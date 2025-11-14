Μπίζνες με το αίμα θέλουν οι φαρμακοβιομήχανοι

Την ιδιωτικοποίηση του αίματος και των παραγώγων του απαιτούν οι φαρμακοβιομήχανοι, δίνοντας «γραμμή» στην κυβέρνηση για επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, που θα σηματοδοτήσει ενίσχυση των κερδών τους. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) παρουσίασε το «εθνικό πλαίσιο για τα παράγωγα αίματος - προτάσεις πολιτικών υγείας για τη διασφάλιση της επάρκειας των παραγώγων αίματος και της προάσπισης της δημόσιας υγείας».

Μεταξύ άλλων, «προτείνει» τη θέσπιση πολιτικών που θα επιτρέπουν τη σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για την παραγωγή Παραγώγων Αίματος και που θα προσελκύουν επενδύσεις σχετιζόμενες με τη δημιουργία Κέντρων Συλλογής Πλάσματος.

Ο ΣΦΕΕ, μάλιστα, απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση «όπως επιληφθείτε άμεσα του θέματος και προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση χιλιάδων ασθενών στη χώρα μας σε θεραπείες που προέρχονται από Πλάσμα».

Κατηγορηματικά αντίθετοι οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία

Τα παραπάνω σήμαναν συναγερμό στους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, μιας και είναι οι πρώτοι που βιώνουν σήμερα τις υποθεραπείες, την υπομετάγγιση με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, ενώ περίπου 2.500 ασθενείς με μεσογειακή αναιμία έχουν ως βασική θεραπεία τις συστηματικές μεταγγίσεις (ανά 15 μέρες) ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία.

«Επικίνδυνο για την επάρκεια και την ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του στη χώρα μας το Position Paper του ΣΦΕΕ», καταγγέλλει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), εκφράζοντας την κατηγορηματική της αντίθεση για τις θέσεις του ΣΦΕΕ.

Η Ομοσπονδία σημειώνει μάλιστα ότι από τις αιτιάσεις του ΣΦΕΕ αποκρύπτονται πραγματικά στοιχεία για τη συλλογή πλάσματος στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα ότι δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι «η συλλογή πλάσματος για παραγωγή φαρμάκων είναι μηδενική». Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στη χώρα μας συλλέγονται από εθελοντές αιμοδότες περισσότερα από 120.000 λίτρα πλάσματος ετησίως, ενώ το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας πούλησε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου 65.000 λίτρα πλάσματος πριν έναν μήνα (Οκτώβριος 2025).

Οσο για τις προτάσεις του ΣΦΕΕ περί προσέλκυσης επενδύσεων, η Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας υπογραμμίζει ότι «θέτουν σε κίνδυνο την επάρκεια αίματος και των παραγώγων στη χώρα μας. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που το 65% του συλλεγόμενου αίματος γίνεται από εθελοντές αιμοδότες και το 35% από το συγγενικό περιβάλλον, είναι τρομακτικό να μιλάμε για ιδιωτικά κέντρα συλλογής πλάσματος, που θα "ενθαρρύνουν" με οποιονδήποτε τρόπο τους δότες. Μιλάμε για περαιτέρω μείωση των εθελοντών αιμοδοτών και συνεπώς την κατάργηση της εθελοντικής, μη αμειβόμενης και μη ανταποδοτικής αιμοδοσίας».