Ενδεικτική είναι η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε 6 δημοτικά κολυμβητήρια στην Αττική, τα περισσότερα εκ των οποίων στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, όπου μπήκε λουκέτο καθώς δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα 3 από τα 4 κολυμβητήρια στον δήμο Αθήνας, σε Γουδή, Γκράβα και Κολυκυνθούς, 1 στον δήμο Ζωγράφου, 1 στον δήμο Βύρωνα και 1 στον δήμο Γαλατσίου. Η εξέλιξη αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην άθληση δεκάδων ατόμων, ειδικά μικρών ηλικιών, μελών αθλητικών σωματείων της Αθήνας και των ακαδημιών τους, καθώς και κατοίκων των συγκεκριμένων, ιδιαίτερα πολυπληθών περιοχών οι οποίοι θέλουν να αθληθούν.
Ούτε οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αφού αντίστοιχες καταστάσεις αντιμετωπίζουν και άλλα κολυμβητήρια ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου το κλείσιμο κολυμβητηρίων, όπως του Εθνικού Κολυμβητηρίου και του κολυμβητηρίου της Σταυρούπουλης, έχει σημαντικές συνέπειες, π.χ. τον συνωστισμό αθλητών, σωματείων και αθλούμενων στις λιγοστές εγκαταστάσεις που παραμένουν ανοιχτές.
Βέβαια, η παραδοχή του προβλήματος και οι όποιοι σχεδιασμοί για να δοθούν λύσεις ανακοινώθηκαν ...μεγαλοπρεπώς - χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν συνέπεια των πολιτικών της απαξίωσης που εφάρμοσαν διαχρονικά δημοτικές και περιφερειακές αρχές στην Αττική και στον τομέα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι αυτές οι πολιτικές που βάζοντας το δικαίωμα του λαού για άθληση και ψυχαγωγία στη ζυγαριά του «κόστους - οφέλους» άνοιξαν - και ανοίγουν - τον δρόμο για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, προκειμένου να εκμεταλλευτούν για τα δικά τους κέρδη τις εγκαταστάσεις και την ανάγκη για άθληση.
Τις διαχρονικές ευθύνες των δημοτικών αρχών για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα αναδεικνύει και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής σε σχετική ανακοίνωση, απαντώντας και στη στοχοποίηση των υπηρεσιών που έκαναν τους ελέγχους στα κολυμβητήρια. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση των κλειστών κολυμβητηρίων έχουν διαχρονικά οι συγκεκριμένες δημοτικές αρχές που δεν φρόντισαν να επιλύσουν τα προβλήματα που τυχόν είχαν προκύψει, είχαν εντοπιστεί κ.λπ. (την εξασφάλιση του ρυθμού ανακυκλοφορίας του νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις των υγειονομικών διατάξεων, την επάρκεια βοηθητικών χώρων, χώρων υγιεινής, ντουζ κ.λπ., την ασυμφωνία με τις πολεοδομικές εγκρίσεις που υπάρχει σε κάποια, τα ερωτηματικά που υπάρχουν αν τα κτήρια είναι νομίμως υφιστάμενα και άλλα ζητήματα), που δεν προχώρησαν στις σχετικές ανανεώσεις των αδειών λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την πληρότητα των όρων που απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις».