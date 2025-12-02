Τρίτη 2 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
Εντατικές οι προετοιμασίες στα εργοτάξια για την επιτυχία της μάχης

Από τη χτεσινή συγκέντρωση στο εργοτάξιο του γηπέδου του Παναθηναϊκού
Από τη χτεσινή συγκέντρωση στο εργοτάξιο του γηπέδου του Παναθηναϊκού
«Στο πόδι» είναι καθημερινά η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων για την προετοιμασία της απεργίας στις 10 Δεκέμβρη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούν περιοδείες, εξορμήσεις και παρεμβάσεις σε εργοτάξια και γιαπιά, προκειμένου να φτάσει παντού το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία και τις συγκεντρώσεις.

Στην Αθήνα, την ημέρα της απεργίας θα γίνει συγκέντρωση στις 11 π.μ., στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας, όπου ήδη με επιστολή τους οι οικοδόμοι έχουν ζητήσει συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Παναγιώτης Γάκιας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, πραγματοποίησαν περιοδεία στο εργοτάξιο κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Μιλώντας στη μαζική συγκέντρωση των εργαζομένων του εργοταξίου ο Γιάννης Τασιούλας, φέρνοντας ως παράδειγμα τον μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων παρά την κυβερνητική καταστολή, υπογράμμισε ότι οι οικοδόμοι πρέπει με αποφασιστικότητα να διεκδικήσουν την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία. Να διεκδικήσουν την κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, αλλά και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία καλεί και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να καλύπτει τους εργαζόμενους με δελτία παροχής υπηρεσιών.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής έχει επίσης κηρύξει απεργία τη μέρα εκείνη, για τους ηλεκτρολόγους στην εγκατάσταση (βλ. και θέμα στη σελ. 23).

  • Ο Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας καλεί σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη.
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
