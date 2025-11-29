Σάββατο 29 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 30 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 46
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
Τους 400 πλησιάζουν οι νεκροί από τις πλημμύρες

Πλάνα από τη Σουμάτρα της Ινδονησίας

2025 The Associated Press. All

Πλάνα από τη Σουμάτρα της Ινδονησίας
Πάνω από 370 άτομα υπολογιζόταν ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στη Νοτιοανατολική Ασία μόνο μέχρι την Παρασκευή, και μόνο με βάση επίσημα στοιχεία, ενώ μια σειρά περιοχές παρέμεναν απρόσιτες εξαιτίας σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές μετά τις βροχές και πλημμύρες σε Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Μαλαισία, Σρι Λάνκα κ.α. Για άλλη μια φορά ο φτωχός λαός πληρώνει και με τη ζωή του την έλλειψη πρόληψης, μέτρων προστασίας και υποδομών.

Η αγωνία μεγαλώνει για όσους επέζησαν, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας βρίσκονταν ήδη σε κακό χάλι για να καλύψουν στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, παρότι και η συγκεκριμένη ζώνη του πλανήτη εμφανίζει έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, κέρδη που καρπώνονται λίγοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται από μονοπωλιακούς ομίλους στις πληγείσες χώρες, όπου όμως - όπως και διεθνώς - η λεγόμενη «αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και συνολικά η «διαχείριση φυσικών καταστροφών» παραμένουν πεδίο κερδοφορίας επιχειρήσεων, όχι βασικές λαϊκές ανάγκες. Αν και μια σειρά ιμπεριαλιστικά σχήματα συνεργασίας (AUKUS, «Quad», ASEAN κ.λπ.) καταρτίζουν μηχανισμούς «ενεργοποίησης» σε αυτούς τους τομείς, με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες βρέθηκαν ξανά να παλεύουν άστεγες, με τα λασπόνερα και με επιδημίες, χωρίς να ξέρουν καν αν θα βρουν «κεραμίδι» να κοιμίσουν τα παιδιά τους την επομένη...

Μεταξύ άλλων την Παρασκευή αναμενόταν υπερχείλιση του ποταμού Κελάνι στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, που εκβάλλει στον Ινδικό. Στο βόρειο κρατίδιο Περλίς της Μαλαισίας τεράστιες περιοχές βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ μόνο στην Ινδονησία οι αγνοούμενοι ξεπερνούσαν τους 84...

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Οι ΗΠΑ διευρύνουν τη στρατιωτική παρουσία τους και τις απειλές για επιδρομές
Διαρκή ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη
 Νέες επιθέσεις από το κράτος - τρομοκράτη σε Συρία και Λίβανο
Απεργία ενάντια στον «πολεμικό προϋπολογισμό»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ