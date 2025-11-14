Αρχαιρεσίες σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα με στόχο την ισχυροποίησή τους, τη βελτίωση των συσχετισμών υπέρ των εργαζομένων και της πάλης τους κόντρα στην εργοδοσία, στο κράτος και στα στηρίγματά της.

Στην ΕΝΙΘ

Την Τετάρτη 19 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και των νοσοκομειακών επιτροπών ανά νοσοκομείο (βλ. και σελ. 16).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8.00 έως τις 18.00 στο αμφιθέατρο του κάθε νοσοκομείου, ως εξής: Οι γιατροί του Νοσοκομείου «Αγιος Δημήτριος» θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Αγιος Παύλος». Και οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Μέχρι τις 18 Νοέμβρη διενεργεί τις αρχαιρεσίες του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στην Αθήνα και στα κατά τόπους παραρτήματα.

Αναλυτικά, τα μέλη του ΠΜΣ ψηφίζουν στην Αττική στα γραφεία του Σωματείου (Σαπφούς 10): Σήμερα Παρασκευή 10.00 - 18.00, αύριο Σάββατο 10.00 - 18.00, την Κυριακή 16/11 10.00 - 18.00, τη Δευτέρα 17/11 10.00 - 15.00 και την Τρίτη 18/11 10.00 - 19.00.

Κρήτη: 14/11 10.00 - 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, 16/11 11.00 - 18.00 στο ΕΚ Ρεθύμνου και 18/11 9.00 - 19.00 στο ΕΚ Ηρακλείου. Στα Χανιά, στο ΕΚ Χανίων το Σάββατο 15/11 15.00 - 20.00 και την Τρίτη 18/11 15.00 - 19.00.

Θεσσαλονίκη: Στο ΕΚ Θεσσαλονίκης στις 16/11, 12.00 - 20.00 και 18/11 12.00 - 19.00.

Θεσσαλία: Παράρτημα Λάρισας στο ΕΚ Λάρισας, 15/11 και 16/11 12.00 - 19.00, 18/11 18.00 - 19.00. Παράρτημα Τρικάλων στο ΕΚ Τρικάλων, 16/11 10.00 - 20.00 και 18/11 10.00 - 19.00. Παράρτημα Καρδίτσας στο ΕΚ Καρδίτσας, 18/11 12.00 - 19.00.

Εύβοια: Στο ΕΚ Χαλκίδας στις 15/11 14.00 - 21.00, στις 16/11 12.00 - 20.00, στις 18/11 13.00 - 19.00 και στις 17/11 στα γραφεία του ΕΚ στο Αλιβέρι 19.30 - 21.30.

Σάμος: Στις 17/11 στο Εργατικό Κέντρο - Καρλόβασι και στις 18/11 στο ΕΚ - Βαθύ.

Ζάκυνθος: Στις 16/11 10.00 - 13.00 και στις 18/11 18.00 - 19.00 στο ΕΚ Ζακύνθου.

Καλαμάτα: Στις 15/11 16.00 - 21.00 και στις 18/11 17.00 - 19.00 στον χώρο Bassaviola (Παπάζογλου 29).

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα

Το Σωματείο Εργαζόμενων στο Θέαμα - Ακρόαμα (ΣΕΘΕΑ) καλεί στις εκλογές του Σωματείου στις 22, 23 και 24 Νοέμβρη, στην έδρα του Σωματείου στην οδό Σαπφούς 10, στον 5ο όροφο. Αναλυτικά: Σάββατο 22/11 10.00 - 18.00. Κυριακή 23/11 10.00 - 18.00. Δευτέρα 24/11 10.00 - 18.00.

Παράταση στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

Λόγω αυξημένης συμμετοχής οι αρχαιρεσίες στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας οδηγούνται σε παράταση μέχρι την Κυριακή 16 Νοέμβρη:

Αύριο Σάββατο 11.00 - 19.00 στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ στην Αθήνα (Σολωμού 58).

Κυριακή 16/11 11.00 - 19.00 στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ στην Αθήνα.

Η Ενωση Ελεγκτών - Λογιστών (ΕΛΕΠΑ)

Μέχρι τις 16 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΠΑ, με το εξής πρόγραμμα:

Σήμερα Παρασκευή 13.00 - 21.00 στα γραφεία της έδρας της Ενωσης (Κάνιγγος 27) και 13.00 - 21.00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Ομηρίδου Σκυλίτση 9).

Αύριο Σάββατο 10.00 - 18.00 στα γραφεία της έδρας της Ενωσης (Κάνιγγος 27).

Την Κυριακή 16 Νοέμβρη 10.00 - 18.00 στα γραφεία της έδρας της Ενωσης (Κάνιγγος 27).

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στο Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Νοέμβρη στις 10.00 στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος) καλεί το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής.