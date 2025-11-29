ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπόθεση όλων η μάχη για την υγεία των ασθενών και την αξιοπρέπεια των υγειονομικών

Σε ανακοίνωσή του για την πανελλαδική απεργία των νοσηλευτών την Παρασκευή, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει την πλήρη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και όλων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Η σημερινή (σ.σ. 28/11) πανελλαδική νοσηλευτική απεργία αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνουν η χρόνια υποστελέχωση, η εντατικοποίηση, τα εξαντλητικά ωράρια, οι πενιχροί μισθοί και η πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας που ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Η ικανοποίηση των αιτημάτων τους για ασφαλή στελέχωση, ανθρώπινα ωράρια, αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας, είναι απολύτως αναγκαία για να μπορούν να προσφέρουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς, ενάντια στη "μιζέρια" που επιβάλλουν, στην Υγεία και παντού, η κυβέρνηση και η ΕΕ.

Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα αγώνα σε όλο τον λαό, καθώς η μάχη για την υγεία των ασθενών και την αξιοπρέπεια των υγειονομικών είναι κοινή υπόθεση».