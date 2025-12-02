ΚΕΡΚΥΡΑ

Τη ΔΥΠΑ απέκλεισαν οι εργαζόμενοι του «Sandy Beach» απαιτώντας το επίδομά τους

Κινητοποίηση με συμβολικό αποκλεισμό της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2 Λευκίμμης) πραγματοποίησαν χτες το πρωί εργαζόμενοι του ξενοδοχείου «Sandy Beach» στη Νότια Κέρκυρα, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, διεκδικώντας την καταβολή του επιδόματος ανεργίας για τη χειμερινή περίοδο 2024 - 2025. Στη διάρκεια της παρέμβασης κατέθεσαν πέρα από τις ατομικές τους ενστάσεις και ομαδική ένσταση - διαμαρτυρία προς τη ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας να ακυρωθούν οι απορριπτικές αποφάσεις και να εγκριθούν οι αιτήσεις τους.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι παρόλο που από τον Ιούνη του 2024 η διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέρασε από την πτωχευμένη «Meeting Point Hotel Management Hellas» στη διάδοχο «3R Corfu IKE» και από τότε εργάζονταν και ασφαλίζονταν μόνο σε αυτή, στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» συνέχιζαν να εμφανίζονται στην πρώτη εταιρεία. Αυτό το «λάθος» στην πτωχευτική και εργοδοτική διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η επιδότησή τους ως εποχικά ανέργων, αφήνοντας 44 εργαζόμενους χωρίς εισόδημα τον χειμώνα, παρότι δούλεψαν κανονικά όλη τη σεζόν.

Οι εργαζόμενοι και το Εργατικό Κέντρο απαιτούν να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά στοιχεία (ένσημα, ασφάλιση, πραγματική απασχόληση στη διάδοχο εταιρεία), και να μη φορτωθούν στις πλάτες τους οι εργοδοτικές ευθύνες και η «τυπολατρία» της ΔΥΠΑ.