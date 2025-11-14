Πρώτη και αυτοδύναμη η ΕΣΑΚ στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

Για μία ακόμα φορά η ΕΣΑΚ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, στις εκλογές που έγιναν από 6 έως 9 Νοέμβρη, με αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε πρώτη και αυτοδύναμη, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική άνοδο (+55%) της εκλογικής της επιρροής.

Αναλυτικά, η ΕΣΑΚ πήρε 261 ψήφους (από 168), ποσοστό 67,97% (από 47,06%) και 5 έδρες στο ΔΣ (από 3).

Η «Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών» πήρε 51 ψήφους (από 59), ποσοστό 13,28% (από 16,53%) και διατήρησε τη μία έδρα που είχε.

Η «Rebuilt_IT» πήρε 52 ψήφους (από 54), ποσοστό 13,54% (από 15,13%) και διατήρησε τη μία έδρα που είχε.

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» έλαβε 16 ψήφους, ποσοστό 4,17% και καμία έδρα.

Επίσης, για το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης η ΕΣΑΚ Μισθωτών Τεχνικών αύξησε τους αντιπροσώπους της από 3 σε 4.

Το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα χαιρετίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΑΚ, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων τα παραδείγματα της μαζικής συμμετοχής από τον Ομιλο Σαμαρά, όπου το ΣΜΤ είχε συμβάλει και στη συγκρότηση του πρώτου επιχειρησιακού σωματείου σε μελετητική - συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα. «Με τη μαζική συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες αποδεικνύεται πως όταν η οργάνωση δυναμώνει μέσα στους χώρους δουλειάς, μπορεί να εμπνεύσει και να οπλίσει με αυτοπεποίθηση και μαχητικότητα, στηρίζοντας τις αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης των εργαζομένων», αναφέρει.

Και προσθέτει ότι θα συνεχίσει «τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς για να δυναμώσουν η οργάνωση και η πάλη των εργαζομένων απέναντι σε κράτος και εργοδοτικές ενώσεις, διεκδικώντας: Αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση 7ωρου - 5ήμερου - 35ωρου. Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Υπογραφή επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου».

Στο Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων Κεντρικής Μακεδονίας

Πρώτη και αυτοδύναμη για άλλη μια φορά αναδείχθηκε η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στις εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βγαίνοντας ενισχυμένη σε ψήφους και ποσοστό (+42% από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες), καταλαμβάνοντας 6 έδρες από τις συνολικά 7 του ΔΣ (από 4 το 2023) και εκλέγοντας 1 αντιπρόσωπο για το Συνέδριο του ΕΚ Θεσσαλονίκης.

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Μισθωτών Δικηγόρων» χαιρετίζει «καθέναν και καθεμία που έκανε το βήμα και στήριξε τη μόνη δύναμη που στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλό μας: Τη μεγαλοεργοδοσια και όσους τη στηρίζουν, κράτος, κυβερνήσεις και Δικηγορικούς Συλλόγους!». Και τονίζει ότι «από αύριο, πιο πολλοί και πιο δυνατοί δίνουμε τη μάχη σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία και στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες! Για υπογραφή ΣΣΕ, ανθρώπινο ωράριο, δουλειά με δικαιώματα για όλους τους μισθωτούς και ασκούμενους συναδέλφους μας!».

Καλεί επίσης όλους τους μισθωτούς δικηγόρους στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στις 30/11 - 1/12 να στηρίξουν την «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων», με υποψήφιο πρόεδρο τον Μιχάλη Κωνσταντινίδη.