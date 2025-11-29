ΑΤΤΙΚΗ - ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

«Βουλιάζει» η πρόσβαση στην κολύμβηση από την πολιτική απαξίωσης και υποχρηματοδότησης

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για εξωραϊσμό της εικόνας των αθλητικών εγκαταστάσεων στη χώρα, με φιέστες και μεγαλοστομίες, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: Στην πλειοψηφία τους οι εγκαταστάσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικά προβλήματα λειτουργίας, που αφορούν την ασφάλεια και συντήρηση των υποδομών ή την έλλειψη αναγκαίου προσωπικού, καθιστώντας τες ανεπαρκείς ακόμα και επικίνδυνες για χρήση από αθλητές και αθλούμενους. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που χρειάζεται να μπει ακόμα και άμεσο λουκέτο.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε 6 δημοτικά κολυμβητήρια στην Αττική, τα περισσότερα εκ των οποίων στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, όπου μπήκε λουκέτο καθώς δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα 3 από τα 4 κολυμβητήρια στον δήμο Αθήνας, σε Γουδή, Γκράβα και Κολυκυνθούς, 1 στον δήμο Ζωγράφου, 1 στον δήμο Βύρωνα και 1 στον δήμο Γαλατσίου. Η εξέλιξη αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην άθληση δεκάδων ατόμων, ειδικά μικρών ηλικιών, μελών αθλητικών σωματείων της Αθήνας και των ακαδημιών τους, καθώς και κατοίκων των συγκεκριμένων, ιδιαίτερα πολυπληθών περιοχών οι οποίοι θέλουν να αθληθούν.

Ούτε οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αφού αντίστοιχες καταστάσεις αντιμετωπίζουν και άλλα κολυμβητήρια ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου το κλείσιμο κολυμβητηρίων, όπως του Εθνικού Κολυμβητηρίου και του κολυμβητηρίου της Σταυρούπουλης, έχει σημαντικές συνέπειες, π.χ. τον συνωστισμό αθλητών, σωματείων και αθλούμενων στις λιγοστές εγκαταστάσεις που παραμένουν ανοιχτές.

«Πνιγμένα» στα χρόνια προβλήματα

Μετά τις αντιδράσεις από αθλητές, γονείς, σωματεία και αθλούμενους εξαιτίας του λουκέτου στα κολυμβητήρια, ειδικά εκείνα στον δήμο Αθηναίων, η δημοτική αρχή ουσιαστικά παραδέχτηκε το σοβαρό πρόβλημα, προσπαθώντας ωστόσο να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά και να αποποιηθεί τις δικές της ευθύνες. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθήνας (ΟΠΑΝΔΑ) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το λουκέτο στα κολυμβητήρια μπήκε προκειμένου να γίνουν «κατεπείγουσες και εντατικές ενέργειες που έχουν ως στόχο τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τα σύγχρονα και επιστημονικά βέλτιστα υγειονομικά πρότυπα». Η νυν δημοτική αρχή ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στην προηγούμενη, αναφέροντας ως αιτία των προβλημάτων την «κουλτούρα διαρκούς αναβολής, γραφειοκρατικής αδράνειας και ελλιπούς θεσμικής συμμόρφωσης» που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Βέβαια, η παραδοχή του προβλήματος και οι όποιοι σχεδιασμοί για να δοθούν λύσεις ανακοινώθηκαν ...μεγαλοπρεπώς - χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν συνέπεια των πολιτικών της απαξίωσης που εφάρμοσαν διαχρονικά δημοτικές και περιφερειακές αρχές στην Αττική και στον τομέα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι αυτές οι πολιτικές που βάζοντας το δικαίωμα του λαού για άθληση και ψυχαγωγία στη ζυγαριά του «κόστους - οφέλους» άνοιξαν - και ανοίγουν - τον δρόμο για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, προκειμένου να εκμεταλλευτούν για τα δικά τους κέρδη τις εγκαταστάσεις και την ανάγκη για άθληση.

Τις διαχρονικές ευθύνες των δημοτικών αρχών για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα αναδεικνύει και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής σε σχετική ανακοίνωση, απαντώντας και στη στοχοποίηση των υπηρεσιών που έκαναν τους ελέγχους στα κολυμβητήρια. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση των κλειστών κολυμβητηρίων έχουν διαχρονικά οι συγκεκριμένες δημοτικές αρχές που δεν φρόντισαν να επιλύσουν τα προβλήματα που τυχόν είχαν προκύψει, είχαν εντοπιστεί κ.λπ. (την εξασφάλιση του ρυθμού ανακυκλοφορίας του νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις των υγειονομικών διατάξεων, την επάρκεια βοηθητικών χώρων, χώρων υγιεινής, ντουζ κ.λπ., την ασυμφωνία με τις πολεοδομικές εγκρίσεις που υπάρχει σε κάποια, τα ερωτηματικά που υπάρχουν αν τα κτήρια είναι νομίμως υφιστάμενα και άλλα ζητήματα), που δεν προχώρησαν στις σχετικές ανανεώσεις των αδειών λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την πληρότητα των όρων που απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις».