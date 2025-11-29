ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Διαρκή ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη

Με διαρκή εγκλήματα εναντίον του παλαιστινιακού λαού στηκαι στηαπό τοσυνεχίζεται η... εφαρμογή της «εκεχειρίας» και του «ειρηνευτικού» σχεδίου Τραμπ, στόχος των οποίων είναι ο ενταφιασμός της πάλης του παλαιστινιακού λαού για ένα πραγματικά ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, η μετατροπή της Γάζας σε ένα προτεκτοράτο των ΗΠΑ και συμμάχων τους, για την ενίσχυση των θέσεών τους και των σχεδιασμών τους έναντι των ανταγωνιστών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων Παλαιστινίων εντός και εκτός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και τη συστηματική παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παραμένει «αναιμική» μπροστά στις τεράστιες ανάγκες που δημιουργεί ο διετής γενοκτονικός πόλεμος.

Ταυτόχρονα, εντείνει την κατοχική βία στη Δυτική Οχθη, ξεκινώντας και νέα τρομοκρατική στρατιωτική επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της και συνεχίζοντας τις εν ψυχρώ δολοφονίες.

Χαρακτηριστικά, μετά τον θάνατο ενός ακόμα Παλαιστινίου από επίθεση ισραηλινού drone στην πόλη Bani Suheila στη νότια Γάζα την Παρασκευή, τουλάχιστον 352 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της «εκεχειρίας» στη Γάζα στις 10 Οκτώβρη και άλλοι 896 έχουν τραυματιστεί.

Στο ίδιο διάστημα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια των ισραηλινών βομβαρδισμών άλλα 605 πτώματα, με τον συνολικό απολογισμό από τον Οκτώβρη του 2023 να φτάνει πλέον στους 69.799 νεκρούς Παλαιστίνιους από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, ο εφιάλτης της επιβίωσης συνεχίζεται για τους πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου αυτά τα δύο χρόνια «υπονόμευσαν σημαντικά κάθε πυλώνα επιβίωσης: Από τα τρόφιμα έως τα καταλύματα και την Υγεία», με αποτέλεσμα «η Γάζα να καταστεί μία ανθρωπογενής άβυσσος», όπως τονίζει χαρακτηριστικά έκθεση της Υπηρεσίας Εμπορίου και Ανάπτυξης (UNCTAD) του ΟΗΕ.

Σε αυτή την κατάσταση ήρθαν να προστεθούν οι καταρρακτώδεις βροχές αυτής της βδομάδας, με εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε πρόχειρους καταυλισμούς εκτοπισμένων να βλέπουν τις σκηνές τους να πλημμυρίζουν και τα υπάρχοντά τους να βυθίζονται στα βρώμικα νερά που δημιουργούν οι τόνοι από μπάζα, απορρίμματα και θαμμένα πτώματα από τους βομβαρδισμούς που βρίσκονται σχεδόν παντού.

Μέσα σε όλη αυτήν την κόλαση, σε πείσμα των απώτερων σχεδίων του Ισραήλ και των ευρωατλαντικών συμμάχων του να αναγκάσουν τον παλαιστινιακό λαό να εκτοπιστεί από την κατεχόμενη πατρίδα του, αυτός αντιστέκεται με όλους τους τρόπους. Παρά τις τεράστιες ελλείψεις, τις τελευταίες μέρες άρχισαν να λειτουργούν υποτυπωδώς αυτοσχέδιες σχολικές «αίθουσες» σε σκηνές ή κτίρια, όπου οι μαθητές παίρνουν τις βασικές γνώσεις. Στις μικρότερες ηλικίες τα μαθήματα συνδυάζονται με μουσική και χορό, σε μία προσπάθεια να απαλυνθούν οι κακουχίες και να βρουν τα βασανισμένα παιδιά αισιοδοξία και αντοχή.

Σε ένα τέτοιο φόντο, διαπραγματευτές από Κατάρ, Αίγυπτο και Τουρκία ξεκίνησαν την Τρίτη στο Κάιρο νέο γύρο διαβουλεύσεων, με αντικείμενο το δεύτερο στάδιο του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, δίνοντας προτεραιότητα στις προσπάθειες για τη συγκρότηση της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης».

Νέα τρομοκρατική στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός και Εβραίοι έποικοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Την Τετάρτη ο κατοχικός στρατός ξεκίνησε νέα εκτενή τρομοκρατική επιχείρηση στο βόρειο τμήμα, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας, εισβολές σε σπίτια, συλλήψεις, καταστροφές υποδομών κ.ά. Μεταξύ των περιοχών στις οποίες επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας ήταν η πόλη Τουμπάς και τα χωριά Ταμούν και Ακαμπα.

Η δε βρετανική ΜΚΟ «Save The Children» κατήγγειλε την Παρασκευή ότι η νέα επιχείρηση του κατοχικού στρατού στη βόρεια Δυτική Οχθη έχει καθηλώσει σε κατ' οίκον περιορισμό ολόκληρες κοινότητες, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αδυνατούν να μεταβούν ακόμη και στα σχολεία τους...

Οι δε παράλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις Εβραίων εποίκων είναι τόσο ειδεχθείς που ανάγκασαν την Πέμπτη τους υπουργούς Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας και Ιταλίας να προβούν σε μια υποκριτική ανακοίνωση καταδίκης, την ώρα που αυτές έχουν τις «πλάτες» του ισραηλινού στρατού και φουντώνουν στο έδαφος της γενοκτονίας από το επίσημο ισραηλινό κράτος σε βάρος των Παλαιστινίων.

Καθόλου τυχαία, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός προχώρησε το ίδιο 24ωρο στην πόλη Τζενίν σε νέα θηριωδία, εκτελώντας εν ψυχρώ δύο Παλαιστίνιους, την ώρα που παραδίδονταν.

Η φρικιαστική εκτέλεση των άοπλων Παλαιστινίων με τα χέρια ψηλά, που καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλθηκε από το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών ως έγκλημα πολέμου.

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε «σε βάθος έρευνα» μετά τη «συνοπτική εκτέλεση».

Ο στρατός κατοχής αρκέστηκε σε μία υποκριτική ανακοίνωση περί «έρευνας», με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να δηλώνει πως δεν βλέπει πρόβλημα και πως ο στρατός «έκανε καλά στους τρομοκράτες»...

Δ. Ο.