Σάββατο 29 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 30 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«BLACK FRIDAY» ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ - COURIER

Σε θέση μάχης βρίσκονται η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), τα Σωματεία στο Εμπόριο και τις Ταχυμεταφορές, μπροστά σε μια ακόμα εορταστική περίοδο, κατά την οποία οι όμιλοι των κλάδων ετοιμάζονται για τα «χρυσά κέρδη», αξιοποιώντας την «Black Friday», τη «Cyber Μonday» και το εορταστικό ωράριο που τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά.

Είναι η περίοδος που για τους εργαζόμενους ταυτίζεται με το ξεχείλωμα του ωραρίου και την εντατικοποίηση, που, σε συνδυασμό με τα ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση.

Στο εφιαλτικό αυτό φόντο, η Ομοσπονδία πραγματοποίησε πανελλαδική σύσκεψη, με Σωματεία του Εμπορίου την περασμένη Τετάρτη, παίρνοντας την πρωτοβουλία για τον συντονισμό και την οργάνωση της δράσης κόντρα στο εργοδοτικό ξεσάλωμα.

Ο «Ριζοσπάστης» συζητά με εργαζόμενους αλλά και συνδικαλιστές από τον κλάδο του Εμπορίου, των Ταχυμεταφορών, με εργαζόμενους από αποθήκες, αναδεικνύοντας τη «μαύρη πραγματικότητα» πίσω από τα λαμπιόνια στις βιτρίνες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διεκδικήσεις των Συνδικάτων για Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, όχι στα σπαστά ωράρια.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιάννα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
