔΑΣ. Και προσθέτει: «Τέτοιο Εργατικό Κέντρο δεν θέλουμε. Θέλουμε Εργατικό Κέντρο φάρο για τη συλλογική συζήτηση, τον αγώνα, αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ και η ενίσχυσή τους αποτελούν εγγύηση γι' αυτό».

Ψήφο στη ΔΑΣ, για Εργατικό Κέντρο στα χέρια των εργατών και των αναγκών τους

Μπροστά στις αρχαιρεσίες, η ΔΑΣ καλεί κάθε αντιπρόσωπο και εργαζόμενο να βγάλει τα συμπεράσματά του για το τι είδους Εργατικό Κέντρο έχει ανάγκη, ώστε να αποτελεί πραγματικό αποκούμπι των εργατοϋπαλλήλων και των καθημερινών αγώνων τους, βάζοντας μπροστά συνολικά τις ανάγκες τους, σημειώνοντας:

«Καλούμε κάθε εργαζόμενο αντιπρόσωπο να ψηφίσει τη ΔΑΣ, για να αλλάξουμε σελίδα στο Εργατικό Κέντρο. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία, για ένα Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας που αρμόζει στους εργαζόμενους, μπροστάρη, οργανωτή των αγώνων για ΣΣΕ, μισθούς, μεροκάματα, ωράρια, μέτρα ασφαλείας».