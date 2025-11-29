Σάββατο 29 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 30 Νοέμβρη 2025
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ «NOTOS»
Οι προσφορές γεμίζουν τις βιτρίνες, αλλά εμείς δεν βάζουμε σε «έκπτωση» τα δικαιώματά μας

Πολύ μαζική η συμμετοχή στη στάση εργασίας της Παρασκευής

Με ψηλά το κεφάλι οι εργαζόμενοι στα «Notos» προχώρησαν την Παρασκευή 28/11, μέρα «Black Friday», σε μια πολύ μαζική στάση εργασίας, οργανώνοντας και συγκέντρωση έξω από το κατάστημα στην οδό Αιόλου.

Μια κινητοποίηση που έχει πυροδοτήσει τη συζήτηση σχεδόν σε όλο τον κλάδο, αφού δεν είναι τυχαία και η μέρα που γίνεται, φανερώνοντας νέες δυνατότητες για παρόμοιες αγωνιστικές παρεμβάσεις, καθώς η οργή και η αγανάκτηση είναι γενικευμένες. Οι εργαζόμενοι στα «Notos», άλλωστε, όπως φάνηκε και την Παρασκευή, δεν είναι μόνοι τους. Στο πλάι τους βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή τόσο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων όσο και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Τη μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση χαιρετίζει η ΟΙΥΕ, δηλώνοντας ότι παραμένει στο πλευρό των εργαζομένων.

Ετσι, παρά τις πιέσεις και τους εκβιασμούς από την εργοδοσία, το «φτάνει πια» που επικρατεί στο προσωπικό δεν «μαζεύτηκε». Αντίθετα, μέσα από τη Γενική τους Συνέλευση συζήτησαν για τις διεκδικήσεις που ως αιχμή έχουν τις αυξήσεις 20% στους μισθούς, αλλά και να σταματήσει το καθεστώς της μερικής απασχόλησης, να γίνουν όλοι 8ωροι.

Αρκετοί μάλιστα ήταν οι πελάτες που στέκονταν χθες έξω από το κατάστημα την ώρα της κινητοποίησης, λέγοντας στους εργαζόμενους «Μαζί σας είμαστε». Χαρακτηριστική ήταν και η στιγμή, με περαστικό που πληροφορήθηκε τα αιτήματα της κινητοποίησης, να τρέχει να φέρει νερά στους συγκεντρωμένους, ευχόμενος δύναμη και κουράγιο στον αγώνα τους.

Φτάνει πια!

Οπως τόνισε η γραμματέας του Σωματείου τους, Γεωργία Ασημακοπουλου, «η συμμετοχή μας σήμερα είναι πολύ μαζική, πρώτη φορά μετά τα Τέμπη. Από το 2012 οι μισθοί έχουν παγώσει, ενώ μας γύρισαν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Υπάρχει θέμα επιβίωσης, με την ακρίβεια να είναι στα ύψη. Εδώ και πόσο καιρό ζητούσαμε να γίνουμε 8ωροι και να δώσουν αυξήσεις, και η εργοδοσία έταζε, χωρίς όμως καμία γραπτή δέσμευση. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».

«Αποφασίσαμε σε Γενική Συνέλευση στάση εργασίας με αυτά τα αιτήματα», τονίζει ο Βαγγέλης Ζαμπέλης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. «Είπαμε: Φτάνει, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει».

    
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
