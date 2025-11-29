Δεν θα επιτρέψουμε παρεμβάσεις στις ΣΣΕ από τους ξεπουλημένους της ΓΣΕΕ

Χιλιάδες μεταλλεργάτες δεν ήξεραν αν πρέπει να κλάψουν ή να γελάσουν, ακούγοντας τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ στη συνέντευξη Τύπου, που έδωσε μαζί με την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές ενώσεις για τηννα προτείνει ως ...πρώτη εφαρμογή της συμφωνίας την κήρυξη ως υποχρεωτικής της πρόσφατης

Εδώ και μήνες ψάχνουμε να βρούμε έναν συνάδελφο που να βγαίνει ευνοημένος από αυτή τη ΣΣΕ, σε σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει, αν δηλαδή βελτιώνεται το εισόδημά του ή οι συνθήκες εργασίας του. Δεν έχουμε βρει ούτε έναν.

Την ίδια ώρα, οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ δεν βγάζουν τσιμουδιά για την κλαδική ΣΣΕ Ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, που υπογράφει το Συνδικάτο μας, από το 2017 μέχρι σήμερα. Μία ΣΣΕ που και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή αρνήθηκαν, με διάφορα προσχήματα, να την κηρύξουν υποχρεωτική.

Λένε ψέματα ότι δήθεν νοιάζονται για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και καλούς μισθούς. Το ενδιαφέρον τους για κάλυψη περισσότερων εργαζομένων από ΣΣΕ περιορίζεται στον βαθμό που αυτές εξυπηρετούν τα όρια που βάζει η ίδια η εργοδοσία σε σχέση με την προστασία της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας της, και με προϋπόθεση ότι δεν εμπεριέχονται όροι που εμποδίζουν την εφαρμογή αντεργατικών νομοθετημάτων.

Μία απλή σύγκριση της ΣΣΕ της ΠΟΕΜ και της ΣΣΕ που υπογράφει το Συνδικάτο αποδεικνύει του λόγου το αληθές:

Η σύμβαση της ΠΟΕΜ προβλέπει, με ενσωματωμένες όλες τις «νόμιμες» τριετίες, μέγιστο ημερομίσθιο 57 ευρώ. Ωράριο 8ωρο - 5ήμερο - 40ωρο. Στα λεγόμενα «θεσμικά» ενσωματώνει όλα τα αντεργατικά τερατουργήματα, όσον αφορά τα διαλείμματα που πλέον δεν υπολογίζονται στον εργάσιμο χρόνο, τον χαρακτηρισμό της πρώτης ώρας, επιπλέον του 8ωρου, ως υπερεργασίας αντί για υπερωρίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τη δυνατότητα του εργοδότη να εφαρμόσει το 13ωρο και πάει λέγοντας...

Η ΣΣΕ που υπογράφει το Συνδικάτο μας προβλέπει ως κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη 60 ευρώ, ενώ τα ημερομίσθια - ανάλογα την ειδικότητα και την παλαιότητα - φτάνουν τα 105 ευρώ. Εχουμε θεσμοθετήσει το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο ως συνεχές και αργία το Σάββατο και την Κυριακή. Κόντρα στους αντεργατικούς νόμους τα διαλείμματα υπολογίζονται εντός του εργάσιμου χρόνου του 7ωρου, η υπερωρία συμφωνείται ρητά ότι είναι προαιρετική και έχει προσαύξηση 100% από την πρώτη ώρα, ενώ απαγορεύεται ο εργαζόμενος σε ημερήσια βάση να ξεπερνάει συνολικά τις 10 ώρες εργασία.

Είναι «ηλίου φαεινότερο» ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των ανθρώπων τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, όπως της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ. Νομίζουν ότι θα βάλουν στο καλούπι της κερδοφορίας των εργοδοτών τις ανάγκες των εργαζομένων. Για να το καταφέρουν μάλιστα αυτό, προσπαθούν να μας χώσουν όλους στο μαντρί της ΓΣΕΕ...

Αυτών δηλαδή που δεκαετίες τώρα δεν ξέρουν πού πέφτει η ναυπηγοεπισκευή και τι τραβάνε οι εργαζόμενοι για να τα βγάλουν πέρα, που δεν πάτησαν ούτε για το θεαθήναι σε μία από τις δεκάδες κινητοποιήσεις μας. Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι έτσι θα βάλουν φρένο στις αγωνιστικές μας διαθέσεις και θα μας σπρώξουν στην αγκαλιά της εργοδοσίας.

Και επειδή πολλά ακούγονται από τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, για το τι πραγματικά θα περιέχει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των ΣΣΕ, τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν ούτε να το σκεφτούν να βάλουν χέρι, παρεμβαίνοντας στο περιεχόμενο των ΣΣΕ που έχουν ή πρόκειται να υπογραφούν και οι οποίες ως αποτέλεσμα αγώνα θα βάζουν φρένο στην εφαρμογή στην πράξη αντεργατικών νόμων όλου του προηγούμενου διαστήματος.