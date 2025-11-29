Δεν συναινούμε στην απαράδεκτη συμφωνία!

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ και τους άλλους «κοινωνικούς εταίρους», επιδιώκει να κατοχυρώσει όλα τα αντεργατικά μέτρα που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.

Προσπαθούν να επιβάλλουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους εργαζόμενους της χώρας μας να υπογράφουν ΣΣΕ όχι σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα και τις ανάγκες, αλλά μόνο εάν ικανοποιούνται όλες οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Για τον κλάδο του φαρμάκου σημαίνει ότι για να διασφαλιστούν οι μεγάλες επενδύσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο, να κατοχυρώσουν τους μεγάλους τζίρους και την τεράστια κερδοφορία των φαρμακοβιομηχάνων, οι εργαζόμενοι πρέπει να αποδεχτούν αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Με αυτή τη συμφωνία θα πρέπει οι εργαζόμενοι να συναινέσουν, να θεωρούν «κανονικότητα» να εργάζονται ατέλειωτα ωράρια - 12ωρα, 13ωρα, 24ωρα - όπως πρόσφατα έγινε σε μεγάλη φαρμακευτική επιχείρηση, με χαμηλούς μισθούς, σε συνθήκες μεγάλης εντατικοποίησης και λόγω αυτών των συνθηκών να έχουμε συχνά εργατικά «ατυχήματα», με κάποια από αυτά αρκετά σοβαρά.

Σε καμιά περίπτωση οι εργαζόμενοι, τα σωματεία μας δεν θα συναινέσουμε σε αυτή την απαράδεκτη συμφωνία. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ σε κάθε χώρο δουλειάς, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ενάντια στην πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που επιδιώκει να παίξει τον ρολό της υπεράσπισης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, να επιβάλει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αποδεχτούν Συλλογικές Συμβάσεις στα μέτρα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η στάση της ΓΣΕΕ στην απεργία στις 14 Οκτωβρίου να μην κηρύξει απεργία αποκαλύπτει τον βρώμικο ρόλο που έπαιζαν όλο αυτό το διάστημα.

Είναι ελπιδοφόροι οι μαζικοί αγώνες που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε χώρους δουλειάς, η μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις την 1η και στις 14 Οκτώβρη. Είναι ελπιδοφόρο ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες των σωματείων τους, φτιάχνουν επιχειρησιακά σωματεία σε χώρους δουλειάς κόντρα στη λογική της πλειοψηφίας της ξεπουλημένης συμβιβασμένης ΓΣΣΕ, των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Αντιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι ότι σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία σημειώνουν τεράστια πρόοδο και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζούμε και να απολαμβάνουμε όλο τον πλούτο που παράγουμε.