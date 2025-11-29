SUPER LEAGUE

Δεσπόζει το ντέρμπι της Λεωφόρου

Το ντέρμπι Παναθηναϊκού - ΑΕΚ και οι επικίνδυνες έξοδοι για τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (στο Αγρίνιο) και τον 2ο ΠΑΟΚ (στη Λιβαδειά) ξεχωρίζουν στη 12η αγωνιστική της Super League, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Ηράκλειο. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 29/11: ΟΦΗ - Βόλος (17.30), Αρης - ΑΕΛ (19.30), Κηφισιά - Πανσερραϊκός (19.30).

Κυριακή 30/11: Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (17.00), Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (17.00), Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (19.30), Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21.00).

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Στην Πορτογαλία για το 2 στο 2 η Εθνική

Με τον αέρα της άνετης νίκης (91-64) επί της Ρουμανίας στην πρεμιέρα, στο Αλεξάνδρειο, την Κυριακή 30/11 η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στη Λισαβόνα για τη 2η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου του Μουντομπάσκετ 2027 (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ). Στόχος της Ελλάδας είναι να διπλασιάσει τις νίκες και να ξεκινήσει με το απόλυτο την ...περιπέτειά της στη διαδικασία των προκριματικών. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του. Στο άλλο ματς του ομίλου η Ρουμανία υποδέχεται το Μαυροβούνιο την ίδια μέρα (19.00 ώρα Ελλάδας).

SUPER LEAGUE 2

Αποστολή με παγίδες για την Καλαμάτα

Η δοκιμασία της πρωτοπόρου του 2ου ομίλου Καλαμάτας στην Ηλιούπολη και το θεσσαλικό ντέρμπι μεταξύ των «μνηστήρων» της κορυφής στον 1ο όμιλο, Νίκης Βόλου και Αναγέννησης Καρδίτσας, είναι τα ματς που ξεχωρίζουν στη 12η αγωνιστική της Super League 2. Επίσης στον 1ο όμιλο ο πρωτοπόρος Ηρακλής έχει τον πρώτο λόγο υποδεχόμενος τον Καμπανιακό, σε μια σαλονικιώτικη κόντρα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος

Σάββατο 29/11 (15.00): ΠΑΟΚ Β' - ΠΑΣ Γιάννινα, Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης.

Κυριακή 30/11: Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας (14.00 - Action 24), Hρακλής - Καμπανιακός (15.00), Αστέρας Τρίπολης Β' - Μακεδονικός (15.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 29/11: Ηλιούπολη - Καλαμάτα (14.00 - Action 24), Χανιά - Ολυμπιακός Β' (14.00), Μαρκό - Αιγάλεω (15.00).

Κυριακή 30/11: Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea (15.00), Παναργειακός - Πανιώνιος (15.00).

VOLLEYLEAGUE

Γειτονική κόντρα στη Νέα Σμύρνη

Η γειτονική κόντρα της Αθήνας στη Νέα Σμύρνη, όπου ο πρωτοπόρος Μίλωνας θέλοντας να παραμείνει στην 1η θέση υποδέχεται τον Φλοίσβο, που «καίγεται» για τους βαθμούς ώστε να ξεκολλήσει από την «ουρά», ξεχωρίζει ανάμεσα στα ματς του Σαββάτου 29/11 που ολοκληρώνουν την 6η αγωνιστική της Volleyleague ανδρών. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (16.30 - ΕΡΤ2 Σπορ), Καλαμάτα - Φοίνικας Σύρου (17.00), Μίλωνας - Φλοίσβος (19.00).