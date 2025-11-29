ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέες επιθέσεις από το κράτος - τρομοκράτη σε Συρία και Λίβανο

Την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν παζάρια και πιέσεις προς την κυβέρνηση του Λιβάνου και το καθεστώς των τζιχαντιστών στη Συρία - με μοχλό τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε και παίζει η Ουάσιγκτον για την ανάδειξή τους και την ενίσχυσή τους - για να προχωρήσουν «συμφωνίες συνεννόησης» με το Ισραήλ, το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης «συμβάλλει» σε αυτές τις πιέσεις συνεχίζοντας τις στρατιωτικές επιθέσεις, την κατοχή εδαφών και τις απειλές παραπέρα κλιμάκωσης.

Τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο συριακό μεθοριακό χωριό Μπιντ Τζιν με πρόσχημα τη «σύλληψη υπόπτων» που θεωρούνταν μέλη της οργάνωσης «Jama'a al Islamiya». Η ισραηλινή εισβολή συνάντησε ωστόσο σθεναρή αντίσταση με ρίψη πυρών, από την οποία τραυματίστηκαν 6 εισβολείς στρατιώτες, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο.

Με τις γνωστές τρομοκρατικές μεθόδους του, ο ισραηλινός στρατός «απάντησε» με βομβαρδισμό του χωριού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 25.

Το καθεστώς των Σύρων τζιχαντιστών - που παζαρεύει σε διάφορα επίπεδα με το Ισραήλ - αναγκάστηκε να καταδικάσει την πολύνεκρη ισραηλινή επίθεση.

Το περιστατικό μάλιστα συνέπεσε χρονικά με τις κινητοποιήσεις υποστηρικτών του καθεστώτος των τζιχαντιστών, για την πρώτη επέτειο από την προέλαση των δυνάμεών τους που οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Προέδρου Μπ. Ασαντ στις αρχές Δεκέμβρη του 2024. Σε μία άμεση συντονισμένη κίνηση τότε, το Ισραήλ επέκτεινε σημαντικά την κατοχή συριακών εδαφών.

Καθημερινές επιθέσεις και στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την περιβόητη εφαρμογή της «εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς χωριών του νοτίου Λιβάνου.

Οι εκατοντάδες παραβιάσεις της «εκεχειρίας» από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές, έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 330 Λιβανέζων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων.

Παράλληλα καταγράφονται οι ωμές απειλές του Ισραήλ για γενίκευση των επιθέσεων σε περίπτωση που δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ έως το τέλος του 2025, ενώ και οι ΗΠΑ εντείνουν αντίστοιχες πιέσεις.

Ο δε ισραηλινός στρατός, έναν χρόνο μετά την έναρξη της «εκεχειρίας», εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον 5 στρατηγικά υψώματα του νοτίου Λιβάνου.

Εν μέσω έντονης αβεβαιότητας και ασφυκτικών πιέσεων στην ηγεσία του Λιβάνου, ο πάπας Λέων ΙΔ' ξεκινά την Κυριακή επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, επιβεβαιώνοντας το ευρύτερο διεθνές «ενδιαφέρον» για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.