ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Προχωράει με αίμα το αμερικανο-ισραηλινό σχέδιο για προτεκτοράτο

Οι καθημερινές παραβιάσεις της εύθραυστης «εκεχειρίας» στηκαι η κλιμάκωση της κατοχικής βίας στηεξυπηρετούν τους ευρύτερους σκοπούς του Ισραήλ, στο φόντο των σχεδιασμών της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρουγια τη μετατροπή των παλαιστινιακών εδαφών σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο αντί βιώσιμου, ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη βάση των δεκάδων αποφάσεων του ΟΗΕ.

Στη Λωρίδα της Γάζας χτες τα νοσοκομεία ανακοίνωσαν (σύμφωνα με το «Al Jazeera») πως παρέλαβαν άλλα δύο πτώματα και περιέθαλψαν άλλους πέντε τραυματίες από ισραηλινά πυρά.

Ο νεότερος απολογισμός θυμάτων που έδωσε χτες το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτώβρη ανέφερε τουλάχιστον 260 νεκρούς και 632 τραυματίες.

Ο συνολικός απολογισμός θυμάτων από τις 7 Οκτώβρη 2023 έως χτες ανέφερε 69.187 νεκρούς και 170.703 τραυματίες.

Επιπλέον, σημαντικά αυξημένος ήταν, μετά από καιρό, οι μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων, που στη Γάζα ξεπέρασαν από το βράδυ της Τετάρτης τις 40 και στη Δυτική Οχθη τις 50 στο πλαίσιο «15 επιχειρήσεων» του ισραηλινού στρατού.

Προηγουμένως, το βράδυ της Τετάρτης ένας νεαρός Παλαιστίνιος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όταν έγινε στόχος βάρβαρων εποίκων σε κοινότητα Βεδουίνων, βορειοδυτικά της Ιεριχούς.

Παράλληλα, το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε χτες τις εμπρηστικές επιθέσεις Εβραίων εποίκων στο τέμενος Χάτζα Χαμίντα που βρίσκεται μεταξύ των κωμοπόλεων Καφρ Χαρίς και Ντέιρ Ιστίγια, βορειοδυτικά του Σαλφίτ. Οι έποικοι έγραψαν υβριστικά συνθήματα έξω από το τέμενος και έβαλαν φωτιά σε ένα τμήμα του καίγοντας θρησκευτικά βιβλία. «Πρόκειται για άμεση αντανάκλαση της υποκίνησης σε μίσος και των πολιτικών εξτρεμισμού που υιοθετούνται από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους διάφορους "βραχίονες της" με στόχο την αναμόρφωση του θρησκευτικού τοπίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδια εποικιστικά σχέδια και να τρομοκρατηθούν και εκτοπιστούν Παλαιστίνιοι» ανέφερε η ανακοίνωση.

Παράδοση πτώματος Ισραηλινού ομήρου

Στο μεταξύ, χτες μετά τις 8 το βράδυ προγραμματίστηκε η παράδοση του πτώματος ακόμη ενός Ισραηλινού ομήρου από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ σε αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, απομένει η παράδοση των σορών άλλων δύο Ισραηλινών ομήρων και ενός Ταϊλανδού ομήρου από τον συνολικό αριθμό των 28 που σκοτώθηκαν στη διάρκεια αιχμαλωσίας.

Δηλώσεις Ρούμπιο για τη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης»

Αργά προχτές βράδυ στο Οντάριο του Καναδά, όπου συμμετείχε για τη σύνοδο των ομολόγων του από τις άλλες χώρες της Ομάδας των Επτά (G7), ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανή έγκριση αμερικανικού σχεδίου ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανάπτυξη αποστολής μίας «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Λωρίδα της Γάζας. «Είμαστε αισιόδοξοι (...) Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα...» είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια, ωστόσο ο Ρούμπιο εμφανίστηκε δήθεν ανήσυχος για την έξαρση της κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη, λέγοντας πως υπάρχει «κάποια ανησυχία» για γεγονότα που υπονομεύουν τις προσπάθειες για διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα. Ο ίδιος χαιρέτισε την καταδίκη από τον ισραηλινό στρατό των προχτεσινών επιθέσεων Εβραίων εποίκων μεταξύ των παλαιστινιακών πόλεων Τουλκαρέμ και Ναμπλούς της Δυτικής Οχθης, στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι και έγιναν εκτεταμένες επιθέσεις εμπρησμού και καταστροφές σε παλαιστινιακές περιουσίες, χωράφια, εργοστάσια, ΙΧ αυτοκίνητα, επαγγελματικά φορτηγά και κτίρια παλαιστινιακής ιδιοκτησίας. Τις επιθέσεις αυτές ωστόσο δεν αποδοκίμασε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, συνεχίζοντας την πλήρη κάλυψη στους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους που υποδαυλίζουν τέτοιες ρατσιστικές επιθέσεις.

Προς 20ετές αμερικανο-ισραηλινό μνημόνιο ασφαλείας;

Στο κάδρο αυτών των εξελίξεων, ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκινούν σιγά - σιγά παζάρια για την αντικατάσταση του τρίτου διμερούς μνημονίου ασφαλείας που είχε υπογραφεί επί Μπαράκ Ομπάμα το 2016 εξασφαλίζοντας στο Ισραήλ 38 δισ. δολάρια «στρατιωτικής βοήθειας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios.com, οι Ισραηλινοί ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να γίνει το διμερές μνημόνιο «ασφαλείας» από 10ετούς διάρκειας 20ετούς, ώστε χρονικά να φτάσει έως το 2048, χρονιά κατά την οποία το κράτος - δολοφόνος σχεδιάζει να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του πάνω στα αποκαΐδια της καταστροφής (Νάκμπα) της ιστορικής Παλαιστίνης το 1948.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως παρά τις στενές σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ οι διαπραγματεύσεις αποδεικνύονται σύνθετες και δύσκολες, λόγω των αντιστάσεων της κυβέρνησης Τραμπ γενικά στη χορήγηση «βοήθειας» σε ξένα κράτη, ακόμη και συμμαχικά όπως το Ισραήλ. Για τον λόγο αυτό οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι - διαπραγματευτές προσπαθούν να «εξωραΐσουν» τη συμφωνία και να την βάλουν σε περιτύλιγμα «America First» («Πρώτα η Αμερική»), ώστε η όποια στρατιωτική «βοήθεια» προς το Ισραήλ να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων διμερή αμερικανο-ισραηλινά σχέδια έρευνας και ανάπτυξης σε καινοτόμους τομείς άμυνας, Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργίας του λεγόμενου «Χρυσού Θόλου» ως προηγμένη αντιπυραυλική ασπίδα που σχεδιάζει ο Πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ (Golden Dome). Ο στόχος είναι να φανεί πως η όποια αυξημένη... στρατιωτική «βοήθεια» προς το Ισραήλ θα ωφελήσει και αμερικανικά μονοπώλια...

Υπενθυμίζεται πως η «παράδοση» των 10ετών μνημονίων αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ ξεκίνησε το 1998. Το 2016 επί Προέδρου Ομπάμα ήταν 38 δισ. δολάρια.

Ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο είχε συγχαρεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, επειδή είχε πετύχει επί Ομπάμα το Ισραήλ ένα πολύ γενναιόδωρο πακέτο «βοήθειας», σημειώνοντας με νόημα ότι 4 δισ. δολάρια τον χρόνο για το Ισραήλ «είναι πολλά».

Συμμετοχή ισραηλινών πολεμικών βιομηχανιών σε γαλλική έκθεση

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε χτες τις ισραηλινές πολεμικές βιομηχανίες να συμμετάσχουν στην έκθεση «ασφάλειας και άμυνας» Milipol Paris, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου στην περιοχή του Παρισιού. Ρίχνοντας τη μάσκα υποκρισίας για το δήθεν ενδιαφέρον του για τον παλαιστινιακό λαό και τον πόλεμο γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, ο Πρόεδρος Μακρόν δεν έκρυψε ότι προτεραιότητά του παραμένουν τα ματωμένα κέρδη των γαλλικών πολεμικών βιομηχανιών και μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας.