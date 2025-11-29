ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Τους 400 πλησιάζουν οι νεκροί από τις πλημμύρες

2025 The Associated Press. All

Πάνω από 370 άτομα υπολογιζόταν ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στη Νοτιοανατολική Ασία μόνο μέχρι την Παρασκευή, και μόνο με βάση επίσημα στοιχεία, ενώ μια σειρά περιοχές παρέμεναν απρόσιτες εξαιτίας σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές μετά τιςκ.α. Για άλλη μια φορά ο φτωχός λαός πληρώνει και με τη ζωή του την έλλειψη πρόληψης, μέτρων προστασίας και υποδομών.

Η αγωνία μεγαλώνει για όσους επέζησαν, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας βρίσκονταν ήδη σε κακό χάλι για να καλύψουν στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, παρότι και η συγκεκριμένη ζώνη του πλανήτη εμφανίζει έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, κέρδη που καρπώνονται λίγοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται από μονοπωλιακούς ομίλους στις πληγείσες χώρες, όπου όμως - όπως και διεθνώς - η λεγόμενη «αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και συνολικά η «διαχείριση φυσικών καταστροφών» παραμένουν πεδίο κερδοφορίας επιχειρήσεων, όχι βασικές λαϊκές ανάγκες. Αν και μια σειρά ιμπεριαλιστικά σχήματα συνεργασίας (AUKUS, «Quad», ASEAN κ.λπ.) καταρτίζουν μηχανισμούς «ενεργοποίησης» σε αυτούς τους τομείς, με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες βρέθηκαν ξανά να παλεύουν άστεγες, με τα λασπόνερα και με επιδημίες, χωρίς να ξέρουν καν αν θα βρουν «κεραμίδι» να κοιμίσουν τα παιδιά τους την επομένη...

Μεταξύ άλλων την Παρασκευή αναμενόταν υπερχείλιση του ποταμού Κελάνι στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, που εκβάλλει στον Ινδικό. Στο βόρειο κρατίδιο Περλίς της Μαλαισίας τεράστιες περιοχές βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ μόνο στην Ινδονησία οι αγνοούμενοι ξεπερνούσαν τους 84...