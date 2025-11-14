ΗΠΑ

Εκκένωση περιοχής μετά από σοβαρή διαρροή αμμωνίας στην Οκλαχόμα

Στο νοσοκομείο με δύσπνοια και χημικά εγκαύματα έστειλε χτες τουλάχιστον 36 άτομα - και ξεσπίτωσε άλλα 500 με 600 - η διαρροή άνυδρης αμμωνίας από βυτιοφόρο που είχε σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στις ΗΠΑ, στο Γουέδερφορντ της Οκλαχόμα.

Η διαρροή αμμωνίας από βυτιοφόρο - που έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και αιτία - κινητοποίησε άμεσα τα τοπικά συνεργεία διάσωσης, καθώς η άνυδρη αμμωνία, που συνήθως αποθηκεύεται σε υγρή μορφή υπό μεγάλη πίεση σε δεξαμενές, όταν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα παίρνει αέρια μορφή και προκαλεί στον άνθρωπο δύσπνοια, δυσφορία και χημικά εγκαύματα σε πνεύμονες και άλλα όργανα, όπως και άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, στα νοσοκομεία μεταφέρθηκαν τουλάχιστον 36 άνθρωποι, από τους οποίους οι 4 νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ενώ υπολογίζεται ότι μέλη συνεργείων διάσωσης με αντιασφυξιογόνες μάσκες απομάκρυναν από τα σπίτια τους περίπου 600 άτομα.