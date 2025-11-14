ΒΟΛΕΪ

Συνέχεια στο CEV Cup για τον Ολυμπιακό

Το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League βόλεϊ ανδρών αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός, καθώς υπέστη και δεύτερη ήττα από τη Λας Πάλμας, με 3-0 σετ (25-10, 25-23, 25-21), στην Ισπανία, στον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί και στο πρώτο ματς, στου Ρέντη, με 3-1, άρα είχαν έτσι κι αλλιώς δύσκολο έργο στα Κανάρια Νησιά, καθώς ήθελαν «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) για να στείλουν το ζευγάρι στο «χρυσό» σετ.

Η ισπανική ομάδα ήταν και στη ρεβάνς ανώτερη της ελληνικής, και πήρε εύκολα την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του στο CEV Cup, και συγκεκριμένα στους «32» της διοργάνωσης. Στη φάση αυτή έχουν επίσης προκριθεί από ελληνικής πλευράς ο Παναθηναϊκός και ο Μίλωνας.