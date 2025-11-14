ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

Το 70% των οργανικών θέσεων είναι κενές, αλλά το υπουργείο Υγείας προκήρυξε ... 3 θέσεις

Στο Νοσοκομείο Λέρου σχεδόν το 70% των οργανικών θέσεων είναι κενές, αλλά η κυβέρνηση προκήρυξε μόνο 3 θέσεις. Την απαράδεκτη και προσχηματική προκήρυξη καταγγέλλει η ΕΙΘΕΛ (Ενωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου - Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Λέρου - Κέντρου Υγείας Πάτμου - Περιφερειακών Ιατρείων Λειψών & Αγαθονησίου), υπογραμμίζοντας ότι «αν αυτό λέγεται "μέριμνα", τότε σκέψου πώς μοιάζει η εγκατάλειψη», στηλιτεύοντας και τη στάση του ΔΣ του Νοσοκομείου «για την οικειοθελή συμμόρφωσή του στις υποδείξεις της 2ης ΥΠΕ και του υπουργείου, αποδεχόμενο στην πράξη ότι το Νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει με το 30% των οργανικών του θέσεων».

«Αυτή η στάση είναι απαράδεκτη, διότι νομιμοποιεί και παγιώνει την υποστελέχωση», τονίζει η Ενωση, προσθέτοντας ότι οι ειδικευμένοι γιατροί που υπηρετούν σήμερα είναι μόλις 17, ενώ σχεδόν όλες οι ειδικότητες είναι πλέον μονήρεις, κάτι που συνεπάγεται εξουθένωση προσωπικού και αντικειμενική αδυναμία ασφαλούς λειτουργίας.

Να σημειωθεί ότι η νέα προκήρυξη των 3 θέσεων (καρδιολόγου, αναισθησιολόγου, νεφρολόγου) γίνεται ενώ στο Νοσοκομείο Λέρου και στις δομές Υγείας των νησιών δεν υπάρχουν βασικές και κρίσιμες ειδικότητες: Δεν προκηρύχθηκαν ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, παθολόγοι, γυναικολόγοι, παιδίατροι, γενικοί ιατροί, νευρολόγοι, ψυχίατροι, χειρουργοί.

«Η προκήρυξη μίας θέσης καρδιολόγου και μίας αναισθησιολόγου σχεδιάστηκε για να αποτύχει, ώστε να επαναληφθεί το γνωστό: "Εμείς προκηρύξαμε - δεν ήρθε κανείς"», τονίζει η ΕΙΘΕΛ και προσθέτει:

«Η υποστελέχωση δεν είναι τυχαία. Είναι συνειδητή πολιτική που οδηγεί τον ασθενή στις ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας. Στα νησιά αυτό σημαίνει: Αν έχεις χρήματα, ταξιδεύεις και σώζεσαι. Αν όχι, μένεις στο έλεος. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Και απέναντι σε αυτήν την αθλιότητα απαιτεί την άμεση προκήρυξη όλων των κρίσιμων ειδικοτήτων για την πλήρη κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την προκήρυξη θέσεων σε αριθμό που μπορεί πραγματικά να στελεχωθεί, και όχι μία θέση για να βγει «άγονη», καθώς επίσης μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.