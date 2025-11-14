ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αναιμική ανάκαμψη προβλέπεται το 2026

Αναιμική ανάκαμψη της γερμανικής καπιταλιστικής οικονομίας προβλέπουν οι «Πέντε Σοφοί» οικονομολόγοι, ζητώντας παράλληλα μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν τις κρατικές δαπάνες για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και θα τις αυξήσουν για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

«Η στασιμότητα λίγο πολύ παραμένει, οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει ακόμη και η όποια αχτίδα αισιοδοξίας μετατίθεται στο 2026, το νωρίτερο...». Αυτά είναι, σε γενικές γραμμές, τα συμπεράσματα των «Πέντε Σοφών» της γερμανικής οικονομίας, που έδωσαν στη δημοσιότητα τις φθινοπωρινές προγνώσεις τους το απόγευμα της Τετάρτης.

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ύφεσης, η καπιταλιστική οικονομία της Γερμανίας φαίνεται να οδηγείται σε επανεκκίνηση με το «αναιμικό ποσοστό» του +0,2% για το 2025.

Για το 2026 οι προβλέψεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, καθώς ο δείκτης εκτιμάται στο 1%. Πρόκειται πάντως για μία πρόγνωση που είναι πιο συγκρατημένη από εκείνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία μέχρι σήμερα κάνει λόγο για 1,3%.

Η Βερόνικα Γκριμ, μία εκ των «Πέντε Σοφών», επισημαίνει ότι «είναι επείγον να βελτιωθεί η δημοσιονομική εικόνα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Χρειάζονται άμεσα μεταρρυθμίσεις που θα συγκρατούν τις δαπάνες».

Τα Ειδικά Ταμεία για την Αμυνα και τις υποδομές, που λειτουργούν συμπληρωματικά στον κρατικό προϋπολογισμό, «δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται παρά μόνο για επιπλέον επενδύσεις που θα τονώσουν την ανάπτυξη και όχι για να καλύπτονται άλλα δημοσιονομικά κενά».

Επιπλέον, εκτιμούν ότι στο κομμάτι των εσόδων θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τον φόρο κληρονομιάς και να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στα εταιρικά κέρδη, στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.

Ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε εξαγγείλει ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων» με περικοπές σε επιδόματα, «κίνητρα» σε συνταξιούχους να εργάζονται κ.ά. Τώρα αξιοποιεί την ευκαιρία, για να δικαιολογήσει την επίθεση του γερμανικού κεφαλαίου στους εργαζόμενους λέγοντας προκλητικά: «Τα τελευταία χρόνια ζούσαμε από τα έτοιμα, αλλά τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί»! «Τώρα έχουμε όλοι μία κοινή αποστολή: Να ενισχύσουμε τη Γερμανία ως επενδυτικό προορισμό για το μέλλον»...