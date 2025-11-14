ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγωνιστικό κάλεσμα της ΔΗΠΑΚ κόντρα στην «Υγεία - εμπόρευμα»

Την Τετάρτη 19 Νοέμβρη από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και των νοσοκομειακών επιτροπών ανά νοσοκομείο.

Και, μπροστά στις εκλογές, η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών» (ΔΗΠΑΚ) απευθύνεται σε καθέναν και καθεμιά γιατρό που δεν συμβιβάζεσαι με τη σημερινή άθλια πραγματικότητα στον χώρο της Υγείας, που εξοργίζεται γιατί του στερούν τη δυνατότητα να προσφέρει ως γιατρός σύγχρονες δωρεάν υπηρεσίες Υγείας στον λαό, αντίστοιχες της αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης. Σε καθέναν και καθεμιά που δεν δέχεται να βλέπει τον ασθενή σαν πελάτη και δεν ανέχεται να μένουν χιλιάδες ασθενείς σε αναμονή χειρουργείου, εξέτασης, θεραπείας λόγω των ελλείψεων, που δεν σκύβει το κεφάλι και δεν ανέχεται τη φίμωση, τις ύβρεις και τον υποβιβασμό από όσους έχουν βαλθεί να τελειώνουν με οτιδήποτε παρέμεινε όρθιο στο ΕΣΥ.

Αναφέρεται στα «Δημόσια νοσοκομεία - ΑΕ», με τους ιδιώτες να αλωνίζουν και τους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν χρυσοφόρες επενδύσεις στον χώρο της Υγείας και τονίζει: «Σε αυτά τα νοσοκομεία τα δικαιώματα των γιατρών και οι ανάγκες των ασθενών αντιμετωπίζονται ως κόστος. Ιδίως τώρα, που η ύπαρξη έντονων διεθνών ανταγωνισμών με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με τη χώρα μας να συμμετέχει ενεργά κάνει "επιβεβλημένη" τη στροφή στην πολεμική οικονομία. Αυτό απαιτεί περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και εργαζόμενους με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς δικαιώματα.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η λύση είναι η περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ. Οτι λύση για τον γιατρό είναι να μετατρέπει τον ασθενή σε πελάτη. Οτι λύση είναι η πλήρης διάσπαση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και η εντατικοποίηση της εργασίας, από το πρωινό ωράριο και την εφημερία στο απογευματινό ιατρείο και χειρουργείο. Και όλα αυτά, για να αυξήσει το εισόδημά του, το οποίο κρατούν συρρικνωμένο επιδεικτικά όλες οι κυβερνήσεις. Την ίδια ώρα, οι ασθενείς εξαναγκάζονται να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, για υπηρεσίες Υγείας συνεχώς συρρικνούμενες».

Αυτή η «πραγματικότητα» δεν είναι μονόδρομος!

«Βάζουμε στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, βάζουμε στόχο τον πραγματικό ένοχο που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίησή τους, που δεν είναι άλλο από το κέρδος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων και στην Υγεία», είναι το κάλεσμα της ΔΗΠΑΚ. Και ξεκαθαρίζει: «Δεν δεχόμαστε να ασκούμε ιατρική με το κριτήριο του κόστους - οφέλους, να μας απαξιώνουν ως επιστήμονες. Εχουμε χρέος ως γιατροί απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους ασθενείς μας».

Αναφέρεται σε όλες τις δράσεις και τους αγώνες που ανέπτυξε η ΕΝΙΘ, με τη ΔΗΠΑΚ στην πρωτοπορία, ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, την Ψυχιατρική «μεταρρύθμιση», τη «μαγική εικόνα» που παρουσίαζε το υπουργείο - «εμπορίου της Υγείας» για το ΕΣΥ. Ενάντια στο μπαράζ διώξεων και απολύσεων, ενάντια στο μπαράζ μετακινήσεων. Για την αναζωογόνηση της δράσης του κινήματος των νοσοκομειακών ιατρών με τη σύσταση και λειτουργία των νοσοκομειακών επιτροπών σε ΨΝΘ και Ιπποκράτειο. Για τα προβλήματα των ειδικών, ειδικευόμενων και επικουρικών γιατρών, για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας.

Στις πρωτοβουλίες της, που αφορούν και τις άλλες εκφάνσεις της ζωής των γιατρών, όπως τη δημιουργία κινηματογραφικής ομάδας της ΕΝΙΘ, την παρέμβαση για θέματα της καθημερινότητας όπως τις επιπτώσεις από τα έργα του Flyover, το δυνάμωμα της αλληλεγγύης με ηθική και υλική στήριξη σε σωματεία και φορείς. Και φυσικά την έμπρακτη αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, με συμμετοχή σε δεκάδες κινητοποιήσεις, με δράσεις στα νοσοκομεία κ.α.

«Ο μαχητικός, αποφασιστικός αγώνας, η συλλογική διεκδίκηση και δράση, σε ρήξη και σύγκρουση με την πολιτική που συνθλίβει τα δικαιώματά μας είναι τα δικά μας όπλα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι δυνάμεις της ΔΗΠΑΚ, οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, προοδευτικοί, αγωνιστές συνάδελφοι δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ημασταν εκεί σε κάθε αγωνιστική διεκδίκηση. Δεν επιτρέψαμε η ΕΝΙΘ να εμφανίζει τη διαλυτική κατάσταση προηγούμενων ετών», τονίζει.

Και καλεί τους γιατρούς να συμπορευτούν με τη ΔΗΠΑΚ στον δρόμο του αγώνα, για τη ζωή που τους αξίζει, για να πάψει η υγεία του λαού να είναι εμπόρευμα, αλλά κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό. «Αυτός είναι ο δρόμος για τον ειδικευόμενο και τον ειδικευμένο γιατρό που θέλει να ζει αξιοπρεπώς, προσφέροντας απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του για την υγεία των ασθενών», σημειώνει.