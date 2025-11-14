ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Νέο πλήγμα ΗΠΑ ενώ τα θύματα άγγιξαν τα 80

Συνεχίζονται τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ σε σκάφη που πλέουν στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, ανεβάζοντας σε 21 τα πλοιάρια που έχουν χτυπηθεί, με την Ουάσιγκτον να επιμένει ότι συνδέονται με δίκτυα παράνομης διακίνησης ναρκωτικών χωρίς να δίνει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Σύμφωνα με τον απολογισμό ΜΜΕ όπως το Γαλλικό Πρακτορείο, τα άτομα που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των στρατιωτικών αμερικανικών «χτυπημάτων» άγγιξαν πλέον τα 80, στα οποία - σύμφωνα με καταγγελίες - περιλαμβάνεται και τουλάχιστον ένας αλιέας που είχε βγει στα ανοικτά της Κολομβίας για την ψαριά του.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επέμεινε ότι πρόκειται για στρατιωτικά πλήγματα καθ' όλα αποδεκτά, απορρίπτοντας κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων» που αναμόχλευσε και παρέμβαση του Υπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, που κάλεσε την Ουάσιγκτον να εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων, μιλώντας για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου αντέτεινε ότι «τα πλήγματα διατάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων και ως εκ τούτου οι διαταγές ήταν σύννομες».

Η επιθετικότητα αυτή με πρόσχημα το ναρκεμπόριο στοχεύει στον επανέλεγχο των φυσικών πόρων της περιοχής στον σφοδρό ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Το δίκτυο CBS, επικαλούμενο ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι παρουσιάστηκαν στον Αμερικανό Πρόεδρο «επικαιροποιημένες επιλογές για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων των χτυπημάτων στην ξηρά» αλλά «δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση». Ολα αυτά ενώ η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι ξεκινά νέα μεγάλη στρατιωτική άσκηση στη χώρα με τη συμμετοχή δύναμης μεγέθους 200.000.