Να γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες εργασίες για επαναλειτουργία των κολυμβητηρίων

Με αφορμή το λουκέτο στα 3 από τα 4 κολυμβητήρια της Αθήνας, η Τομεακή Οργάνωση Α' Αθήνας του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των τελευταίων διοικήσεων στον δήμο Αθηναίων για την κατάσταση των αθλητικών υποδομών, ενώ απαιτεί να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και εργασίες και να επαναλειτουργήσουν τα κολυμβητήρια με όλα τα αναγκαία μέτρα και πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι «οι δυνατότητες για κολύμβηση στο δήμο Αθηναίων "βούλιαξαν" στις κολυμβητικές δεξαμενές του δήμου» και τονίζει:

«Οι ευθύνες βαραίνουν όλες ανεξαιρέτως τις τελευταίες διοικήσεις του δήμου Αθηναίων, καθώς μιλάμε για μια χρόνια κατάσταση υποβάθμισης των αθλητικών υποδομών. Ολες οι δημοτικές αρχές ακολουθούσαν την ίδια πολιτική κατεύθυνση: Την υποβάθμιση και υποστελέχωση των υπηρεσιών που ασχολούνται άμεσα και έμμεσα με τις αθλητικές υποδομές και την υποχρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων. Το πρόβλημα με τις αθλητικές υποδομές δεν είναι νέο, καθώς από το ενημερωτικό δελτίο του ΟΠΑΝΔΑ φαίνεται πως τα κολυμβητήρια λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας χρόνια τώρα (ένα μάλιστα από την ημερομηνία κατασκευής του), και αυτό θέτει και ερωτήματα κατά πόσο τηρούνταν κάποια πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας για το κοινό.

Η προσπάθεια της τωρινής δημοτικής αρχής του ΠΑΣΟΚ να αποποιηθεί τις ευθύνες της είναι μάταιη, καθώς για πάνω από 1,5 χρόνο που ήταν στη διοίκηση του δήμου δεν έκανε τίποτα για να λύσει τα προβλήματα πριν οδηγηθούν στο κλείσιμο 3 από τα 4 κολυμβητήρια του δήμου μας. Οπως είναι μάταιη και η προσπάθεια της παράταξης της ΝΔ να ρίξει τις ευθύνες αλλού. Και οι μεν και οι δε, με την πολιτική και τις παραλείψεις τους, στερούν τη δυνατότητα από χιλιάδες πολίτες που θέλουν να ασκηθούν σε κάποιο κολυμβητήριο.

Πρόκειται για άλλο ένα ζήτημα που επιβεβαιώνει ότι την πολιτική τους ταύτιση και συνευθύνη την πληρώνουν οι πολλοί. Και είναι πρόκληση να συμβαίνει αυτό όταν η τωρινή δημοτική αρχή Δούκα συνεχίζει ταχύτατα στον δρόμο της δημοτικής αρχής Μπακογιάννη και τα δίνει όλα για να προχωρήσει το πρότζεκτ της ανάπλασης στο Βοτανικό, το οποίο θα κοστίσει πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας δωρεάν γήπεδο σε ΠΑΕ και φτιάχνοντας ένα επιχειρηματικό πάρκο για μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, που τρίβουν τα χέρια τους, ενώ για τις αθλητικές υποδομές για τους εργαζόμενους που κατοικούν στην Αθήνα και τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, αδιαφορία και εγκατάλειψη!».