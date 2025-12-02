ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

20 χρόνια χωρίς τον ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΥΠΑ.

Στη μνήμη του αγαπημένου μας συντρόφου, προσφέρω για την Οικονομική Εξόρμηση του Κόμματός μας 100 ευρώ μέσω ΚΟΒ Ραφήνας - Πικερμίου.

Δημήτρης Πολίτης

Σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που «έφυγε» ξαφνικά, προδομένος από την καρδιά του, ο σύντροφος και πατέρας, ο κομμουνιστής Αντώνης Αντύπας. «Βιάστηκε» ο Αντώνης να φύγει από κοντά μας για να κάνει το ταξίδι του στην αγαπημένη του Κεφαλονιά, ενώ είχε ακόμη να δώσει πολλά στους συναδέλφους του τραπεζοϋπαλλήλους, στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα, στους συντρόφους του, στο Κόμμα. Παρά όμως το πέρασμα των χρόνων, η σεμνή μορφή του παραμένει εδώ, ανάμεσά μας, καθώς καθημερινά προσπαθούμε να σκεφτόμαστε ποια θα ήταν η γνώμη και ο προβληματισμός του για κάθε ζήτημα, μικρό ή μεγάλο. Δεν τον ξεχνάμε! Παραμένει αλησμόνητος στη μνήμη μας, όπως και στη μνήμη των συντρόφων και συναγωνιστών του, και έτσι θα παραμένει ζωντανός σε κάθε σκίρτημα και διεκδίκηση της εργατικής τάξης, στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Θα μας συντροφεύει πάντα στην πορεία της ζωής μας. Συνεχίζουμε, ακολουθώντας το παράδειγμά του.

Στη μνήμη του προσφέρουμε 100 ευρώ στο ΚΚΕ, στο Κόμμα που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε από τα νεανικά του χρόνια μέχρι το τέλος.

Γιαννούλα Πάντου - Μηνάς Αντύπας

Στη μνήμη του συντρόφου ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΥΠΑ προσφέρω 50 ευρώ για την Οικονομική Εξόρμηση του ΚΚΕ, μέσω της ΚΟΒ ΤΔ της ΤΕ Κέρκυρας.

«Είσαι πάντα μαζί μας».

Αλεξάνδρα

Στη μνήμη των συντρόφων ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ, ΚΑΙΤΗΣ ΦΕΙΔΑΚΗ και ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΥΛΛΑ, ο Κ.Χ. προσφέρει στο ΚΚΕ 100 ευρώ μέσω ΚΟΒ Κέντρου Καλλιθέας.