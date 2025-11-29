Πίσω από τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια ... η μαύρη πραγματικότητα των εργαζομένων

«Μέχρι και ξωτικά μας έβαλαν να ντυθούμε»: Αυτή τη μαρτυρία μας μεταφέρει αγανακτισμένη εργαζόμενη από τα «LIDL», μιλώντας για τη φιέστα που στήνει η εργοδοσία σε μια προσπάθεια να ...μεταμφιέσει την εκμετάλλευση. Ακριβώς έτσι: Θα ντύσουν ξωτικά εργαζόμενους από διάφορα πόστα της εταιρείας, όπως από γραφεία και τμήματα υποστήριξης, και θα τους βάλουν να δουλέψουν «εθελοντικά» στα καταστήματα. Ετσι θα «ενισχύσουν τις ομάδες την πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου», λέει η εργοδοσία.

Το παραπάνω είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που αποκαλύπτει με τι έχουν να αναμετρηθούν αυτή την εφιαλτική περίοδο οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι σε αποθήκες και courier. Οσοι δηλαδή καλούνται να σηκώσουν το βάρος της κίνησης της αγοράς, δουλεύοντας μέχρι τελικής πτώσης για να βγαίνουν οι αστρονομικοί τζίροι των επιχειρηματικών ομίλων.

Σε αυτούς τους εργαζόμενους δίνει τον λόγο ο «Ριζοσπάστης», για να περιγράψουν οι ίδιοι τι αντιμετωπίζουν.

Ειδικά για το παραπάνω με τους υπαλλήλους ...ξωτικά, η εργαζόμενη τονίζει: «Μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Αντί να προσλάβουν προσωπικό και να κάνουν αυξήσεις, θα φέρουν συναδέλφους να κάνουν τα ξωτικά ...για να βοηθήσουν! Ποια είναι η πραγματικότητα; Αναγκαζόμαστε να καθόμαστε παραπάνω, αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Στη βάρδια είμαστε μόνο 3 άτομα σε όλο το κατάστημα. Αν χρειαστεί βοήθεια κάποιο πόστο πρέπει να το καλύψουμε, αλλά μετά πάνε όλα πίσω. Αυτό σημαίνει πως φυσικά θα κάτσουμε παραπάνω να τα κάνουμε. Βγαίνουμε με ανεβασμένους παλμούς απ' το τρέξιμο».

Συνθήκες «μεσαίωνα» στις νέες τεχνολογίες

«Τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να γεμίσουμε τα ράφια και να εξυπηρετήσουμε γιατί είμαστε λίγοι, ενώ κόσμος παραιτείται συνεχώς», αναφέρει εργαζόμενη και από τον «ΓΑΛΑΞΙΑ», και συνεχίζει: «Εχουμε φτάσει στα ψυγεία να είμαστε 2 άτομα. Βέβαια πιέσαμε και έκαναν συναδέλφους 7ωρους από 6ωρους, και τώρα εκπαιδεύουν κι άλλους, αν δεν πιέζαμε δεν θα είχε γίνει. Υπερωρίες παίζουν συνέχεια στη μερική απασχόληση, ειδικά τώρα. Υποφέρουμε από μυοσκελετικά λόγω της εντατικοποίησης». Οσον αφορά τους μισθούς και τις συνθήκες, ο μισθός είναι ο κατώτατος, ενώ ακόμα και αν καθορίζεται η ειδικότητα στη σύμβαση, οι εργαζόμενοι τα κάνουν όλα σε όλα τα πόστα.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που επικρατεί σε καταστήματα που έχουν την «τιμητική» τους αυτές τις μέρες λόγω «Black Friday», «Cyber Monday» και των γιορτών.

Μιλήσαμε με εργαζόμενο στα «Public» και μας λέει: «Δουλεύουμε 6 μέρες σερί και ενώ οι συνάδελφοι είμαστε 4ωροι, δεν μας δίνουν καν ρεπό. Αλλά ακόμα και οι 8ωροι δουλεύουν σχεδόν 10 μέρες σερί. Βέβαια για αυτήν την περίοδο παίρνουν εποχικούς 4ωρους με συμβάσεις 2 εβδομάδων και μισθό 370 καθαρά! Επιπλέον απαγορεύεται να πάρουμε άδεια την περίοδο των γιορτών λόγω φόρτου εργασίας, φυσικά αυτό μας το είπαν προφορικά. Στις αποθήκες κάνουμε άλμα επί κοντώ έτσι όπως είναι στοιβαγμένα τα εμπορεύματα, με πολλούς συναδέλφους να τα μεταφέρουν στα χέρια. Ειδικά οι συνάδελφοι στις αποθήκες εργάζονται έξτρα το Σάββατο για να κάνουν παραλαβές».

Το τι σημαίνει η εορταστική περίοδος, μας μεταφέρει και εργαζόμενη στο «Πλαίσιο». Οπως λέει «αυτήν την περίοδο είναι όλοι με υπερωρίες, 9ωρα - 10ωρα με δουλειά ακόμα και το βράδυ, για να αλλάξουν τις τιμές τώρα που είναι καμπάνια. Πάει και μέχρι τις 11 περίπου».

Για τα «12ωρα σπαστά» μας εξηγεί πώς βγαίνει μια 8ωρη βάρδια που σπάει σε 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα: «Αν ένας συνάδελφος μένει μακριά πού να πάει; Αναγκαστικά κάθεται εδώ. Επιπλέον αν υπάρχουν ελλείψεις, όλοι τα κάνουμε όλα, ακόμα και αν δεν ξέρουμε το αντικείμενο. Στο δε τηλεφωνικό κέντρο ο όγκος είναι απίστευτος, οι 8ωροι κάθονται 10ωρο, οι 6ωροι 8ωρο».

Ρωτήσαμε την εργαζόμενη, ειδικά για τις γυναίκες εργαζόμενες που είναι αρκετές στα τηλεφωνικά κέντρα, τι σημαίνει να δουλεύουν τόσες ώρες. «Εχουν παραιτηθεί μανάδες γιατί δεν προλάβαιναν να δουν την οικογένειά τους» μας λέει. Οπως μας εξηγεί, στα τηλεφωνικά αλλά και στα καταστήματα το πρόγραμμα δεν είναι σταθερό, έτσι τη μια μέρα οι εργαζόμενοι μπορεί να δουλεύουν πρωί, την άλλη απόγευμα, με αποτέλεσμα ζωή ...πατίνι.

«Πονάει το κορμί μας»

Κόλαφος ήταν τα όσα εξιστόρησε εμποροϋπάλληλος που δουλεύει στον «TEZENIS». «Πίσω από τις λαμπερές βιτρίνες του καταστήματος, είμαστε εμείς που είμαστε σακατεμένοι με τα 12ωρα, τα σπαστά, τα χαμένα ρεπό. Συν ότι τους χαρίζουμε τις Κυριακές μας για τον "ιερό σκοπό" της αύξησης του τζίρου. Και είναι εξοργιστικό πως ενώ η εταιρεία ξοδεύει πολλές χιλιάδες για να διαφημίσει το brand της, ένας 6ωρος εργαζόμενος παίρνει 564 ευρώ καθαρά!». Παράλληλα, τόνισε πως οι τόσο εντατικοί ρυθμοί έχουν αποτέλεσμα την αύξηση των μυοσκελετικών παθήσεων και της εξουθένωσης. «Δουλεύουμε ακόμα και άρρωστοι, γιατί το μεροκάματο θα είναι μισό αν πάρουμε αναρρωτική άδεια, δυστυχώς έτσι μας έκαναν να το σκεφτόμαστε», εξηγεί.

Στον όμιλο «Inditex» και πιο συγκεκριμένα εργαζόμενη στα «Zara» τονίζει: «Εχουμε πήξει στο εμπόρευμα, δεν χωράμε να περάσουμε. Αν πούμε ότι κανονικά στα καταστήματα είναι το 80% των εμπορευμάτων, αυτήν τη στιγμή είναι το 150%, τα οποία φορτωνόμαστε στα χέρια σαν τα γαϊδούρια. Πονάει το κορμί μας! Ενδεικτικά, μόνο ένα κατάστημα κάνει το Σάββατο πάνω από 100.000 ευρώ τζίρο, ενώ εμείς είμαστε με μισθούς στον πάτο. Το "κάτι πρέπει να κάνουμε" κυριαρχεί, είναι αγανακτισμένοι οι συνάδελφοι, καθώς μέσα σ' ένα 8ωρο περνάμε σε όλα τα πόστα.

Σε ό,τι αφορά τα ωράρια εργασίας, ρεπό ούτε για πλάκα, ειδικά στην "Black Friday", ενώ στους 8ωρους ζητάνε σπαστά με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμοι 12ωρα. Παράλληλα βαράνε τα τηλέφωνα να έρθουμε πιο νωρίς ή να κάτσουμε παραπάνω. Αυτό ζούμε».

«Διπλοβάρδιες στις αποθήκες»

Αλμα ...εις μήκος χρειάζεται να κάνουν οι εργαζόμενοι στις αποθήκες και τα μεγάλα logistics, καθώς τα εμπορεύματα στοιβάζονται και η εντατικοποίηση βαράει «κόκκινο», ειδικά αυτές τις μέρες. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» εργαζόμενος στις αποθήκες στη Δυτική Αττική.

«Στις αποθήκες η προετοιμασία για την εορταστική περίοδο ξεκινάει πολύ πριν. Εδώ και έναν μήνα η πίεση είναι τεράστια, ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και καλούμαστε να βγάλουμε λίγοι άνθρωποι που είμαστε εδώ διπλάσιο όγκο. Τα 10ωρα και τα 12ωρα πάνε σύννεφο. Ειδικά οι μετανάστες συνάδελφοί μας που είναι και εργολαβικοί, δουλεύουν διπλές βάρδιες. Ετσι, αν εγώ στη βάρδια είμαι πρωί, πολλές φορές βλέπω τους ίδιους συναδέλφους που δούλευαν απόγευμα να είναι ακόμα εκεί», τονίζει.

Και προσθέτει πως «τα 6ήμερα και τα 7ήμερα είναι δεδομένα, τα ρεπό κόβονται και όπου μπορούν πιέζουν να αλλάξουμε τις άδειές μας γιατί απαγορεύεται να τις πάρουμε μέσα στις γιορτές». Σε ό,τι αφορά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας ο εργαζόμενος εξηγεί πως η κατάσταση είναι έκρυθμη, καθώς δουλεύουν με χαλασμένα κλαρκ και ηλεκτρικά παλετοφόρα, ενώ οι έξοδοι κινδύνου είναι φραγμένες από εμπορεύματα. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των ειδικοτήτων και των πόστων, ενδεικτικό είναι το «τα κάνουμε όλοι όλα». Μας εξηγεί πως εργαζόμενοι που δουλεύουν στα ξηρά φορτία, μπορεί να πρέπει να μετακινηθούν στα ψυγεία χωρίς τα κατάλληλα μέσα προστασίας και χωρίς να δίνεται το επίδομα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε αυτό το πόστο.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και τα όσα βιώνουν οι εργαζόμενοι στα καταστήματα ένδυσης. «Στριμωχνόμαστε σε αποθήκες μέσα σε ακατάλληλες συνθήκες, γεμάτο εμπορεύματα και κάνουμε δρόμο μετ' εμποδίων», καταλήγει η παραπάνω εργαζόμενη στο «ΤΕΖΕΝΙS».

Συμβάσεις «μιας μέρας» στις εταιρείες courier

«Είναι η εποχή που κι εδώ η εντατικοποίηση απογειώνεται. Οι παραδόσεις αυξάνονται κατακόρυφα, περίπου κατά 40% σε σχέση με το υπόλοιπο χρονικό διάστημα», μας μεταφέρει εργαζόμενος από την «SKROUTZ LAST MILE».

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, «υπάρχουν οι λεγόμενες συμβάσεις μέρας σε μόνιμη βάση, αλλά ειδικά αυτήν την περίοδο αυξάνονται. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Ο courier πρέπει κάθε μέρα να μπαίνει στην εφαρμογή της εταιρείας, και τότε μαθαίνει αν δουλεύει και πού!».

Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος, τονίζει, που «στέλνουν μήνυμα να εργαστούμε 4 Κυριακές τον Δεκέμβρη και μετά βγαίνει ρεπό, πάντα προαιρετικά. Ο όγκος των δεμάτων είναι 28 κιλά, τα κουβαλάμε σε κτίρια που δεν έχουν ασανσέρ και αυτήν την περίοδο ειδικά διαλυόμαστε. Οι παραγγελίες είναι αφυγραντήρες, φούρνοι μικροκυμάτων, μικροέπιπλα...». Μάλιστα, μόνο μετά από παρεμβάσεις του επιχειρησιακού Σωματείου, η εργοδοσία πήρε καροτσάκια.