Με την αποφασιστικότητά τους ακυρώνουν την προπαγάνδα της κυβέρνησης

Η αποφασιστική στάση των βιοπαλαιστών της υπαίθρου να κλιμακώσουν τον αγώνα δίνει απάντηση στην κοροϊδία της κυβέρνησης, που έχει φορτώσει στις πλάτες τους τα σπασμένα από τα σκάνδαλά της, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά στο έλεος της στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει εδώ και μήνες σε βάρος τους.

Αρνούμενη να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, μοιράζει υποσχέσεις και «ψίχουλα». Προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα αναμονής, να βάλει «φρένο» στην αγωνιστική κλιμάκωση.

Η κυβέρνηση ζητά προκλητικά από τους βιοπαλαιστές «να περιμένουν να δουν» σε σχέση με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν καθυστερήσει. Πανηγυρίζει για τα αυτονόητα, γι' αυτά που δικαιούνται οι αγρότες και έπρεπε ήδη να τα έχουν πάρει, δηλαδή την καταβολή του τσεκ. Μάλιστα, από τα 580 εκατομμύρια που αντιστοιχούν και έπρεπε ήδη να έχουν καταβληθεί, μόλις την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι θα ...ξεκινήσουν να δίνονται μόνο 360 εκατομμύρια, επικαλούμενη «ασάφειες σε ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Το ίδιο ισχύει και για την ενίσχυση του Μέτρου 23, που επίσης είναι «πετσοκομμένο» κατά 25%, όπως και για μια σειρά ακόμα ενισχύσεις που δεν έχουν δοθεί ή αποζημιώσεις που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για να καλύψουν ζημιές (π.χ. κτηνοτρόφοι).

Τους αγροτοκτηνοτρόφους τους βγάζουν στους δρόμους και το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, οι τιμές που έχουν καταρρεύσει για τα προϊόντα τους (π.χ. το βαμβάκι φέτος είναι στα 34 λεπτά το κιλό, προκαλώντας μεγάλο πλήγμα στο εισόδημα). Τους βγάζουν στον δρόμο το γεγονός ότι ο κόπος τους, η παραγωγή τους παραμένει εκτεθειμένη απέναντι σε καιρικά φαινόμενα και ασθένειες, η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής στην ύπαιθρο κ.λπ.

Τα παραπάνω αιτήματα και πολλά άλλα αρνείται να τα ικανοποιήσει η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει σύγκρουση με την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, με την οποία όλα τα αστικά κόμματα συμφωνούν και ξετινάζει τους βιοπαλαιστές παραγωγούς για τα κέρδη των μεγάλων αγροτοδιατροφικών ομίλων, των βιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων.

Η κυβέρνηση, προκειμένου να ρίξει «στάχτη στα μάτια» των βιοπαλαιστών για τη σαπίλα που αναδίδεται από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόσχεται «εξυγίανση», αρνούμενη να ικανοποιήσει το διαχρονικό αίτημα του αγροτικού κινήματος να συνδέονται οι επιδοτήσεις με την πραγματική παραγωγή.

Μιλά για ένα «νέο, δίκαιο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων», προσπαθώντας αφενός να ξεγελάσει και αφετέρου να νομιμοποιείται στη συνείδηση του λαού το επικείμενο από τη νέα ΚΑΠ «τσεκούρωμα» των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια για την πολεμική προετοιμασία της ΕΕ.

Οσες προσπάθειες όμως κι αν κάνει η κυβέρνηση για να κάμψει την αγωνιστική διάθεση των αγροτών, η οργή στην ύπαιθρο για την πολιτική της ξεχειλίζει, και αυτό θα εκφραστεί οργανωμένα την Κυριακή, στα δυναμικά μπλόκα που θα στηθούν.

Τ.