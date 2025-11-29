Δίκαια αιτήματα επιβίωσης

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι με τις κινητοποιήσεις τους διεκδικούν μεταξύ άλλων:

Αμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, καθώς και τη βασική ενίσχυση, που έπρεπε ήδη να τους έχει καταβληθεί.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

Ξεχωρίζουν ακόμα δύο φλέγοντα ζητήματα: