Το διαχρονικό ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας

Πώς έφτασαν οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο να ξεχνάνε την κυριακάτικη αργία; Η σκυταλοδρομία του ξηλώματος από όλες τις κυβερνήσεις είναι αποκαλυπτική: