ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Ξεκίνημα με 2 στα 2 για την Εθνική

Απόλυτα θετικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών στον 2ο προκριματικό όμιλο του Μουντομπάσκετ 2027. Μετά τη νίκη της με 78-68 επί της Πορτογαλίας στη Λισαβόνα για τη 2η αγωνιστική, και χάρη και στη νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στη Ρουμανία στο Αλεξάνδρειο, η Εθνική έκανε το 2 στα 2, παίρνοντας «κεφάλι» στη βαθμολογία του ομίλου με το «καλημέρα» και θέτοντας τις βάσεις για την κατάκτηση της πρωτιάς στον όμιλο. Στην επόμενη φάση των προκριματικών, όπου θα σχηματιστούν νέοι όμιλοι, προκρίνονται οι 3 πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου, μεταφέροντας τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.

Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα στη Λισαβόνα οι γηπεδούχοι έβαλαν αρκετή πίεση στην Εθνική, η οποία όμως έφτασε στην επιτυχία βρίσκοντας τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Για την Ελλάδα ξεχώρισαν οι Λαρεντζάκης (15 πόντοι) και Σαμοντούροβ (12 π.), ενώ για την Πορτογαλία κορυφαίος ήταν ο Γουίλιαμς (15 π.).