ΗΠΑ

Προσωρινή λήξη της δημοσιονομικής παράλυσης μετά από 43 μέρες

Μετά από 43 μέρες δημοσιονομικής παράλυσης (το λεγόμενο «shutdown») υπογράφηκε χτες από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το νομοσχέδιο για την επαναχρηματοδότηση κρατικών και δημόσιων υπηρεσιών έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, αυξάνοντας παράλληλα κατά 1,8 τρισ. δολάρια το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ που ξεπερνά ήδη τα 38 τρισ. δολάρια.

Η υπογραφή του νομοσχεδίου έγινε μόλις δύο ώρες μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά. Ωστόσο η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δημόσιου τομέα στις ΗΠΑ θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, καθώς πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι (ανάμεσά τους και πολλοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας) αναγκάστηκαν να βρουν αλλού εργασία, καθώς επί τουλάχιστον 40 μέρες έμειναν απλήρωτοι ή τέθηκαν σε αναγκαστική αργία.

Αφορμή για το πιο πολυήμερο shutdown στην ιστορία των ΠΗΑ έδωσε η άρνηση των Δημοκρατικών να συμφωνήσουν σε βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για τις δαπάνες που δεν περιλάμβανε την παράταση μιας ενισχυμένης φορολογικής πίστωσης που θα μείωνε το κόστος της υγειονομικής κάλυψης που λαμβάνεται μέσω των αγορών του Affordable Care Act.

Ο απόηχος της δημοσιονομικής παράλυσης στους Αμερικανούς πολίτες (ιδιαίτερα στους πιο φτωχούς και ευάλωτους που στερήθηκαν ακόμη και τα κουπόνια σίτισης) καταγράφηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Reuters/Ipsos που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με αυτή, το 50% των Αμερικανών θεωρεί ως υπεύθυνους για την παράλυση του κράτους τους Ρεπουμπλικάνους και το 47% τους Δημοκρατικούς.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η ενδοαστική κόντρα σε αυτό το επίπεδο σταματά πρόσκαιρα για να συνεχίσει, πιθανώς με ακόμη μεγαλύτερη ορμή, τον ερχόμενο Φλεβάρη.