Για να κερδίσουμε εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν αυτοί που αρπάζουν τον μόχθο μας

Οσα εμπόδια και τρικλοποδιές κι αν βάλουν βιομήχανοι, κυβέρνηση και εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, όσες «κοινωνικές συμφωνίες» κι αν υπογράψουν, αυτοί που ευθύνονται για το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν επιβάλει για τις ΣΣΕ, και τώρα επιδιώκουν τη μονιμοποίησή του, δεν πρόκειται να παγιδεύσουν, να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους από την οργάνωση της πάλης, να τους εγκλωβίσουν στην αντίληψη της συνεννόησης μεταξύ των «κοινωνικών εταίρων», του «κοινού συμφέροντος» με όσους μαυρίζουν τη ζωή τους.

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι οι βιομήχανοι του κλάδου, ο ΣΕΒ, πανηγυρίζουν για την «ιστορική συμφωνία», προφανώς γιατί με αυτή διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα, που αποτελεί τη μόνιμη πρέσα συμπίεσης των μισθών. Κατά τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ εμμένουν στην απαράδεκτη πρόταση για εξαίρεση εργαζομένων του κλάδου από αυτή, να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, που με απόφαση της κυβέρνησης - του άλλου εταίρου που πανηγυρίζει - παραμένει σε αυτά τα άθλια επίπεδα.

Από το κάδρο δεν θα μπορούσε να λείπει η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, που επίσης πανηγυρίζει για τη συμφωνία, έχει παραδώσει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κράτος και επιδιώκει τώρα να υπογράφει ...κλαδικές Συμβάσεις.

Κανείς δεν αναρωτιέται «πώς τα βρίσκουν» όλοι αυτοί μεταξύ τους και κανείς δεν θα ζητήσει την έγκρισή τους για να διεκδικήσει δουλειά και ζωή με δικαιώματα.

Μόνο με τον αγώνα μπορούν να δοθούν λύσεις, να αποσπάσουν οι εργαζόμενοι υπογραφή Συμβάσεων με κατακτήσεις, που δίνουν ανάσα, βελτιώνουν τη ζωή τους. Οταν οι εργαζόμενοι έχουν το δικό τους σχέδιο, τότε προβάλλουν τις δικές τους ανάγκες, οι οποίες δεν ταυτίζονται με τους στόχους της μεγαλοεργοδοσίας.

Το δίκιο των εργαζομένων κρίνεται από την πάλη σε σύγκρουση με όλους αυτούς που υπογράφουν συμφωνίες καταδίκης των εργαζομένων, σε σύγκρουση με το κέρδος, που είναι εμπόδιο για την ικανοποίηση των αναγκών μας.

Για να κερδίσουμε οι εργαζόμενοι Συλλογικές Συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, πρέπει να χάσουν αυτοί που αρπάζουν τον μόχθο και τον ιδρώτα μας. Αυτοί που έχουν μπουχτίσει στα κέρδη και ετοιμάζονται να γεμίσουν κι άλλα σεντούκια την περίοδο της πολεμικής οικονομίας.

Δυναμώνουμε τον αγώνα με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς. Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για να καταφέρουμε να εργαζόμαστε και να αμειβόμαστε με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μισθούς, για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις.