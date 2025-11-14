ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Σύμφωνα με το «Politico», σε ένα από τα εκατοντάδες emails που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ο παιδόφιλος, μαστροπός χρηματιστής Τζέφρι Επστιν, είχε αναφέρει ότι είχε συζητήσει για τον Τραμπ με τον Βιτάλι Τσούρκιν, τον πρέσβη της Ρωσίας στον ΟΗΕ, πριν ο Τσούρκιν πεθάνει το 2017. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο Επστιν φέρεται πως προσπάθησε να διαμηνύσει στη Μόσχα να επικοινωνήσει μαζί του «εάν θέλετε να καταλάβετε τον Τραμπ». Το μήνυμα διατυπώθηκε σχεδόν έναν μήνα πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήσει τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι το 2018, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

ΠΑΡΙΣΙ.-- Εκδηλώσεις στη μνήμη των 132 θυμάτων των επιθέσεων που έγιναν στο Παρίσι στις 13 Νοέμβρη 2015 έγιναν χτες στη γαλλική πρωτεύουσα. Την ευθύνη για τις επιθέσεις είχε αναλάβει το «Ισλαμικό Κράτος», ενώ όλος ο «αγώνας κατά της τρομοκρατίας» συνέβαλε σημαντικά στη θωράκιση των κατασταλτικών μηχανισμών του αστικού κράτους, αλλά και αξιοποιήθηκε για τη συκοφάντηση και παρεμπόδιση λαϊκών - εργατικών κινητοποιήσεων.

ΤΡΙΠΟΛΗ.-- Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έκαναν νέο απολογισμό θυμάτων ναυαγίου που σημειώθηκε την περασμένη βδομάδα έξω από τις ακτές της Λιβύης, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 42 νεκρούς. Επτά από τους επιβαίνοντες (τέσσερις από το Σουδάν, δύο από τη Νιγηρία και ένας από το Καμερούν) κατάφεραν να σωθούν μετά από έξι μέρες στη θάλασσα είτε λόγω των σωσιβίων που φορούσαν, είτε γιατί είχαν πιαστεί από το αναποδογυρισμένο σκάφος.