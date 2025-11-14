ΤΟΥΡΚΙΑ

Ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες πτήσεις των «C-130»

Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων πτήσεων των μεταγωγικών «C-130» ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του στρατιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν 20 άτομα - όλα σκοτώθηκαν.

Το υπουργείο εξήγησε ότι οι πτήσεις θα επαναληφθούν όταν ολοκληρωθεί η τεχνική επιθεώρηση του στόλου (η χώρα διαθέτει 18 σκάφη του είδους αυτού), αναφέροντας για το δυστύχημα ότι είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε εικασία ή ερμηνεία.

Το «C-130» μετέφερε ομάδα δέκα τεχνικών συντήρησης τουρκικών F-16, αλλά και προσωπικού υποστήριξης εξοπλισμού, εκτός από το πλήρωμα.

Η τελευταία επικοινωνία του αεροσκάφους με τον πύργο ελέγχου καταγράφηκε περίπου 40 λεπτά πριν από το δυστύχημα. Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους - το οποίο περιλαμβάνει τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης (FDR) και τη συσκευή εγγραφής φωνής (CVR) - έχει ήδη μεταφερθεί στην Αγκυρα για να το μελετήσουν ειδικοί. Θυμίζουμε πως το αεροσκάφος συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν, ενώ επέστρεφε στην Τουρκία μετά από τους εορτασμούς για τη νίκη του Αζερμπαϊτζάν στον πρόσφατο πόλεμο με την Αρμενία, με διακύβευμα το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πρόκειται για σκάφος που είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και ξεκίνησε πτήσεις το 2022, αφού είχε υποστεί εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης και ενώ, σύμφωνα τουλάχιστον με το υπουργείο, συντηρούνταν και χρησιμοποιούνταν τακτικά.

Πάντως, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο τουρκικός στόλος είναι παλαιός και ενδέχεται να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα λόγω φθοράς.

Τον Οκτώβρη, η Αγκυρα υπέγραψε συμφωνία με το Λονδίνο για να προμηθευτεί 12 αεροσκάφη τύπου «C-130J», τα οποία θα υποβληθούν σε διαδικασίες εκσυγχρονισμού και συντήρησης.

Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως το αεροσκάφος μετέφερε έξι τόνους ανταλλακτικών για μαχητικά «F-16», όχι εκρηκτικά ή πυρομαχικά. Δημοσιεύματα αναφέρονταν σε «προκαταρκτικές εκτιμήσεις», με βάση τις οποίες πρώτο αποκολλήθηκε τμήμα της ουράς από την άτρακτο, ενώ το σκάφος βρισκόταν ακόμα στον αέρα.

Στο μεταξύ, χτες σκοτώθηκε ο πιλότος ενός τουρκικού πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου «AT802», όταν αυτό συνετρίβη στην Κροατία, όπου βρισκόταν για προγραμματισμένη συντήρηση.

Η ασύρματη επαφή με τον πιλότο χάθηκε, ενώ το αεροσκάφος - λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών - επέστρεφε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, έχοντας απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ.