ΕΙΝΑΠ

Να πάψει η ποινικοποίηση των ψυχιάτρων

Την άμεση διακοπή της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος των Ψυχιάτρων, που εφημέρευαν από 01/02/24 και την άμεση αναστολή της οποιασδήποτε διαδικασίας που αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης, απαιτεί το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, παίρνοντας υπόψη τη συζήτηση στη μαζική συνέλευση ψυχιάτρων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11/11/25, με αφορμή την απαράδεκτη ενέργεια του Πρωτοδικείου Αθηνών που, μετά από μήνυση συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών, στρέφεται εναντίον όλων των ψυχιάτρων της χώρας.

«Πρόκειται για απαράδεκτη, πρωτοφανή στα χρονικά, ενέργεια που ποινικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής και στοχοποιεί τους συναδέλφους για τις τραγικές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες, αποτέλεσμα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που συρρίκνωσε δραματικά τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη, παράλληλα με τη γιγάντωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών», σημειώνει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά και αποφάσισε σειρά ενεργειών για το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, απαιτεί συνάντηση με τον υφυπουργό για θέματα Ψυχικής Υγείας, Δ. Βαρτζόπουλο, κάτι που αν δεν γίνει μέχρι την Παρασκευή 21 Νοέμβρη, θα προχωρήσει σε στάση εργασίας την Τρίτη 25 Νοέμβρη και κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας στις 2 μ.μ.

Η ΕΙΝΑΠ απαιτεί να αποσυρθεί επιτέλους η απαράδεκτη εγκύκλιος Βαρτζόπουλου όπως και το εγγράφου της ΓΑΔΑ και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα οποία, όπως σημειώνει, «ευτελίζουν το έργο των ψυχιάτρων και εντείνουν την αστυνομική αυθαιρεσία». Και αναδεικνύει ως «βασική γενεσιουργό αιτία» τον απαράδεκτο «νόμο ψυχικής υγείας» (Αύγουστος 2024), απαιτώντας την κατάργησή του και διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας Ψυχικής Υγείας.