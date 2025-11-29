ΙΤΑΛΙΑ

Απεργία ενάντια στον «πολεμικό προϋπολογισμό»

Μεστον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα απάντησε την Παρασκευή ηστηνστον κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Tζόρτζια Μελόνι (Αδέλφια της Ιταλίας, Λέγκα, Φόρτσα Ιτάλια) και στην πολεμική οικονομία, ενώ για το Σάββατο έχει προγραμματιστείμε εργαζόμενους να καταφτάνουν από όλη τη χώρα.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις δηλώνουν επίσης την αλληλεγγύη των Ιταλών εργατών με τον παλαιστινιακό λαό και ανάμεσα στα βασικά αιτήματα είναι η διακοπή όλων των διπλωματικών, οικονομικών, ακαδημαϊκών και στρατιωτικών σχέσεων με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Στο πλαίσιο της απεργίας, η οποία ήταν η τρίτη μέσα σε δύο μήνες, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή διαδηλώσεις σε πάνω από 50 πόλεις, με τις μαζικότερες να είναι αυτές σε Μιλάνο, Μπολόνια και Τζένοα.

«Ζητάμε μαζικές επενδύσεις στη δημόσια Παιδεία, στην Υγεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εναντιωνόμαστε στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και κύριο αίτημά μας είναι η μονιμοποίηση των έκτακτων εργαζομένων», αναφέρουν ιταλικά συνδικάτα, ενώ καταγγέλλουν μεταξύ άλλων ως «μηδαμινές» τις αυξήσεις που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Μεταξύ των αιτημάτων της απεργίας είναι και τα εξής: Οχι στον πολεμικό προϋπολογισμό, παραίτηση της συνένοχης στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη κυβέρνησης Μελόνι. Οχι στον επανεξοπλισμό του ΝΑΤΟ, όχι στον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό: Δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την Εκπαίδευση. Εξοδος της Ιταλίας από το ΝΑΤΟ. Τέλος της γενοκτονίας στο Σουδάν και των σφαγών στο Κονγκό. 2.000 ευρώ κατώτατος μηνιαίος μισθός - 32 ώρες εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας - 4 εργάσιμες ημέρες. Σύνταξη στα 62.