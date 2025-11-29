ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Η μάχη για τη Σύμβαση είναι μάχη για τη ζωή και την Τέχνη μας

Κοινό και ηθοποιοί σταθήκαμε όλοι μαζί στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος. Μαζί παλέψαμε ενάντια στον νόμο για τη 13ωρη εργασία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από 13 ώρες δουλειάς το τελευταίο πράγμα που αντέχει ο εργαζόμενος είναι να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση. Μαζί απεργήσαμε, γιατί όλοι ζούμε υπό το βάρος της αφόρητης ακρίβειας. Μαζί κινητοποιηθήκαμε ενάντια στη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη, γιατί δεν αντέχουμε η χώρα μας να γίνεται ορμητήριο σφαγών.

Σας ζητάμε και τώρα να σταθούμε μαζί, ώστε οι άνθρωποι που βλέπετε στη σκηνή να μπορούν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, έχοντας εξασφαλισμένο μισθό και ασφάλιση από τη Συλλογική μας Σύμβαση και όχι καταπώς βολεύει τον κάθε εργοδότη. Διεκδικούμε να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας και να την κάνουμε με καλύτερους όρους. Διεκδικούμε να πληρωνόμαστε κατά τη διάρκεια των προβών, εκεί δηλαδή που γίνεται το πιο έντονο και δύσκολο κομμάτι της εργασίας μας.

Κυρίως, διεκδικούμε ένα θέατρο που δεν εξαντλεί τους εργαζόμενούς του για τα κέρδη των εργοδοτών. Το θέατρο είμαστε εμείς και εσείς. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».





Με αυτήν την ανακοίνωση τοαπευθύνεται στο κοινό που γεμίζει τα θέατρα, ενημερώνοντάς το για την απεργία που έχει κηρύξει στις 5 Δεκέμβρη και καλώντας και αυτόν τον αγώνα να τον δώσουν μαζί.

Οι ηθοποιοί απαιτούν υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Ο «Ριζοσπάστης» απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΣΕΗ, Νίκο Καραγεώργη, και συζήτησε μαζί του για το ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνει ένας ηθοποιός σήμερα, για τα αιτήματα της απεργίας, καθώς και για το πώς οργανώνεται η μάχη, ποιο είναι το κλίμα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στους θιάσους. Παραθέτουμε τα λόγια του:

Εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι, εμείς γεμίζουμε τα θέατρά τους!

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ειδικά με το δεύτερο μνημόνιο και την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, οι ηθοποιοί, τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά και συνολικότερα το θέατρο έχουν χτυπηθεί.

Ναι, σήμερα, το 2025, οι ηθοποιοί είναι χωρίς Συλλογική Σύμβαση εδώ και 13 χρόνια!

Αυτό μας έχει οδηγήσει να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο ηθοποιός αμείβεται στην καλύτερη των περιπτώσεων με τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, αμείβεται με ποσοστά... Λες και είμαστε συνέταιροι με τους επιχειρηματίες. Συνέταιροι όμως συνήθως μπαίνουμε στη ζημιά και όχι στα κέρδη.

Οπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωση με την οποία απευθυνόμαστε στους συναδέλφους, οργανώνοντας τον αγώνα σε κάθε θίασο, κάθε θέατρο: «Εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι, εμείς γεμίζουμε τα θέατρά τους και έχει έρθει η ώρα να μπει τέλος στις δεκαετίες που δουλεύουμε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς Συμβάσεις. Ειδικά σήμερα που η ακρίβεια κάνει ακόμα πιο δύσκολη την καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να δουλεύουμε χωρίς καμία εγγύηση για τίποτα και καλυμμένη να είναι μόνο η εργοδοσία μας».

Η μόνη λύση είναι η απεργία

Αυτό που διεκδικούμε δεν είναι κάτι καινούργιο.

Ζητάμε μισθό που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας, ανθρώπινα ωράρια, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, γιατί έχουμε και στο θέατρο πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα. Διεκδικούμε υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης με τις δύο εργοδοτικές ενώσεις, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΘ, ώστε να μπορέσει να έχει καθολική ισχύ, 1.250 ευρώ βασικό μισθό από 5 έως 8 παραστάσεις, 65 ευρώ μεικτό ημερομίσθιο από 1 έως 4 παραστάσεις και πληρωμένες πρόβες με το ποσό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, με προσαύξηση 10 %. Ο στόχος είναι να πληρώνονται επιτέλους οι πρόβες, που είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία. Οι ηθοποιοί δουλεύουν δύο - τρεις μήνες χωρίς να πληρώνονται καθόλου και περιμένουν πότε θα κάνουν πρεμιέρα για να πάρουν ψίχουλα.

Εχουμε προβεί ξανά σε κινητοποιήσεις, απεργίες. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε μπει μπροστά για να υπερασπιστούμε το δίκιο των συναδέλφων μας.

Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα, μετά από ενάμιση χρόνο συνεχόμενων προσπαθειών και συζητήσεων με τις εργοδοτικές ενώσεις (ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ), έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο διαλόγου. Σε όλες αυτές τις συναντήσεις βάλαμε τα ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να λυθούν, έβαλαν κι αυτοί τις δικές τους απαιτήσεις. Φτιάξαμε σχέδιο Σύμβασης, αλλά κάθε φορά η εργοδοσία ερχόταν θέτοντας καινούργιες απαιτήσεις από μεριάς της.

Με διάφορες προφάσεις καθυστερούσαν ή άλλαζαν τα ραντεβού, ενώ επανήλθαν και με ζητήματα που το Σωματείο μας έχει ήδη απορρίψει, για παράδειγμα τον υποκατώτατο μισθό για τον νέο ηθοποιό ή την πληρωμή στις πρόβες με μεροκάματο και όχι με μισθό. Αυτό που φαίνεται είναι ότι το μόνο που θέλουν είναι να κερδίσουν χρόνο και μας εμπαίζουν, ώστε τελικά να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χωρίς Σύμβαση, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, καταπώς βολεύει τον προγραμματισμό του κάθε εργοδότη.

Επομένως, η μόνη λύση είναι η απεργία. Μπορούμε μαζί, συλλογικά, να τους πιέσουμε ακόμα πιο πολύ. Εμείς αυτήν τη στιγμή ζητάμε υπογραφή με τις δύο εργοδοτικές ενώσεις, που καλύπτουν έναν σημαντικό αριθμό θεάτρων και ηθοποιών, ώστε να απαιτήσουμε η Σύμβαση να κηρυχθεί υποχρεωτική.

Ξέρουμε ότι το θέατρο είναι ο ηθοποιός, είναι ο τεχνικός, είναι και ο θεατής. Αυτοί είναι το θέατρο, δεν είναι ο επιχειρηματίας. Κανείς θεατής δεν πάει στο θέατρο επειδή το έχει ο τάδε επιχειρηματίας. Πάει γιατί άκουσε καλά λόγια για μια παράσταση, γιατί του αρέσει η σύνθεση του θιάσου, γιατί αγαπά και τον ενδιαφέρει το έργο κ.λπ.

Μαζί είμαστε ακόμα πιο δυνατοί

Το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε αφήσει θίασο, θέατρο που δεν έχουμε απευθυνθεί, δεν έχουμε κουβεντιάσει. Είναι ενημερωμένοι οι συνάδελφοι και για τις αναβολές των συναντήσεων, και για τις προθέσεις της εργοδοσίας, και για τον εμπαιγμό που υφίσταται το Σωματείο τους ενάμιση χρόνο τώρα στις διαπραγματεύσεις.

Τα μηνύματα που μας έρχονται είναι θετικά. Και όσο θα πληθαίνουν οι αποφάσεις, τόσο θα αυξάνεται η πίεση προς τους εργοδότες μας. Γι' αυτό και συκοφαντούν το ΣΕΗ, ότι τάχα αρνείται την υπογραφή Σύμβασης ενώ οι ίδιοι θέλουν. Γι' αυτό και η ΕΝΘΕΠΑ μοίρασε ανακοίνωση στους ηθοποιούς των θιάσων της, συκοφαντώντας το Σωματείο μας.

Καλούμε κάθε ηθοποιό να συμμετάσχει στην απεργία, κάθε θίασο να συζητήσει και να ανακοινώσει τη συμμετοχή στην απεργία. Ηδη οι αποφάσεις στα μεγάλα θέατρα είναι πολλές. Ηδη η Ενωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων (ΕΜΚΕΘΙ), δηλαδή των μικρών θεάτρων, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα κάνουν παραστάσεις εκείνη τη μέρα, σε ένδειξη συμπαράστασης.

Κάνουμε πράξη το σύνθημα που είχαμε και την περίοδο της πανδημίας: «Μαζί δυνατοί». Μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε να μη γίνουμε χειροκροτητές σε ένα έργο που παίζεται με άλλους πρωταγωνιστές. Παίρνουμε το παρόν και το μέλλον στα χέρια μας, παλεύοντας για μια πραγματική Τέχνη, που θα δημιουργείται από μας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Αλλωστε ερχόμαστε και με τη φόρα της υπογραφής Σύμβασης με το Εθνικό Θέατρο πριν έναν μήνα, κατορθώνοντας μετά από πίεση να υπογράψουμε το καλύτερο που μπορούσαμε για τους εργαζόμενους!