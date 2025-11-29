«Στο πόδι» τα Συνδικάτα, αγώνας ενάντια στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου

Με την «Black Friday», τη «Cyber Monday», τις «Λευκές Νύχτες» και το εορταστικό ωράριο να έχουν ήδη ανοίξει άλλη μια περίοδο διάλυσης των εμποροϋπαλλήλων, «στο πόδι» βρίσκονται τα Σωματεία ενάντια στο νέο εργοδοτικό ξεσάλωμα.

Ξεχωριστή είναι η συμβολή της μεγαλύτερης Ομοσπονδίας του ιδιωτικού τομέα, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που από πέρυσι «γύρισε σελίδα», αφού τα σωματεία και οι εργαζόμενοι του κλάδου ξεφορτώθηκαν μια συνδικαλιστική ηγεσία που για λογαριασμό της εργοδοσίας είχε ρίξει την Ομοσπονδία στην αδράνεια και την ανυποληψία.

Και, με τις ταξικές δυνάμεις στο τιμόνι της, η Ομοσπονδία γίνεται όπλο για όλα τα σωματεία του κλάδου, δίνει τον «τόνο» της διεκδίκησης κόντρα στις συνθήκες της εργασιακής ζούγκλας. Ανοίγει δρόμο για τη συνολική βελτίωση των συσχετισμών στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι, οι εκλεγμένοι στα ΔΣ κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων μαζί με τα μέλη τους, με τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες και τον συντονισμό τους, με τη συμβολή της Ομοσπονδίας μετράνε πια καλύτερα τις δυνατότητες της οργάνωσης και της διεκδίκησης, βάζουν καλύτερα τον πραγματικό αντίπαλο στο στόχαστρο: Την ανταγωνιστικότητα, την πολιτική και τους νόμους θωράκισης της κερδοφορίας, με τους οποίους «μεγαλώνει η πίτα» μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης.

Ελπιδοφόρα αγωνιστικά σκιρτήματα

Και, όπως σημειώνει η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, «αυτήν την περίοδο που οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλέψουν κάτω από εξαντλητικές συνθήκες, δυναμώνουμε περισσότερο τη δράση μας, την οργάνωση των εργαζόμενων στα Σωματεία, τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις».

Αναδεικνύει μάλιστα ότι σήμερα «υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να εκφραστούν η τεράστια αγανάκτηση και δυσαρέσκεια που συναντάμε».

Ηδη, άλλωστε, καταγράφονται ελπιδοφόρα αγωνιστικά σκιρτήματα. Η στάση εργασίας των εργαζομένων στα «Notos», στην «efood» και τη «Wolt» είναι δράσεις που δίνουν κουράγιο και δύναμη. «Ειδικά αυτήν την περίοδο που το 13ωρο βρίσκει έδαφος εφαρμογής από τους εργοδότες του κλάδου, οι δικές μας παρεμβάσεις εντείνονται», αναφέρει.

Η Ντίνα Γκογκάκη στέκεται και στη «συμφωνία της ντροπής» της κυβέρνησης της ΝΔ με τους εργοδοτικούς φορείς και την άθλια πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ, τονίζοντας: «Η συμφωνία αυτή δεν έρχεται σε τίποτα να ανατρέψει τους αντεργατικούς νόμους, όπως ο καθορισμός του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση με βάση τα "θέλω" των ομίλων, δεν έρχεται να ανατρέψει την 13ωρη εργασία, ούτε το νομοθετικό ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας».

Στον αντίποδα αυτού του αίσχους λοιπόν, η ΟΙΥΕ «θα εντείνει ακόμα περισσότερο τη δράση της για την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις». Ξεχωρίζει η Κυριακή 14 Δεκέμβρη, όπου θα οργανωθούν πανελλαδικές κινητοποιήσεις, όπως συζητήθηκαν στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού της Ομοσπονδίας με σωματεία του κλάδου. «Τίποτα δεν θα αφήσουμε να πέσει κάτω», ξεκαθαρίζει η πρόεδρος της ΟΙΥΕ.

Αν κάτι κρίνεται σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες είναι το κατά πόσο αυτός ο νέος γύρος της επίθεσης για τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων, θα βρει τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Εμπόριο ακόμα πιο οργανωμένους, συσπειρωμένους στα σωματεία τους να ορθώνουν εμπόδια στο περαιτέρω σμπαράλιασμα του εργάσιμου χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία μαζί με τα σωματεία διεκδικούν σταθερό και συνεχές ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, την κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας, αυξήσεις στους μισθούς. Ξεχωρίζει μάλιστα η πάλη για την υπογραφή ΣΣΕ. «Δυναμώνουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των χιλιάδων εργαζόμενων στο Εμπόριο», τονίζει η πρόεδρος.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Τη δική του δράση ξεδιπλώνει, με παρεμβάσεις, με περιοδείες, συσκέψεις και άλλες πρωτοβουλίες ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ). Αυτήν τη δραστηριότητα σκοπεύει να κορυφώσει μέχρι την Κυριακή 14 Δεκέμβρη.

Η πρόεδρος του ΣΕΑ Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, αναφέρει τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους, όπως στην Ερμού της Αθήνας και στον πεζόδρομο του Περιστερίου ενόψει της Black Friday. Επίσης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους εργαζόμενους στα καταστήματα της Ερμού μπροστά στο εορταστικό ωράριο που δουλεύουν χωρίς ανάσα μέχρι αρχές Γενάρη.

Παράλληλα, «μαζί και με τα επιχειρησιακά Σωματεία, παρεμβαίνουμε και συντονίζουμε τη δράση μας, όπως στο "Πλαίσιο" και στα "Praktiker", που εκεί παλεύουν για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

Η ίδια μεταφέρει τον αναβρασμό που υπάρχει στους εργαζόμενους, αλλά και τις δυνατότητες που καταγράφονται να ακουμπήσουν περισσότεροι εμποροϋπάλληλοι στο Σωματείο. «Εκφράζεται όλο και περισσότερο η αγανάκτηση, σε όποιον χώρο και αν πηγαίνουμε. Οι καταγγελίες που έρχονται στο Σωματείο πληθαίνουν συνεχώς», αναφέρει η πρόεδρος του ΣΕΑ και εξηγεί: «Δεν θέλουν να δουλεύουν 10ωρα, δεν θέλουν να δουλεύουν Κυριακές, δεν θέλουν να τους τρώνε τα ρεπό».

Χαρακτηριστική η απεργία των εργαζόμενων στα «Notos» την Παρασκευή, «που αν και σε μέρα Black Friday, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να ορθώσουν ανάστημα, να πουν ένα "ως εδώ". 'Η στον "Κωτσόβολο", όπου οι εργαζόμενοι στα γραφεία, αρνήθηκαν να απαντούν σε κλήσεις για παραγγελίες, και ήρθαν σε επαφή με το Σωματείο».

Δύναμή μας η οργάνωση στο Σωματείο μας

Ο Λευτέρης Καζαδεής, από το ΔΣ του Κλαδικού Συνδικάτου Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ), που πρόσφατα βγήκε ενισχυμένο από τις εκλογές του τονίζει κι εκείνος τις δυσκολίες της περιόδου για τους εργαζόμενους του κλάδου.

«Η εργοδοσία πιέζει καθημερινά να βάζουμε πλάτη για τα κέρδη της», αναφέρει και εξηγεί ότι παρόλο που η εντατικοποίηση είναι καθεστώς, αυξάνεται κατακόρυφα αυτό το διάστημα: «Οι ώρες που μετράμε στα μηχανάκια, στο τιμόνι και στα hub των εταιρειών ξεπερνάει κάθε φαντασία! Δουλεύουμε τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές πολλές παραπάνω ώρες από όσο αντέχουμε, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο για εργατικά ατυχήματα! Τα βανάκια μας ξεχειλίζουν από πακέτα (πολλές φορές βάζουμε δέματα μέχρι και στη θέση του συνοδηγού, με αποτέλεσμα να μη βλέπουμε ούτε τους καθρέφτες). Οι αποθήκες είναι ασφυκτικά γεμάτες, τα μηχανάκια δεν σταματούν τα δρομολόγια, τα κουτιά ξεχειλίζουν από δέματα».

Κι όμως, τη στιγμή που το μεταφορικό έργο αυξάνεται κατακόρυφα, τα κέρδη πολλαπλασιάζονται για τους ομίλους, ο Λ. Καζαδέης αναφέρει ότι οι «περισσότεροι από εμάς κάνουν δύο δουλειές για να τα φέρουν βόλτα, λόγω των μισθών πείνας. Η εργολαβικη εργασία και οι συμβάσεις ακόμη και μήνα - μήνα δίνουν και παίρνουν».

Γι' αυτό και ο ίδιος τονίζει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την οργάνωση στο σωματείο, τη συμμετοχή στην πάλη για καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, «ο δρόμος της διεκδίκησης του τεράστιου πλούτου που παράγουμε με από τον δικό μας ιδρώτα μας και μας τα κλέβουν μέσα από τα χέρια μας οι εργοδότες, ενώ εμάς μας αμείβουν με ψίχουλα». «Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών έχουμε το ΣΕΤΤΑ το κλαδικό μας σωματείο αλλά και τα επιχειρησιακά μας σωματεία για όπλο μας! Μέσα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του ΣΕΤΤΑ απαντήσαμε πως μπορούμε να γίνουμε πολλοί να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, για τη ζωή που μας αξίζει, αυτή με δικαιώματα! Μπαίνουμε στη μάχη του αγώνα δυναμώνουμε τη φωνή μας να φτάσει παντού», καταλήγει ο ίδιος.