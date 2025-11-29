ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σωματεία απαιτούν να γίνει κανονικό Συνέδριο, με συλλογικές αγωνιστικές διαδικασίες

Να πραγματοποιηθεί κανονικά η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, με συζήτηση για τον απολογισμό πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης και για τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους εργαζόμενους, ώστε να οργανωθεί αντίστοιχα και η πάλη τους, απαιτούν συνδικάτα της Καλαμάτας.

Γι' αυτό και οργανώνουν συγκέντρωση την Κυριακή 30/11 έξω από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου στις 10 π.μ., την ώρα δηλαδή που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.

Το κάλεσμα στη συγκέντρωση είχαν απευθύνει από την πρώτη στιγμή οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, καλώντας μάλιστα όλους τους αντιπροσώπους των σωματείων - μελών του Εργατικού Κέντρου να δώσουν το «παρών» στις εργασίες, ώστε να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Μάλιστα η ΔΑΣ κατήγγειλε την ηγεσία του ΕΚΚ για το ότι αποφάσισε να προχωρήσει σε fast track διαδικασίες, μόνο με την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής!

«Στην κορυφαία διαδικασία του ΕΚ, που γίνεται κάθε 3 χρόνια, απαγορεύουν στους εκλεγμένους αντιπροσώπους - συνδικαλιστές να κουβεντιάσουν και να συζητήσουν», σημειώνει μεταξύ άλλων η ΔΑΣ για τον εκφυλισμό που επιδιώκουν ο πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του ΕΚΚ, τονίζοντας πως φοβούνται τον διάλογο και θεωρούν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μόνο ...ψήφους, με μόνη έγνοια το στήσιμο μηχανισμών εκβιασμού.

Η ΔΑΣ κάνει γνωστά σε όλους τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους μια σειρά περιστατικά εκφυλισμού για τα οποία ευθύνεται η απερχόμενη πλειοψηφία της διοίκησης.

Συγκεκριμένα:

- Νομιμοποίησαν σωματείο που εμφανίζει 672 ψηφίσαντες, εκ των οποίων 606 με ηλεκτρονική ψηφοφορία (!), χωρίς να έχει κατατεθεί στο ΔΣ οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο βάσει του οποίου μπορεί να διασταυρωθεί ότι οι ψηφίσαντες είναι υπαρκτά πρόσωπα. Μάλιστα στην κατάσταση ψηφισάντων εμφανίζονται μόνο 66 ψηφίσαντες!

- Αρνήθηκαν να γίνει έλεγχος στα έγγραφα των σωματείων, ενώ ο πρόεδρος αρνήθηκε στα μέλη του ΔΣ ακόμα και να ακουμπήσουν το αντίγραφο του μητρώου αντιπροσώπων, διαβάζοντας τα ονόματα των αντιπροσώπων εν τάχει!

- Αρνούνται την εγγραφή στο μητρώο μελών - σωματείων του ΕΚ του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Μεσσηνίας, ενός συνδικάτου με πλούσια δράση και παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς του κλάδου, που λειτουργεί συλλογικά, δημοκρατικά και μαχητικά, διεκδικεί με μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντα και δικαιώματα των εργαζομένων.

Η ΔΑΣ επισημαίνει για την ηγετική ομάδα του Εργατικού Κέντρου: «Αλήθεια, αφού θεωρούν ότι τα έκαναν όλα καλά, γιατί απαγορεύουν τη συζήτηση για τον απολογισμό του ΕΚ; Τι θέλουν να κρύψουν; Γιατί θέλουν Συνέδριο σιωπής;».

«Είναι η ώρα όλοι εμείς που θέλουμε ζωντανά σωματεία, ζωντανό Εργατικό Κέντρο, που πιστεύουμε στον συλλογικό αγώνα των εργαζομένων, που θέλουμε να επιστρέψουν και να οργανωθούν οι εργαζόμενοι στα σωματεία, να πάρουμε την πρωτοβουλία», σημειώνει η ΔΑΣ απευθυνόμενη σε κάθε συνδικαλιστή που προβληματίζεται.

Και «ανεξαρτήτως από τις διαφορές που έχουμε, σήμερα είναι η ώρα όλοι μαζί να βάλουμε τέλος σ' αυτήν την κατρακύλα. Ολοι εμείς που δεν θέλουμε καρέκλες και προνόμια για να υπερασπιζόμαστε την εργοδοσία και την κάθε κυβέρνηση, αλλά θέλουμε να οργανωθεί ο αγώνας για τα δικαιώματά μας, δεν πρέπει να μείνουμε αμέτοχοι».