Στάση εργασίας σήμερα Σάββατο στη ΣΤΑΣΥ

Σε στάση εργασίας σήμερα Σάββατο 29 Νοέμβρη, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., προχωρούν τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ), αποχαιρετώντας και έτσι τον συνάδελφό τους που σκοτώθηκε την Τετάρτη στο μεροκάματο, στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Η κηδεία του εργαζόμενου θα γίνει στις 12 μ. στον Ανω Πλάτανο Ακράτας.

Τα Σωματεία με τη στάση εργασίας τους, την οποία στηρίζει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, απαιτούν μεταξύ άλλων να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος, όπως και εκείνου πριν 4 χρόνια, όταν ο Π. Γιάμαλης είχε χάσει τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση τρένων. Επίσης, να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου και να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο.