Πώς έφτασαν οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο να ξεχνάνε την κυριακάτικη αργία; Η σκυταλοδρομία του ξηλώματος από όλες τις κυβερνήσεις είναι αποκαλυπτική:
- Κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ: Ν. 4177/2013 - άρθρο 16: Επέκταση δυνατότητας «προαιρετικής» λειτουργίας καταστημάτων για 8 Κυριακές το χρόνο.
- Εναν χρόνο μετά, το 2014, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου - στο όνομα της αυξημένης τουριστικής κίνησης - στις εξής περιοχές: Ιστορικό κέντρο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Πικέρμι, Ραφήνα, Χαλκιδική, Ρόδο, Κω, Σύρο, Μύκονο και Σαντορίνη.
- Αύγουστος 2015 - κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ: Το τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015 έβαζε μπρος για το ολοκληρωτικό ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας, αναφέροντας ότι «οι αρχές θα απελευθερώσουν το κυριακάτικο εμπόριο».
- Νόμος 4497/2017 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ: «Απελευθέρωση» λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές από τις αρχές Μάη έως το τέλος Οκτώβρη σε περιοχές που χαρακτηρίζονται «τουριστικές», εντάσσοντας σε αυτές τον δήμο Αθηναίων, το παραλιακό μέτωπο από Πειραιά μέχρι Σούνιο, περιοχές του Πειραιά, τον δήμο Θεσσαλονίκης και την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
- Δεκέμβρης 2019 - κυβέρνηση ΝΔ: Με Απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης η παραπάνω ρύθμιση επεκτάθηκε, ώστε να λειτουργεί και το «εκπτωτικό χωριό» στα Σπάτα 32 Κυριακές τον χρόνο.
- Μετά την κατάργηση των «ενδιάμεσων εκπτώσεων» (Ν. 4965/2022), η κυβέρνηση φέρνει σχετική τροπολογία, για να μη χάσουν τη δυνατότητα οι μεγάλες επιχειρήσεις να ανεβάσουν τα ρολά των καταστημάτων τους την Κυριακή. Ετσι, με τροπολογία αποφασίστηκε η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη.
- Νόμος 5157/2024: Αντί της «τελευταίας Κυριακής του Νοεμβρίου» (όπως ίσχυε μέχρι τότε) επιτρέπεται πλέον η λειτουργία την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου - δηλαδή την Κυριακή μετά τη Black Friday.