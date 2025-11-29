ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Από την Κυριακή στα μπλόκα η κλιμάκωση του δίκαιου αγώνα επιβίωσης

Με τα τρακτέρ στη Νίκαια Λάρισας και στον Ε-65 στην Καρδίτσα | Στο πλευρό τους φορείς και σωματεία της περιοχής

Με οργανωτές τους κατά τόπους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες, που συντονίζονται μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το «δεν πάει άλλο» των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων γίνεται οργανωμένη διεκδίκηση με τα τρακτέρ στους δρόμους και στα μπλόκα κλιμακώνοντας τον αγώνα επιβίωσης.

Εχοντας πραγματοποιήσει τις προηγούμενες μέρες μια σειρά από πολύμορφες δράσεις και βγάζοντας τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και στους δρόμους, εντείνουν την αγωνιστική πίεση προς την κυβέρνηση για τα δίκαια και ζωτικής σημασίας αιτήματά τους, στήνοντας από αυτή την Κυριακή τα πρώτα μαχητικά μπλόκα στη χώρα.

Ο τόνος της κλιμάκωσης δίνεται από τον Θεσσαλικό Κάμπο, όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής την Κυριακή συντονισμένα στήνουν μπλόκα. Συγκεκριμένα, το μπλόκο των αγροτών του νομού Λάρισας θα στηθεί στη Νίκαια, στη 1 μ.μ. Σε αυτό θα συμμετέχουν και αγρότες από τη Μαγνησία. Επίσης στη 1 μ.μ., θα στηθεί και το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων της Καρδίτσας στον Ε65.

Αγώνας σε σύγκρουση με την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ...

Οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι παλεύουν για να κρατήσουν τα χωράφια και το βιος τους, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους, να παραμείνουν στα χωριά τους.

Διεκδικούν να στηριχτεί το εισόδημά τους, που συρρικνώνεται εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, υπηρετώντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ.

Αυτές οι πολιτικές, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας χούφτας εκμεταλλευτών του μόχθου τους, έχουν εκτοξεύσει στα ύψη το κόστος παραγωγής, τους αφήνουν απροστάτευτους στο έλεος του καιρού και διαφόρων ασθενειών, χωρίς να αποζημιώνονται εξολοκλήρου για τις καταστροφές στην παραγωγή τους, κρατούν χαμηλές τις τιμές των προϊόντων τους, στερώντας τους μια αξιοπρεπή ζωή και οδηγώντας τους στη φτώχεια και στο ξεκλήρισμα.

Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται και οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής κράτους και κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, που γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα της ΕΕ, με μοναδικό κριτήριο να μη θιχτεί η «εξωστρέφεια» της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Ετσι, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα και χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται «στο χείλος του γκρεμού», αφού δεν έχουν πάρει ακόμη καμία αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν.

...που είναι υπόθεση όλου του λαού!

Αυτήν την πολιτική την πληρώνει συνολικά ο λαός και όχι μόνο οι βιοπαλαιστές αγρότες, αφού υπονομεύονται οι μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την πρόσβαση του λαού σε ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Στον αντίποδα, την ίδια στιγμή που οι αγρότες μένουν χωρίς εισόδημα, τα διατροφικά αγαθά γίνονται απλησίαστα για τη λαϊκή πλειοψηφία, ώστε να θωρακίζεται η κερδοφορία των εμποροβιομηχάνων.

Για αυτό ο αγώνας επιβίωσης των βιοπαλαιστών της υπαίθρου είναι αγώνας όλου του λαού, και μόνο με την κοινή δράση μπορεί να πέσει στο κενό η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ο «κοινωνικός αυτοματισμός» από την κυβέρνηση και άλλους «πρόθυμους».

Αυτό το κάλεσμα απηύθυνε τις προηγούμενες μέρες με ανακοίνωσή της προς τον λαό η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, πως χρειάζεται κοινός αγώνας απέναντι στον κοινό αντίπαλο: Την πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ που μόνο μέλημά τους είναι η διασφάλιση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης κερδοφορίας για μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων.

Ετσι, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται ήδη μια σειρά σωματεία από όλη τη χώρα. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας μάλιστα καλεί τα σωματεία, τους υπόλοιπους φορείς και τον λαό της πόλης να βρεθεί μαζικά στη Νίκαια, την Κυριακή το μεσημέρι, στο στήσιμο του μπλόκου.

Μπλόκα ετοιμάζονται και στη Στερεά

Στη Βοιωτία, ήδη τα πρώτα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον περιφερειακό του Ορχομενού, με τους αγρότες της περιοχής να αποκλείουν συμβολικά την κυκλοφορία στον δρόμο για Λιβαδειά και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα. Την ίδια στιγμή οι Αγροτικοί Σύλλογοι συνεχίζουν τις συλλογικές διαδικασίες, ενώ προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη 2 Δεκέμβρη.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκέμβρη να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας, στον δρόμο Χαλκίδας - Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.

Στα Χανιά, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, μετά από κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων. Νωρίς το πρωί δεκάδες αγροτοκτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν με τα αγροτικά αυτοκίνητά τους στον κόμβο Μουρνιών, όπου επιτόπου πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας νέα διευρυμένη σύσκεψη την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στις 7.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι και από τους 11 Αγροτικούς Συλλόγους των Χανίων.

Αγωνιστικές προετοιμασίες σε όλη τη χώρα

Στην Πέλλα, σύσκεψη οργανώνει και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος «ΕΝΟΤΗΤΑ», το Σάββατο 29 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Γυψοχωρίου.

Στην Ηλεία, σύσκεψη έχει οριστεί για τη Δευτέρα 1η Δεκέμβρη στις 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας.

Στο Ηράκλειο, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων καλεί σε σύσκεψη στα Πεζά (αίθουσα πολλαπλών του δημαρχείου), την Τρίτη 2 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία έχει ορίσει δύο πλατιές συσκέψεις, τη Δευτέρα 1η και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στη Λεπενού στις 8 μ.μ. και στο Καινούργιο στις 8 μ.μ. αντίστοιχα.