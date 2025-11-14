ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πλούσια συζήτηση - ζωντανή πείρα από τους χώρους δουλειάς μπροστά στις νέες μάχες

Με πλούσια συζήτηση, μεταφέροντας ζωντανή πείρα από τους κλάδους και τους χώρους δουλειάς, οι εκπρόσωποι των σωματείων έδωσαν τον «τόνο» για την αγωνιστική συνέχεια στην προχθεσινή μεγάλη σύσκεψη της Αθήνας, όπου συναντήθηκαν εκατοντάδες σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα.

Και, όπως αποφασίστηκε, η αγωνιστική συνέχεια δίνεται πατώντας στην παρακαταθήκη από τις απεργιακές μάχες του περασμένου μήνα ενάντια στο 13ωρο, ενώ το σχέδιο κλιμάκωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το πανεργατικό συλλαλητήριο τις ημέρες συζήτησης του νέου πολεμικού κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά στους αγωνιστικούς σταθμούς του επόμενου διαστήματος, ξεχωρίζοντας τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο, τους αγώνες των εκπαιδευτικών, την κλαδική απεργία των οικοδόμων στις 10 Δεκέμβρη και των νοσηλευτών στις 28 Νοέμβρη. Επίσης τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν, για τον Ιανουάριο, το Εργατικό Κέντρο και σωματεία του Πειραιά για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, όπως και το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής μαζί με δεκάδες επιχειρησιακά σωματεία για την υπογραφή τοπικής ΣΣΕ.

Ο «Ριζοσπάστης», δίνοντας συνέχεια στο ρεπορτάζ από τη σύσκεψη, παρουσιάζει σήμερα τις παρεμβάσεις των συνδικαλιστών.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί παλεύουν ενάντια στην εμπορευματοποίηση

Στην πρόσφατη 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών αναφέρθηκε ο, αναδεικνύοντας πως οργανώθηκε με καλύτερους όρους από τις προηγούμενες φορές, εκπληρώνοντας τον στόχο να αποτελέσει σταθμό της πάλης στα νοσοκομεία. Οπως είπε, απήργησαν παρά πολλοί γιατροί, και νέοι σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σημαντικό στοιχείο ήταν ότι για την προετοιμασία της έγιναν δεκάδες περιοδείες και συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα.

Αναφέρθηκε μάλιστα στη στάση του υπουργείου Υγείας, που τις ίδιες μέρες της απεργίας από τη μία απέφευγε να συναντηθεί με τους γιατρούς και από την άλλη ...κερνούσε γλυκά τους συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ, αφού πρόκειται για τις δυνάμεις που «λιβανίζουν» τον υπουργό.

Ο Γ. Γαλανόπουλος, σχολιάζοντας επίσης τη φιλολογία άλλων τάχα «αγωνιστικών» δυνάμεων περί «κατάρρευσης του συστήματος Υγείας», ξεκαθάρισε ότι στην πραγματικότητα δεν καταρρέει, αλλά «μετασχηματίζεται, εμπορευματοποιείται, ιδιωτικοποιείται». Ανέδειξε ότι οι δυνάμεις που κρύβουν τον στόχο της εμπορευματοποίησης αποδίδουν ουσιαστικά τις ευθύνες μόνο στο πρόσωπο του εκάστοτε υπουργού, ώστε να προβάλλουν σαν «λύση» την «κυβερνητική εναλλαγή». Οπως είπε, στόχος είναι το σύστημα Υγείας να είναι «αυτοχρηματοδοτούμενο, που πουλάει και αγοράζει υπηρεσίες. Αυτό αναδεικνύουμε ότι δεν πρέπει να περάσει, γι' αυτό η ΟΕΝΓΕ δεν είναι αρεστή και ούτε θα τους κάνουμε το χατήρι...».

Σημαντική πείρα από τα εργοστάσια χημικής βιομηχανίας





Σημαντική ήταν η πείρα που μετέφερε ομε βάση και τη συζήτηση που έγινε στο ΔΣ του ΣυνδικάτουΟπως είπε «εκτιμήσαμε ότι ήταν μια δύσκολη μάχη, αλλά τη χαρακτηρίσαμε επιτυχημένη».

Ξεχώρισε ότι «καταφέραμε να δώσουμε πιο βαθιά το περιεχόμενο της μάχης αυτής, των εξελίξεων και του νομοσχεδίου στους εργαζόμενους, κάτι που όμως το κάναμε με καθυστέρηση». Εξήγησε ότι αρχικά πηγαίναμε «συνθηματολογικά», νομίζοντας ότι ο εργαζόμενος θα ξεσηκωθεί αυτομάτως επειδή «έρχεται το 13ωρο». Δηλαδή «δεν υπολογίζαμε άλλες πλευρές που βαραίνουν, όπως την οργάνωση στον χώρο δουλειάς, την πίεση συνολικά της ζωής, την κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα».

Και μιλώντας για τα μέτρα που πήρε το ΔΣ ώστε να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες, ανέφερε: «Δεν συμβιβαστήκαμε, προσπαθήσαμε να καλύψουμε τον χρόνο, εξηγώντας πώς επιδρά στη ζωή των εργαζομένων η ευελιξία, γιατί η κυβέρνηση φέρνει τώρα το νομοσχέδιο, τι θέλει να λύσει, τι κερδίζει η εργοδοσία με τη διευθέτηση κ.λπ.». Εκεί που έγινε τέτοια συζήτηση «καταφέραμε να απορριφθεί στο μυαλό των εργαζομένων, και 9 στους 10 να λένε δεν θα εφαρμοστεί το έκτρωμα. Αυτή η αμφισβήτηση είναι ένα βήμα για να αναπτυχθούν αγώνες στους χώρους δουλειάς ενάντια στην εφαρμογή του νόμου. Αλλωστε σε δύο περιπτώσεις αποτρέψαμε τέτοιες προσπάθειες, με τους εργαζόμενους να βγαίνουν και να λένε "δεν περνάει"».

Ξεχώρισε επίσης ως θετική την προσπάθεια που έγινε από το ΔΣ να συζητήσει μετά με εργαζόμενους που απέργησαν, για το «πώς συνέβαλε η στάση τους ενάντια στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που ψήφισαν το νομοσχέδιο, πώς βοήθησαν να σπάσει η υπονόμευση από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό κ.ά.».

Τέλος, ως μία ακόμα σημαντική πλευρά ανέδειξε την ευθύνη που έχει το Συνδικάτο να συζητήσει με τους εργαζόμενους στα εργοστάσια, που λόγω του χαρακτήρα τους «είτε παράγουν είτε μπορούν να παράξουν για πολεμικούς σκοπούς». Ανέδειξε ότι ήδη κάποια από αυτά κάνουν μπίζνες με παραγγελίες προς το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, κάτι που όπως είπε η εργοδοσία το αξιοποιεί, επιδρώντας στους εργαζόμενους, αφού τους λέει ότι «ευτυχώς υπάρχουν κι αυτοί οι πελάτες».

Ως «μεγαλύτερη αδυναμία» χαρακτήρισε ότι παραμένει χαμηλά η οργάνωση των εργαζομένων στα εργοστάσια. Ομως σημείωσε ότι «μεγαλώνουν οι πυρήνες των εργαζομένων που αντιστέκονται, που δρουν κ.λπ. Αρα, με μεγαλύτερη φροντίδα πρέπει να σταθούμε σε αυτούς τους εργάτες, να βοηθήσουμε με συζήτηση, με το πλαίσιο πάλης κ.λπ., ώστε να συγκροτηθούν μορφές οργάνωσης».

Οπλο των λαών η αλληλεγγύη

Ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί στον Πειραιά, τόνισε τη διαρκή ανησυχία για την εντατικοποίηση, για τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, για έναν πιο ανθρώπινο ρυθμό ζωής. Σημείωσε ότι οι 13 ώρες εργασίας είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τα εργατικά «ατυχήματα» και τις επαγγελματικές ασθένειες. Στην κατεύθυνση αυτή, το Εργατικό Κέντρο και σωματεία του Πειραιά έκαναν πριν λίγες μέρες σύσκεψη και προχωρούν σε απεργία για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Αναφέρθηκε για τηαπό πολλές χώρες της Ευρώπης και στην κοινή διακήρυξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και καταγγελίας της πολεμικής οικονομίας. Οπως είπε, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουν σε μια κοινή απεργία στα μέσα Γενάρη 2026.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην αποστολή του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη, στην οποία συμμετείχε. Είδανε, είπε, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, να παίρνει υπόσταση το σύνθημα «ο λαός σώζει τον λαό». «Εκεί δίνεται αγώνας για να μπορούν να πάνε από το σπίτι τους στη δουλειά τους», επισήμανε, για να προσθέσει ότι αυτή η πείρα πρέπει να μεταδοθεί για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη.

Εσπασε η τρομοκρατία στη «Fulgor»

Τον λόγο στη σύσκεψη πήρε και εργαζόμενος από τη «Fulgor» του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η οποία μετράει εκατομμύρια κερδών στις πλάτες των εργατών. Αναφέρθηκε στα 12ωρα που είναι καθεστώς, στα 3 θανατηφόρα εργατικά «ατυχήματα» που έβαψαν με αίμα τα κέρδη της εταιρείας, ενώ οι εργάτες ακόμα και στις υψηλής ειδίκευσης θέσεις δουλεύουν με μισθούς πείνας. «Υπάρχει οργή», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ καταδίκασε την πλειοψηφία του ΔΣ του Σωματείου που στέκεται αρωγός στα σχέδια της εργοδοσίας. «Η τρομοκρατία όμως έσπασε στην πράξη, καθώς στις πρόσφατες εκλογές, η ΔΑΣ πήρε έδρα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και τώρα θα ακουστεί η δική μας φωνή».

Δεκάδες τα «ατυχήματα» στους ΟΤΑ

, μίλησε για τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας στους δήμους, την εντατικοποίηση, τα δεκάδες θανατηφόρα εργατικά «ατυχήματα» που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο αυτό στον δήμο Ακτίου - Βόνιτσας. Ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, τις προσλήψεις προσωρινής απασχόλησης, τις αναθέσεις υπηρεσιών σε ιδιώτες κ.ά. Χαρακτηριστικά είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπηρεσίες στους δήμους που λειτουργούν μόνο με συμβασιούχους. Μίλησε για τις ευθύνες των δημοτικών αρχών που υλοποιούν τις αντεργατικές πολιτικές, αλλά και της πλειοψηφίας της ΠΟΕ ΟΤΑ που καλλιεργεί την επανάπαυση.

Το Συνδικάτο, είπε, το επόμενο διάστημα στόχο έχει να βγουν οι εργαζόμενοι στους δρόμους και σε αυτή την κατεύθυνση φτιάχνονται Επιτροπές και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση.

Οι καθαρίστριες δουλεύουν «στο πάτωμα», αλλά «κοιτάνε ψηλά»

Από την πλευρά της η Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών-στων Πειραιά, σημείωσε πως η μάχη των απεργιών, η συζήτηση με τους εργαζόμενους είχε στο επίκεντρο τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, Υγεία και Εκπαίδευση. «Επειδή δουλεύουμε κάτω στο πάτωμα δεν σημαίνει ότι κοιτάμε και κάτω, κοιτάμε πάντα πάνω, το μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα αναφέρθηκε στο απαράδεκτο καθεστώς των εργολάβων στην καθαριότητα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν, ξεκαθαρίζοντας πως το Σωματείο δεν θα σταματήσει τις παρεμβάσεις του για κάθε συνάδελφο.

Για νέα απεργία ετοιμάζονται οι οικοδόμοι

Σε απεργία κατεβαίνουν και οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία

Την αναγκαιότητα να δοθεί συνέχεια στον αγώνα των εργαζομένων γιατί οι «μηχανές είναι ακόμα ζεστές» σημείωσε χαρακτηριστικά οΚαι συνεχίζοντας τόνισε πως οι δύο απεργίες ήταν «μάχες» εφ' όλης της ύλης, καθώς η συζήτηση φούντωνε στους χώρους για τη στροφή στην πολεμική οικονομία και την απαίτηση των μονοπωλίων για 13ωρο ξεζούμισμα, ώστε να αυγατίζουν κι άλλο τα κέρδη τους. Παράλληλα αναφέρθηκε στην προσπάθεια μεγάλων ομίλων να τρομοκρατήσουν μπροστά στην απεργία στις 14 Οκτώβρη, όπως στο Ελληνικό. «Σπάσαμε την τρομοκρατία και συνεχίζουμε μεγια να επιβάλλουμε ως υποχρεωτική την κλαδική Συλλογική Σύμβαση, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους».

Στα επόμενα βήματα εμπορευματοποίησης της Υγείας αναφέρθηκε η Βούλα Πάκου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου ΚΑΤ και μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΔΗΝ. Και ξεχώρισε μεταξύ άλλων «το πράσινο φως» που δίνει η κυβέρνηση για τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες, την πώληση δηλαδή ασφαλιστικών πακέτων από τα δημόσια νοσοκομεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς. Μίλησε για τα σχέδια συγχώνευσης με τα νέα οργανογράμματα, τονίζοντας ότι όχι τυχαία έρχονται μαζί με το 13ωρο, ώστε λιγότεροι εργαζόμενοι να φορτώνονται περισσότερη δουλειά.

Υπογράμμισε ότι υγειονομικοί δεν μπορούν να στηριχθούν στην πλειοψηφία των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ, αφού αποδείχθηκαν «δεξί χέρι» και άξιοι συνομιλητές του υπουργείου «εμπορίου Υγείας». Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές έφτασαν να ζητούν μέχρι και την εξαίρεση του νοσηλευτικού προσωπικού ακόμα και από την ελάχιστη 11ωρη ανάπαυση.

Μίλησε για την εφιαλτική καθημερινότητα που βιώνουν οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία με την εξοντωτική δουλειά, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 28ης Νοέμβρη, που οργανώνεται από τα πρωτοβάθμια σωματεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Πληθαίνουν οι εστίες αγώνα στον κλάδο του Μετάλλου που είναι δεμένος με την πολεμική οικονομία

Την «παρακαταθήκη για τη συνέχεια από τη συζήτηση στον κλάδο του Μετάλλου» ανέδειξε στην παρέμβασή του ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Ν. Αττικής. Και μίλησε για την προσπάθεια που έγινε με συσκέψεις, περιοδείες, στάσεις εργασίας κ.α., συζητώντας πλατιά με τους εργαζόμενους για το τι σημαίνει στροφή στην πολεμική οικονομία, για την οποία οι εργοδότες ζητάνε το 13ωρο, σε έναν κλάδο μάλιστα που είναι δεμένος στο άρμα της πολεμικής βιομηχανίας.

Μίλησε π.χ. για τα εργοστάσια εκείνα που η εργοδοσία - μπροστά στις παραγγελίες που έχει για να τροφοδοτήσει τα πεδία των μαχών - λέει στους εργαζόμενους «μη μιλάτε, τώρα έχουμε δουλειά». Οπως είπε, αυτά συνδέονται με τον νόμο για το 13ωρο, αφού για να εξυπηρετηθούν οι παραγγελίες που συμφωνεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ π.χ. προς την Ουκρανία προετοιμάζεται το έδαφος για να μην υπάρχουν καν περιορισμοί στο ωράριο.

Επισήμανε ότι απάντηση σε αυτό το ξεσάλωμα είναι η πάλη για ΣΣΕ, φέρνοντας το παράδειγμα της Σύμβασης που έχει υπογράψει το Συνδικάτο για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και ουσιαστικές αυξήσεις, στον αντίποδα μάλιστα του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην Ομοσπονδία, που έτρεξε να υπογράψει όλες τις αξιώσεις των εργοδοτών.

«Παρακαταθήκη είναι η βελτίωση των συσχετισμών, τα νέα σωματεία που συγκροτούνται», σημείωσε, για να προσθέσει: «Κλιμάκωση λοιπόν είναι και το πόσοι περισσότεροι εργαζόμενοι συσπειρώνονται στα σωματεία και πόσα καινούργια σωματεία ιδρύονται... Είναι στοίχημα να ανέβει η οργάνωση των εργαζομένων στην πολεμική βιομηχανία, η δημιουργία σωματείων σε εργοστάσια που ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο σε μια σειρά περιοχές...».

Από καλύτερες θέσεις η μάχη στις αστικές συγκοινωνίες

, σημείωσε ότι μέσα από τις απεργιακές μάχες που δόθηκαν το τελευταίο διάστημα οι ταξικές δυνάμεις στις συγκοινωνίες βγήκαν από καλύτερη θέση, πιο σοφές και με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης.

Μέσα από ανακοινώσεις και περιοδείες ήρθαν σε επαφή με τους εργαζόμενους, ενημέρωσαν για τις αντεργατικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου. Μπροστά τους τώρα έχουν το ζήτημα των ΣΣΕ που λήγουν και στις σταθερές και στις οδικές συγκοινωνίες. Οι ταξικές δυνάμεις, είπε, θα καταθέσουν σχέδιο στους εργαζόμενους και θα επιδιώξουν να βγουν οι εργαζόμενοι μπροστά με συλλογικές διαδικασίες για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Ο βρώμικος ρόλος του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού

Τον βρώμικο ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού ανέδειξε ο Αλέκος Περράκης, μέλος του ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. «Διαλύσαμε όλα τα επιχειρήματά τους, όπως αυτά της κυβέρνησης πως δήθεν το 13ωρο το θέλανε οι εργαζόμενοι, αλλά και τον εφησυχασμό που καλλιεργούσαν αυτές οι δυνάμεις, πως τάχα οι εργοδότες δεν θα το εφαρμόσουν», τόνισε. Παράλληλα υπενθύμισε τον κατήφορο της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, που πήρε απόφαση κάτω από την πίεση για απεργία την 1η Οκτώβρη, ενώ στις 14 Οκτώβρη μέσα σε 5 λεπτά αποφάσισε και ...ξε-αποφάσισε απεργία, κάνοντας το χατίρι της κυβέρνησης και των εργοδοτών.

Ειδική Αγωγή: Αναμέτρηση με την εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων - ΕΕ

τόνισε πως οι μάχες που έδωσαν για τις απεργίες στη 1 και τις 14 Οκτωβρίου ήταν μεγάλες και δύσκολες. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν να κλείσουν σημαντικοί χώροι στην Αττική.

Αναφέρθηκε στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου, που έχουν επιπτώσεις τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες αυτές.

Αντί, όπως είπε, οι άνθρωποι με αναπηρία να απολαμβάνουν όλα όσα σήμερα μπορεί να τους προσφέρει η επιστήμη, έρχονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς. Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και οι εργαζόμενοι εξουθενωμένοι. Ενώ υπηρεσίες στήνονται πάνω σε χορηγίες και φιλανθρωπίες, για να χτίσουν ο κάθε Λάτσης και Ωνάσης το φιλανθρωπικό προφίλ τους.

«Ο μόνος δρόμος είναι η κλιμάκωση της πάλης», τόνισε, απέναντι στη στρατηγική της ΕΕ και των κυβερνήσεων. Για αυτό παλεύουν και στο πλάι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής, που στις 3 Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα της Αναπηρίας θα διαδηλώσουν για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.

Τέλος, πρόσθεσε πως θα συνεχίσουν την προσπάθεια για δημιουργία νέων σωματείων. Ηδη αυτή τη χρονιά κατάφεραν να στήσουν με μεγάλες δυσκολίες νέα σωματεία στην Αττική αλλά και κλαδικά σε πόλεις της Ελλάδας.

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα στην Ομοσπονδία Εργαζομένων ΑΕΙ

Ουσιαστική και πολύμορφη η απεργιακή προετοιμασία από την ΟΙΥΕ

Την εμπιστοσύνη των εργαζομένων τις ταξικές δυνάμεις, που επιβεβαιώθηκε στο πρόσφατο συνέδριο της, ανέδειξε η. Κι αυτό γιατί τομε τους εργαζόμενους να γυρνάνε την πλάτη στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που απαξίωναν τους αγώνες και έταζαν λύσεις σε κυβερνητική εναλλαγή. «Συνεχίζουμε», ήταν το στίγμα, καθώς οι εργαζόμενοι θα δώσουν μάχη ενάντια στις διαγραφές των φοιτητών μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα με κοινές παρεμβάσεις, συνεντεύξεις Τύπου, κινητοποιήσεις. Η Ν. Χρονοπούλου ξεκαθάρισε επίσης πως τα πανεπιστήμια και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν πρόκειται να δεχτούν η επιστήμη και η Ερευνα να τοποθετηθούν στους σκοπούς της πολεμικής οικονομίας και κάλεσε να υψωθεί τοίχος αντίστασης.

Η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, μίλησε για τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο προετοιμασίας των δύο απεργιών. Πήρε έγκαιρα την απόφαση συμμετοχής, απηύθυνε κάλεσμα σε όλα τα επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία να οργανώσουν Γενικές Συνελεύσεις και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής. Τα μέλη της διοίκησης σε όλη τη χώρα συνέβαλαν στην επιτυχία της απεργίας, κάτι που δεν ήταν καθόλου δεδομένο όταν η Ομοσπονδία ακολουθούσε την τακτική της ΓΣΕΕ, του συμβιβασμού.

Εγινε, σημείωσε, ουσιαστική συζήτηση σε Διοικητικά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις και περιοδείες ως προς το τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι σήμερα για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα. Συνεδρίασαν περισσότερα ΔΣ, χιλιάδες ανακοινώσεις των σωματείων έφτασαν σε περισσότερους χώρους δουλειάς, έγιναν παρεμβάσεις για απολύσεις, απληρωσιά, εργατικά «ατυχήματα» κ.ά. Πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι οργανώθηκαν στο σωματείο τους, υπάρχουν παραδείγματα μεγαλύτερης συμμετοχής στην απεργία σε κρίσιμους χώρους, όπως σούπερ μάρκετ, «ΙΚΕΑ» και αλλού. Επικαλέστηκε τη θετική πείρα από τον αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι μαζί με το σωματείο σε σούπερ μάρκετ στα Γιάννενα και τόνισε την ανάγκη να ανοίξει κι άλλο ο καβγάς με την εργοδοσία και την κυβέρνηση, να οξυνθεί η αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό.

Επίσης ανέφερε το θετικό γεγονός ότι ήδη μια σειρά σωματεία έχουν συνεδριάσει για να εκτιμήσουν την πείρα από το προηγούμενο διάστημα και κυρίως να σχεδιάσουν τη δράση τους.

Οι εργαζόμενες γυναίκες στον αγώνα

Για την οργάνωση της πάλης με άξονα την αντίθεση στην πολιτική της πολεμικής οικονομίας μίλησε η Βάσω Λυμπερόγιαννη, μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τις επιπτώσεις στις ζωές των γυναικών. Μίλησε για τις προσπάθειες κυβέρνησης και ευρωατλαντικών δυνάμεων να παρουσιάσουν, στη σκέψη των γυναικών, σαν «ευκαιρία» τις θέσεις εργασίας στην παραγωγή πολεμικού υλικού, ακόμα και τα σχέδια για την «εθελοντική» στράτευση των γυναικών, που με βάση δηλώσεις του υπουργού Αμυνας θα εξελιχθεί σε υποχρεωτική.