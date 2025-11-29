ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ

Βήμα συντονισμού και οδηγός για το τι εργατικό κίνημα χρειάζεται σήμερα

Ενα ακόμα σημαντικό βήμα στην ανασύνταξη, στο δυνάμωμα και τον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος στις σημερινές συνθήκες και απαιτήσεις αποτέλεσε η μαζική και μαχητική σύσκεψη των Εργατικών Κέντρων και πρωτοβάθμιων Σωματείων της Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Χαλκίδα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να οριστεί η Τρίτη 16 Δεκέμβρη ως ημέρα αγωνιστικής δράσης στη Στερεά Ελλάδα ενάντια στον πολεμικό προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση, «ματώνοντας» ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους και τον λαό προκειμένου να χρηματοδοτήσει τους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας. Επίσης να εκφραστεί μέσα και από αγωνιστικές πρωτοβουλίες η έμπρακτη στήριξη στα μπλόκα των βιοπαλαιστών αγροτών, αλλά και να δυναμώσει ο συντονισμένος αγώνας ενάντια στην υποβάθμιση της Υγείας και στον «νέο υγειονομικό χάρτη».

Ηταν μια σύσκεψη που στη σύνθεση και στο περιεχόμενό της συμπύκνωσε την πείρα και τα συμπεράσματα από τους μεγάλους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί σε Στερεά και Εύβοια τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα έδωσε την προοπτική, ανέδειξε πτυχές για το τι κίνημα έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι σήμερα, σε συνθήκες όξυνσης της επίθεσης, πολεμικής προπαρασκευής και στροφής της οικονομίας στις απαιτήσεις των πολεμικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών.

Η πείρα τού χθες οδηγός για το σήμερα





Η πείρα από τοναπό τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις τωνκαι του λαού τηςαπό τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για τααπό τιςαπό τις κινητοποιήσεις για τηνπλαισιώθηκε από την παρακαταθήκη που αφήνουν πίσω τους οι

Το «Συνάδελφοι, τα καταφέραμε! Ιδρύσαμε το σωματείο μας, κόντρα στις προσπάθειες να μας διαλύσουν!», που δήλωσε από το βήμα της σύσκεψης - μέσα σε θερμό χειροκρότημα - ο εκπρόσωπος της προσωρινής διοίκησης του νέου Σωματείου στο εργοτάξιο του ΑΒΑΞ στον δρόμο Μπράλου - Αμφισσας, μετέφερε την ανακούφιση, την αποφασιστικότητα και την αγωνιστική αισιοδοξία των συναδέλφων του. Εδειξε επίσης τον δρόμο της συλλογικής οργάνωσης και της πάλης στους χώρους δουλειάς, έναν δρόμο που έχουν αρχίσει να βαδίζουν κι άλλοι εργαζόμενοι σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, ιδρύοντας νέα σωματεία. Οπως ειπώθηκε και στη σύσκεψη, αρκετά ακόμα βρίσκονται στα σκαριά.

Παράλληλα, η παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, των απολυμένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και των δασεργατών της βόρειας Εύβοιας, που λίγη ώρα πριν, σε δική τους σύσκεψη, αποφάσισαν τον συντονισμό του αγώνα τους και τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου αιτημάτων, ανέδειξε τον επίκαιρο και ουσιαστικό χαρακτήρα της σύσκεψης, αλλά και την καθοριστική σημασία της ενότητας, της συσπείρωσης στα σωματεία, της αντοχής που απαιτείται στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης.

Τη δύναμη της αλληλεγγύης και την ανάγκη να δυναμώσει η συλλογική οργάνωση στους χώρους δουλειάς, ώστε κανείς εργάτης να μην είναι μόνος απέναντι στην εργοδοσία, ανέδειξε η παρουσία του απολυμένου εργαζόμενου με συνδικαλιστική δράση από τις «Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλαξιδίου». Μία ακόμα περίπτωση απόλυσης εργαζόμενου ο οποίος τόλμησε να σηκώσει το ανάστημά του απέναντι στην εργοδοσία και διεκδίκησε το δίκιο του, με τα συνδικάτα της Στερεάς να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να σταθούν στο πλευρό του, συνεχίζοντας την έκφραση πλατιάς αλληλεγγύης και δίνοντας αγωνιστικό «παρών» στις 10 Δεκέμβρη στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Αμφισσα.

Με αποφασιστικότητα για συνέχιση του κοινού βηματισμού

Στις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των συνδικάτων κυριάρχησε η αποφασιστικότητα για κλιμάκωση της δράσης απέναντι στην όξυνση της αντιλαϊκής πολιτικής. Τονίστηκε πως τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην ανταλλαγή πείρας και συμπερασμάτων, στον συντονισμό της δράσης και την ανάπτυξη κοινών διεκδικήσεων σε τοπικό επίπεδο, στην έκφραση αλληλεγγύης, αλλά και στην ετοιμότητα των συνδικάτων και των εργαζομένων να αναμετρηθούν με κυβέρνηση και εργοδοσία.

Ουσιαστική κινητήρια δύναμη, που συμβάλλει στο να μπουν εμπόδια στην επίθεση της κυβέρνησης και παράλληλα να μπουν μπροστά διεκδικήσεις που οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη σήμερα, χαρακτήρισε τον συντονισμό και την κοινή δράση των συνδικάτων της Στερεάς Ελλάδας ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας. Τόνισε ότι η μαζική συμμετοχή αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα και επιβεβαιώνει την ανάγκη «συνέχισης του κοινού βηματισμού απέναντι στην πολιτική που επιδιώκει να διαλύσει κάθε εργασιακό και κοινωνικό δικαίωμά μας, να συνθλίψει κάθε μας ανάγκη κάτω από την ακόρεστη δίψα των επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερη κερδοφορία, δίψα που τρέφεται ακόμα και από το αίμα των λαών, οι οποίοι μπλέκονται από τα κράτη στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για να εξυπηρετηθούν οι ανταγωνισμοί και τα παζάρια τους».

Στα ενθαρρυντικά μηνύματα που έρχονται από την οργάνωση και ανάπτυξη διεκδικήσεων σε χώρους δουλειάς, αλλά και στην αγωνιστική ρότα που χαράζουν συνδικάτα τόσο στη Στερεά Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, στάθηκε ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας.

Στη θετική αποτίμηση των απεργιακών κινητοποιήσεων του προηγούμενου μήνα απέναντι στο νομοσχέδιο - έκτρωμα αναφέρθηκε ο Γιώργος Ληξουριώτης, αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς. Τόνισε επίσης τη σημασία της ενότητας, της οργάνωσης και της αλληλεγγύης, ενώ στάθηκε και στον αγώνα που αναπτύσσεται στην περιοχή της Βοιωτίας για την ενίσχυση των νοσοκομείων της περιοχής, ενάντια στην πολιτική εμπορευματοποίησης που εφαρμόζει η κυβέρνηση και οδηγεί στην παραπέρα υποβάθμισή τους.

Στην αισιοδοξία που γεννούν οι επιτυχημένες απεργιακές συγκεντρώσεις του προηγούμενου μήνα, αλλά και στις κινητοποιήσεις για την Υγεία και την ενίσχυση του Νοσοκομείου, στάθηκε ο Κώστας Καπούλας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας, ο οποίος αναφερόμενος στη φιέστα κυβέρνησης, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ σχετικά με τις ΣΣΕ τόνισε ότι «έχουμε χορτάσει από παραμύθια» και ξεκαθάρισε πως μόνο μέσα από αγώνα θα υπογραφούν πραγματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα εξυπηρετούν τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους.

Την ανάγκη να φτάσει το αγωνιστικό και ελπιδοφόρο μήνυμα της σύσκεψης σε κάθε χώρο δουλειάς τόνισε η Ειρήνη Καραχάλιου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για να αναθαρρήσουν εργαζόμενοι σε χώρους δουλειάς όπου κυριαρχούν ο φόβος και η τρομοκρατία από την εργοδοσία.

Στην ιδιαίτερη σημασία του συντονισμού της διεκδίκησης των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και των δασεργατών της βόρειας Εύβοιας αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, χαρακτηρίζοντας αυτόν τον συντονισμό μεγάλο βήμα στον αγώνα που δίνουν για την επιβίωση των οικογενειών τους. Στάθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις και στην κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων, επισημαίνοντας τους κινδύνους για τους λαούς, αλλά και τις επιπτώσεις για τους εργαζόμενους από τη στροφή στην πολεμική οικονομία, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να σταλεί δυναμικό μήνυμα απέναντι στον πολεμικό προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση.

Για την κοροϊδία από την κυβέρνηση σε βάρος του πολύπαθου λαού της βόρειας Εύβοιας μίλησε ο Βαγγέλης Γεωργαντζής από τη διοίκηση του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, ενώ την ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη επεσήμανε ο Γιάννης Ποντίκας από τη διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Φωκίδας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην απόλυση του μέλους του Σωματείου στις «Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλαξιδίου». Στις διεκδικήσεις στον χώρο δουλειάς και στην προσπάθεια της εργοδοσίας να σπάσει την αγωνιστικότητα των εργαζομένων και τη συσπείρωσή τους στο σωματείο στάθηκε ο Κώστας Ντούρμας, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Κελαϊδίτης ΕΠΕ», ενώ την πρωτοβουλία συντονισμού της δράσης χαιρέτισαν επίσης ο Βασίλης Κουτουλούλης εκ μέρους του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Θήβας και ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Εύβοιας.